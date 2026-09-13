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Manu Kone RomaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Roma, daftar pemain untuk laga kontra Torino: keputusan soal Manu Koné

Roma
M. Kone
Serie A

Daftar pemain Roma yang dipanggil untuk laga tandang ke Turin

Gian Piero Gasperini telah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk Torino vs Roma, pekan ke-4 Serie A. Berikut para pemain yang tersedia untuk sang pelatih. Di antara para pemain yang berangkat ke Turin, untuk laga tunda besok, ada juga Manu Konè, yang sempat mengalami sedikit kelelahan otot dalam laga Kamis di Liga Champions yang berakhir imbang 1-1 di markas Fenerbahce.

  • DAFTAR

    Kiper: Svilar, De Marzi, Gollini


    Bek: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi


    Gelandang: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora


    Penyerang: Castro, Malen, Soulé, Dybala


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