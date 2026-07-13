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Rodri menegaskan Spanyol 'bisa mengalahkan' Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia
Keyakinan di kubu "La Roja"
Rodri sama sekali tidak gentar menghadapi prospek bertanding melawan salah satu favorit turnamen ini. Dalam pernyataannya menjelang pertandingan semifinal di AT&T Stadium, pemenang Ballon d'Or ini menyoroti keberhasilan Spanyol sebelumnya atas tim asuhan Didier Deschamps sebagai bukti bahwa mereka berada di level yang sama. "Prancis adalah salah satu tim terbaik di sini, dalam performa yang sangat bagus, tapi begitu pula Spanyol. Kami bisa mengalahkan mereka, kami sudah membuktikannya di Euro dan di Nations League," jelas sang kapten.
Kemenangan atas Prancis bukanlah hal baru bagi Rodri. Ia merupakan bagian dari tim yang mengalahkan Prancis di semifinal Kejuaraan Eropa U-19 2015, serta di semifinal Euro 2024 dan Nations League musim panas lalu.
"Luis de la Fuente tidak berubah sama sekali," kata Rodri tentang pelatih lamanya. "Di situlah ia mulai membangun segala sesuatu yang kita lihat sekarang." Meskipun banyak yang mengharapkan terulangnya pertandingan menegangkan 5-4 tahun lalu, gelandang ini memperkirakan pertandingan kali ini akan lebih ketat, sambil menambahkan: "Pertandingan Piala Dunia itu berbeda; saya rasa pertandingan ini tidak akan se-terbuka itu."
- Getty Images Sport
Mengelola antusiasme seputar Lamine Yamal
Sebagian besar rencana taktis Spanyol melibatkan bintang muda berusia 19 tahun, Lamine Yamal. Namun, Rodri meminta rekan setim mudanya itu untuk menemukan keseimbangan antara bakat eksplosifnya dan tekanan emosional di panggung terbesar.
"Menurut saya, dia perlu sedikit lebih tenang, menghilangkan kecemasan yang terkadang muncul karena dia merasa harus membuktikan diri," kata Rodri. "Dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami karena apa yang dilakukannya baik saat menguasai bola maupun tidak, dan dia adalah sosok yang sangat cerdas. Memang benar dia baru berusia 19 tahun dan kami harus menenangkannya pada momen-momen tertentu dalam pertandingan."
Meskipun sang bintang muda Barcelona belum mencetak gol sejauh ini di turnamen ini, para pemimpin tim tetap memberikan dukungan penuh. Rodri memuji sikap remaja tersebut, dengan menyebutnya sebagai “panutan” yang selalu bersedia untuk berkembang. “Dia adalah anak muda yang mau mendengarkan, yang selalu ingin belajar,” tambah bintang City tersebut.
Prancis menanggapi tantangan tersebut
Keyakinan diri yang terpancar dari kubu Spanyol tidak luput dari perhatian lawan-lawan mereka. Berbicara dari markas tim Prancis, bek baru Real Madrid, Ibrahima Konate, menegaskan bahwa Les Bleus tetap rendah hati dan mengabaikan segala klaim dari luar yang menyatakan bahwa mereka seharusnya merasa takut.
Prancis bertekad membalas kekalahan mereka di Euro 2024, namun mereka waspada agar tidak hanya fokus pada Yamal saja, mengingat Spanyol memiliki kualitas di seluruh lini lapangan.
"Prancis memiliki kualitas serangan yang hebat, tetapi saya juga ingin menyoroti kekuatan pertahanan mereka," kata Rodri menanggapi tantangan taktis yang akan dihadapi. "Mereka bertahan dengan baik dalam formasi blok rendah, sangat kuat secara fisik, dan sangat agresif. Kami harus mengarahkan permainan ke arah yang kami inginkan."
- Getty Images Sport
Tanggung jawab sebagai kapten
Dengan tidak adanya lagi pemimpin-pemimpin mapan seperti Dani Carvajal dan Alvaro Morata dalam skuad, Rodri telah memikul sepenuhnya tanggung jawab sebagai kapten. Ini adalah peran yang ia jalani dengan serius baik di dalam maupun di luar lapangan, terutama dalam hal mendukung para pemain yang belum banyak mendapat kesempatan bermain selama perjalanan Piala Dunia ini. “Peran kapten itu penting: kepemimpinan sangat vital di lapangan, tetapi terutama di luar lapangan,” katanya. "Di saat-saat penuh keraguan, tugasnya adalah menenangkan tim."
Bagi Rodri, hanya ada satu tujuan yang tersisa: mengangkat trofi terkenal itu di Amerika Serikat. Setelah menaklukkan Eropa dan memenangkan Ballon d’Or, Piala Dunia mewakili puncak tertinggi. “Hal tertinggi yang bisa Anda cita-citakan,” katanya. “Itulah tantangannya, dan hal itu baru terjadi sekali dalam sejarah.”
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