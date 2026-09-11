Roma, bagaimana kondisi Koné: tidak ada cedera, akan dievaluasi dari hari ke hari

Untuk Koné, kabar pagi ini adalah tidak ada lesi dan pemain Prancis itu akan dievaluasi hari demi hari, seperti dilaporkan Sky: juga dalam kasus ini tidak mengkhawatirkan dan memang tidak ada pemeriksaan yang dijadwalkan. Ia tetap sangat diragukan untuk laga melawan Torino dan tentu saja tidak akan diambil risiko, dengan menargetkan pemulihannya untuk big match melawan Inter yang dijadwalkan pada Sabtu 19 di Olimpico. Menghadapi Torino, di lini tengah ada Pisilli yang difavoritkan atas De Roon, dengan Cristante tetap dikonfirmasi; di kiri Wesley sementara di kanan Lulli lebih diunggulkan daripada Molina, menurut Sos Fanta.