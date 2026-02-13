Goal.com
Robinho Jr: Mengapa putra mantan penyerang Real Madrid dikaitkan dengan transfer senilai €100 juta ke klub-klub elit Eropa?

Robinho Jr baru saja genap berusia 18 tahun pada Desember lalu, namun ia telah berhasil menembus tim senior Santos, di mana kini ia bermain bersama Neymar, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil. Remaja ini sudah menarik minat transfer dari sejumlah klub top Eropa, sebagian karena kemampuannya, namun juga karena warisan sepak bola ayahnya.

Robinho Sr juga memulai karirnya di Santos, sebelum kemudian bermain untuk Real Madrid, Manchester City, dan AC Milan. Ia juga mencatatkan 100 penampilan untuk tim nasional Brasil, membantu mereka memenangkan Copa America 2007, saat itu ia dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di generasinya.

Sayangnya, ia tidak pernah benar-benar memenuhi janji awalnya, dan terpaksa mengakhiri kariernya pada 2020 karena alasan hukum yang serius. Robinho dinyatakan bersalah atas perannya dalam pemerkosaan beramai-ramai terhadap seorang wanita Albania di sebuah klub malam di Milan pada 2013, dengan vonisnya dikukuhkan oleh pengadilan tertinggi Italia pada 2022. Pada Mei 2024, ia mulai menjalani hukuman sembilan tahun di Brasil.

Menurut Daily Mail, Santos pun "melindungi" Robinho Jr, "terlalu sering menjadi sorotan", di tengah berita sensitif yang terus dihasilkan oleh ayahnya. Namun, ada batas yang bisa mereka lakukan untuk melindunginya, sementara ia terus berjuang untuk mendapatkan menit bermain reguler di tim utama salah satu klub terbesar di Amerika Selatan.

Robinho Jr bahkan bisa menjadi objek persaingan sengit dalam bursa transfer musim panas, dan jika ia pindah ke liga Eropa lima besar, popularitasnya akan melonjak drastis. Pertanyaannya adalah: seberapa hebatkah dia? GOAL mengulasnya...

  • Di sinilah semuanya dimulai

    Robinho Jr lahir pada 17 Desember 2007 dan dikenal sebagai 'Juninho' setelah memulai karir sepak bolanya di klub Portuarios yang berbasis di Santos, di mana ia dengan cepat menunjukkan potensi yang nyata.

    Pelatih pertamanya, Robson Fernandes de Oliveira, mengatakan dalam wawancara dengan Placar: "Juninho datang kepadaku saat ia berusia lima atau enam tahun, pada 2012, dan ia selalu berbeda dari yang lain. Saya mendorongnya untuk mempertahankan bola di kakinya selama mungkin. Orang tua anak-anak lain marah pada saya, tetapi saya bersikeras karena saya melihat sesuatu yang benar-benar luar biasa: seorang anak kidal yang memiliki dribel yang lebih halus daripada ayahnya. Dia sangat terampil dan memiliki keberanian luar biasa untuk mencoba sebanyak mungkin kali."

    Dalam pertandingan terakhir Oliveira sebagai manajer tim muda, Robinho mencetak dua gol dan satu assist untuk menginspirasi Portuarios meraih kemenangan comeback 3-2 melawan Portuguesa Santista. "Setelah hari itu, saya berkata kepada Robinho: 'Dia akan lebih baik dari kamu!'" Oliveira mengaku mengatakan hal itu setelah pertandingan.

    Remaja itu mendapat kesempatan untuk mengikuti jejak ayahnya pada 2022, saat dia direkrut ke akademi Santos pada usia 14 tahun. Pemain muda itu langsung meninggalkan kesan pada pelatih barunya dan dipromosikan ke tim U-17 klub dalam waktu satu tahun. Pada 9 Agustus 2024, dia menandatangani kontrak profesional pertamanya dan mulai menggunakan nama Robinho Jr.

    "Hari ini saya mewujudkan satu mimpi lagi dan saya bersyukur kepada Tuhan atas setiap kesempatan, setiap tantangan, setiap air mata, dan setiap pencapaian hingga saat ini. Dia telah membantu dan menopang saya," tulisnya dalam postingan emosional di Instagram. "Saya berterima kasih kepada semua orang yang percaya pada saya dan menjadi bagian dari kisah saya."

