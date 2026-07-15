655 umpan berhasil. Dalam pertandingan semifinal Piala Dunia yang dimenangkan Spanyol dengan skor 2-0 atas Prancis, Rodri berhasil melakukan 655 umpan di Piala Dunia FIFA 2026; menurut Opta, ini merupakan rekor tertinggi yang dicapai oleh seorang pemain dalam satu edisi turnamen berdasarkan data sejak 1966. Gelandang tim nasional Spanyol kelahiran 1996 ini, di lapangan Dallas Stadium, menampilkan permainan yangluar biasa sebagai seorang maestro sepak bola, khususnya dalam peran sebagai gelandang tengah. Pemenang Ballon d'Or 2024 ini, yang juga didukung oleh penampilan luar biasa rekan-rekan setimnya—terutama Fabian Ruiz dan Dani Olmo—secara harfiah mengungguli lini tengah Prancis, yang terdiri dari Tchouaméni dan Rabiot pada babak pertama, lalu digantikan oleh Koné yang menggantikan pemain AC Milan tersebut pada babak kedua.
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Rodri, sang maestro sepak bola: rekornya dan panggilan dari para petinggi Real Madrid
Hanya Piala Dunia yang Belum Datang
Setelah meraih semua gelar bersama Manchester City, dan menjadi pilar utama di lapangan di bawah asuhan Pep Guardiola sejak 2019 hingga Juni—ketika pelatih asal Katalonia itu mengucapkan selamat tinggal kepada The Citizens—di level tim nasional, Rodri hanya tinggal menunggu gelar Piala Dunia, setelah sebelumnya menjuarai Euro dan Nations League. Minggu ini di New York, melawan pemenang laga Inggris versus Argentina, Rodrigo Hernández Cascante akan memiliki kesempatan untuk mencapai prestasi ini pula.
Lalu bagaimana? Dengan kontrak bersama Manchester City yang akan berakhir pada 2027, Rodri dalam beberapa bulan terakhir ini sering dikaitkan dengan Real Madrid, yang para pemimpinnya di ruang ganti dikabarkan akan menyambutnya dengan tangan terbuka.
Pada awal Juni, saat ditanya mengenai spekulasi ini, Rodri berkomentar: "Rumor tentang Real Madrid? Itu bagian dari sepak bola. Saya fokus menjadi pemimpin bagi tim nasional, inilah jalan yang saya tempuh. Saya memahami rumor-rumor itu, tetapi saya tidak berniat membuang-buang waktu untuk hal-hal seperti ini. Kita lihat saja setelah Piala Dunia.” Mulai Senin nanti, kita akan melihat bagaimana nasib pemain bernomor punggung 16 Spanyol ini. Dan yang terpenting, kita akan tahu apakah ia juga akan memiliki trofi Piala Dunia di lemari pialanya.
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