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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Roma, bidik Endrick untuk bermimpi besar: Friedkin menginginkan transfer super pada Januari

Roma
Real Madrid
Endrick

Para pemilik Roma ingin membuat para suporter bermimpi dan bertarung sampai akhir untuk Scudetto.

Bursa transfer musim panas Roma benar-benar naik turun secara emosi. Mulai dari penantian, pemain-pemain yang gagal didapatkan, kepergian Celik, lalu gebrakan awal seperti perekrutan Castro dan Molina, kemudian kembali menunggu untuk satu gebrakan di lini serang dan perburuan panjang terhadap Rodrgio Mora, dan akhirnya ditutup dengan transfer Balerdi dan De Roon. Tony D'Amico telah melakukan yang terbaik tanpa mengorbankan permata-permata miliknya sendiri dan membangun skuad yang tanpa bayang-bayang keraguan kompetitif.

Gian Piero Gasperini akan bisa bersaing di semua front, tetapi kesan yang tersisa bagi para suporter dan yang perlahan mulai menguat juga di dalam kepemilikan Amerika milik keluarga Friedkin adalah bahwa sesuatu masih bisa dilakukan untuk bermimpi lebih besar lagi dan mencoba bersaing sampai akhir di semua front, termasuk Scudetto. Dalam perspektif ini, lapor Corriere dello Sport, pemilik klub berniat membuka kembali, untuk Januari, bab Endrick dari Real Madrid.

  • Pendekatan pada musim panas

    Roma sebenarnya sudah bergerak untuk mantan pemain Palmeiras itu sejak musim panas. Upaya merekrutnya dengan status pinjaman ditolak pertama-tama oleh sang pemain, yang ingin memainkan peluangnya di Madrid, lalu oleh José Mourinho yang, mengingat kebutuhan akan satu pemain serbabisa tambahan sambil menunggu kembalinya Rodrygo, yakin untuk tidak melepas pemain kelahiran 2006 tersebut.

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  • ENDRICK MASIH NOL

    Namun, menurut laporan media Spanyol, situasi di sekitar pemain muda itu mulai berubah setelah awal musim ini, ketika karena masalah otot, di antara liga dan Liga Champions ia membukukan nol menit bermain secara keseluruhan di bawah arahan José Mourinho.

    Pelatih asal Portugal itu juga membiarkannya di bangku cadangan selama 90 menit saat menghadapi Inter dan Rayo Vallecano, bahkan sampai lebih memilih Carlos Espì. Sebagian besar karena masalah fisik, tetapi frustrasi pemain Brasil itu mulai meningkat, dengan gambar yang memperlihatkannya murung di bangku cadangan beredar luas di internet dan memanaskan rumor transfer.

  • ROMA SUDAH BERGERAK

    Dan di sinilah, lapor Corriere dello Sport, Roma bergerak. Keluarga Friedkin - hal itu dikonfirmasi CEO baru Roma John Galantic - "sangat bersemangat secara emosional" dan ingin menghadiahkan kepada Gasperini tambahan kekuatan di lini serang, seorang pemain sayap berkaki kiri yang tidak datang pada musim panas.

    Endrick dianggap sebagai profil ideal, gebrakan "ala Malen" yang mampu makin mengangkat performa tim. Tony D'Amico kembali mengetuk pintu Los Blancos dengan proposal peminjaman dengan opsi pembelian dan pembelian kembali yang menguntungkan Real Madrid, atau formula serupa dengan yang didapat Como untuk Nico Paz beberapa tahun lalu.

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  • Kesepakatan prinsip coba dicari secepat mungkin untuk mengantisipasi potensi persaingan dari pihak lain. Jabat tangan yang kemudian akan diresmikan dengan tenang mendekati bursa transfer musim dingin, tetapi yang bisa menempatkan Roma di posisi terdepan. Itu tidak akan mudah, tetapi keinginan Endrick untuk mendapatkan lebih banyak ruang bermain sudah bisa memainkan peran yang menentukan.

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