Gian Piero Gasperini telah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk Torino vs Roma, pekan ke-4 Serie A. Berikut para pemain yang tersedia untuk sang pelatih. Di antara para pemain yang berangkat ke Turin, untuk laga tunda besok, ada juga Manu Konè, yang sempat mengalami sedikit kelelahan otot dalam laga Kamis di Liga Champions yang berakhir imbang 1-1 di markas Fenerbahce.
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Roma, daftar pemain untuk laga kontra Torino: keputusan soal Manu Koné
DAFTAR
Kiper: Svilar, De Marzi, Gollini
Bek: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Gelandang: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora
Penyerang: Castro, Malen, Soulé, Dybala
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