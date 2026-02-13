Robinho Jr: Mengapa putra mantan penyerang Real Madrid dikaitkan dengan transfer senilai €100 juta ke klub-klub elit Eropa?

Robinho Sr juga memulai karirnya di Santos, sebelum kemudian bermain untuk Real Madrid, Manchester City, dan AC Milan. Ia juga mencatatkan 100 penampilan untuk tim nasional Brasil, membantu mereka memenangkan Copa America 2007, saat itu ia dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di generasinya.
Sayangnya, ia tidak pernah benar-benar memenuhi janji awalnya, dan terpaksa mengakhiri kariernya pada 2020 karena alasan hukum yang serius. Robinho dinyatakan bersalah atas perannya dalam pemerkosaan beramai-ramai terhadap seorang wanita Albania di sebuah klub malam di Milan pada 2013, dengan vonisnya dikukuhkan oleh pengadilan tertinggi Italia pada 2022. Pada Mei 2024, ia mulai menjalani hukuman sembilan tahun di Brasil.
Menurut Daily Mail, Santos pun "melindungi" Robinho Jr, "terlalu sering menjadi sorotan", di tengah berita sensitif yang terus dihasilkan oleh ayahnya. Namun, ada batas yang bisa mereka lakukan untuk melindunginya, sementara ia terus berjuang untuk mendapatkan menit bermain reguler di tim utama salah satu klub terbesar di Amerika Selatan.
Robinho Jr bahkan bisa menjadi objek persaingan sengit dalam bursa transfer musim panas, dan jika ia pindah ke liga Eropa lima besar, popularitasnya akan melonjak drastis. Pertanyaannya adalah: seberapa hebatkah dia? GOAL mengulasnya...