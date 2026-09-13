Bursa transfer musim panas Roma benar-benar naik turun secara emosi. Mulai dari penantian, pemain-pemain yang gagal didapatkan, kepergian Celik, lalu gebrakan awal seperti perekrutan Castro dan Molina, kemudian kembali menunggu untuk satu gebrakan di lini serang dan perburuan panjang terhadap Rodrgio Mora, dan akhirnya ditutup dengan transfer Balerdi dan De Roon. Tony D'Amico telah melakukan yang terbaik tanpa mengorbankan permata-permata miliknya sendiri dan membangun skuad yang tanpa bayang-bayang keraguan kompetitif.

Gian Piero Gasperini akan bisa bersaing di semua front, tetapi kesan yang tersisa bagi para suporter dan yang perlahan mulai menguat juga di dalam kepemilikan Amerika milik keluarga Friedkin adalah bahwa sesuatu masih bisa dilakukan untuk bermimpi lebih besar lagi dan mencoba bersaing sampai akhir di semua front, termasuk Scudetto. Dalam perspektif ini, lapor Corriere dello Sport, pemilik klub berniat membuka kembali, untuk Januari, bab Endrick dari Real Madrid.