Gangguan pada lutut yang dirasakan Manu Koné di Liga Champions dan kram yang dialami Paulo Dybala: inilah dua situasi yang harus dievaluasi Gian Piero Gasperini di kubu Roma, sehari setelah hasil imbang melawan Fenerbahce dan tiga hari sebelum laga tandang ke markas Torino, pertandingan yang dijadwalkan pada Senin pukul 18.30. Seputar pemain bernomor 21 asal Argentina itu tidak ada kekhawatiran, dia seharusnya tetap tersedia dan kemudian pelatih yang akan memutuskan bagaimana mengelolanya. Dia, Mora, dan Soulé kembali bersaing untuk dua tempat.
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Roma, bagaimana kondisi Koné: tidak ada cedera, akan dievaluasi dari hari ke hari
Bagaimana kondisi Kone?
Untuk Koné, kabar pagi ini adalah tidak ada lesi dan pemain Prancis itu akan dievaluasi hari demi hari, seperti dilaporkan Sky: juga dalam kasus ini tidak mengkhawatirkan dan memang tidak ada pemeriksaan yang dijadwalkan. Ia tetap sangat diragukan untuk laga melawan Torino dan tentu saja tidak akan diambil risiko, dengan menargetkan pemulihannya untuk big match melawan Inter yang dijadwalkan pada Sabtu 19 di Olimpico. Menghadapi Torino, di lini tengah ada Pisilli yang difavoritkan atas De Roon, dengan Cristante tetap dikonfirmasi; di kiri Wesley sementara di kanan Lulli lebih diunggulkan daripada Molina, menurut Sos Fanta.
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