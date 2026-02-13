Robinho Jr: Mengapa putra mantan penyerang Real Madrid dikaitkan dengan transfer senilai €100 juta ke klub-klub elit Eropa?

Robinho Jr lahir pada 17 Desember 2007 dan dikenal sebagai 'Juninho' setelah memulai karir sepak bolanya di klub Portuarios yang berbasis di Santos, di mana ia dengan cepat menunjukkan potensi yang nyata.

Pelatih pertamanya, Robson Fernandes de Oliveira, mengatakan dalam wawancara dengan Placar: "Juninho datang kepadaku saat ia berusia lima atau enam tahun, pada 2012, dan ia selalu berbeda dari yang lain. Saya mendorongnya untuk mempertahankan bola di kakinya selama mungkin. Orang tua anak-anak lain marah pada saya, tetapi saya bersikeras karena saya melihat sesuatu yang benar-benar luar biasa: seorang anak kidal yang memiliki dribel yang lebih halus daripada ayahnya. Dia sangat terampil dan memiliki keberanian luar biasa untuk mencoba sebanyak mungkin kali."

Dalam pertandingan terakhir Oliveira sebagai manajer tim muda, Robinho mencetak dua gol dan satu assist untuk menginspirasi Portuarios meraih kemenangan comeback 3-2 melawan Portuguesa Santista. "Setelah hari itu, saya berkata kepada Robinho: 'Dia akan lebih baik dari kamu!'" Oliveira mengaku mengatakan hal itu setelah pertandingan.

Remaja itu mendapat kesempatan untuk mengikuti jejak ayahnya pada 2022, saat dia direkrut ke akademi Santos pada usia 14 tahun. Pemain muda itu langsung meninggalkan kesan pada pelatih barunya dan dipromosikan ke tim U-17 klub dalam waktu satu tahun. Pada 9 Agustus 2024, dia menandatangani kontrak profesional pertamanya dan mulai menggunakan nama Robinho Jr.

"Hari ini saya mewujudkan satu mimpi lagi dan saya bersyukur kepada Tuhan atas setiap kesempatan, setiap tantangan, setiap air mata, dan setiap pencapaian hingga saat ini. Dia telah membantu dan menopang saya," tulisnya dalam postingan emosional di Instagram. "Saya berterima kasih kepada semua orang yang percaya pada saya dan menjadi bagian dari kisah saya."