Rodri menegaskan Spanyol 'bisa mengalahkan' Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia

Rodri sama sekali tidak gentar menghadapi prospek bertanding melawan salah satu favorit turnamen ini. Dalam pernyataannya menjelang pertandingan semifinal di AT&T Stadium, pemenang Ballon d'Or ini menyoroti keberhasilan Spanyol sebelumnya atas tim asuhan Didier Deschamps sebagai bukti bahwa mereka berada di level yang sama. "Prancis adalah salah satu tim terbaik di sini, dalam performa yang sangat bagus, tapi begitu pula Spanyol. Kami bisa mengalahkan mereka, kami sudah membuktikannya di Euro dan di Nations League," jelas sang kapten.

Kemenangan atas Prancis bukanlah hal baru bagi Rodri. Ia merupakan bagian dari tim yang mengalahkan Prancis di semifinal Kejuaraan Eropa U-19 2015, serta di semifinal Euro 2024 dan Nations League musim panas lalu.

"Luis de la Fuente tidak berubah sama sekali," kata Rodri tentang pelatih lamanya. "Di situlah ia mulai membangun segala sesuatu yang kita lihat sekarang." Meskipun banyak yang mengharapkan terulangnya pertandingan menegangkan 5-4 tahun lalu, gelandang ini memperkirakan pertandingan kali ini akan lebih ketat, sambil menambahkan: "Pertandingan Piala Dunia itu berbeda; saya rasa pertandingan ini tidak akan se-terbuka itu."