Rodri, sang maestro sepak bola: rekornya dan panggilan dari para petinggi Real Madrid

Lalu bagaimana? Dengan kontrak bersama Manchester City yang akan berakhir pada 2027, Rodri dalam beberapa bulan terakhir ini sering dikaitkan dengan Real Madrid, yang para pemimpinnya di ruang ganti dikabarkan akan menyambutnya dengan tangan terbuka.





Pada awal Juni, saat ditanya mengenai spekulasi ini, Rodri berkomentar: "Rumor tentang Real Madrid? Itu bagian dari sepak bola. Saya fokus menjadi pemimpin bagi tim nasional, inilah jalan yang saya tempuh. Saya memahami rumor-rumor itu, tetapi saya tidak berniat membuang-buang waktu untuk hal-hal seperti ini. Kita lihat saja setelah Piala Dunia.” Mulai Senin nanti, kita akan melihat bagaimana nasib pemain bernomor punggung 16 Spanyol ini. Dan yang terpenting, kita akan tahu apakah ia juga akan memiliki trofi Piala Dunia di lemari pialanya.