  • Kesempatan besar

    Robinho Jr. menutup musim 2024 sebagai pencetak gol terbanyak bersama di Kejuaraan U17 Negara Bagian Sao Paulo dengan sembilan gol, membantu timnya meraih trofi meskipun tidak menyelesaikan satu pun pertandingan yang ia mainkan. Pelatih U17 Santos, Elder Campos, hanya menurunkan Robinho Jr. sebagai starter dalam 10 pertandingan dan menggunakan dia sebagai pengganti dalam 19 pertandingan lainnya, sambil mengelola perkembangan remaja tersebut dengan hati-hati.

    "Tekniknya sangat cocok dengan gaya yang dicari Santos, tetapi dia masih mengalami kematangan yang terlambat," kata Campos. "Dia ringan, cepat, dan memiliki keterampilan menggiring bola, tetapi dia sedikit kesulitan secara fisik di level U17. Secara bertahap, dia mendapatkan ruang dan waktu bermain, karena dia cepat memahami cara mengatasi hal ini: dia memutuskan untuk melepaskan bola lebih cepat, sesuatu yang tidak biasa untuk usianya."

    Robinho mendapat tempat di tim U20 Santos yang berkompetisi di Copa Sao Paulo de Futebol Junior, sebelum didaftarkan ke tim senior untuk Campeonato Paulista 2025. Hal ini memberinya kesempatan untuk berlatih bersama Neymar untuk pertama kalinya, yang baru saja menyelesaikan transfer kembalinya ke Santos setelah meninggalkan Al-Hilal sebagai pemain bebas transfer.

    Robinho Jr awalnya tetap di tim U20, tetapi akhirnya melakukan debut seniornya untuk Santos dalam kemenangan persahabatan 3-1 atas Desportiva Ferroviaria pada 10 Juli, dan menandai momen tersebut dengan sebuah assist. Tujuh hari kemudian, ia melakukan debut kompetitifnya di Serie A, masuk sebagai pengganti pada 24 menit terakhir dalam kemenangan kandang 1-0 atas Flamengo. Neymar mencetak gol kemenangan, tetapi memberikan pujian khusus untuk rekan setim barunya saat berbicara dengan media setelah pertandingan.

    "Juninho memiliki potensi yang besar. Kemiripannya dengan ayahnya sangat kuat. Ia memiliki pikiran yang sangat baik dan kuat. Tidak mudah debut seperti ini, dengan tekanan yang datang bersama namanya," kata Neymar. "Saya di sini untuk membantu. Ia adalah anak yang sangat baik hati dan saya sangat mendukungnya. Saya senang melihatnya saat dia masih kecil dan melihatnya debut bersama saya. Waktu berlalu dengan cepat, dan sekarang semuanya tergantung padanya. Dia memiliki bakat sepak bola."

  • Robinho jrGetty Images

    Bagaimana kabarnya?

    Robinho Jr juga tampil sebagai pemain pengganti dalam kekalahan melawan Mirassol dan Internacional pada Juli, dan menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2030. Perjanjian tersebut mencakup klausul pelepasan sebesar €100 juta (£86 juta/$118 juta), menurut Placar, dan dia diberikan jersey nomor 7 yang pernah dikenakan ayahnya selama bermain di Vila Belmiro.

    Presiden Santos, Marcelo Teixeira, mengatakan dalam pengumuman resmi klub: "Sejak langkah pertamanya di akademi muda, ia menunjukkan bahwa ia memiliki potensi teknis yang besar. DNA menyerangnya dan tradisi Santos dalam mengungkap talenta besar membuat kami yakin dan optimis; ia akan menulis sejarah sendiri di klub ini."

    Pelatih Santos, Juan Pablo Vojvoda, hanya menggunakan Robinho Jr secara sporadis pada Agustus dan September, tetapi akhirnya memberikan debut starternya untuk pertandingan tandang ke Allianz Parque melawan Palmeiras pada 7 November. Ia tampil impresif selama 65 menit di lapangan, menunjukkan pergerakan cerdas tanpa bola dan permainan link-up yang kuat, meskipun Santos kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Palmeiras akhirnya menang 2-0, tetapi Robinho Jr tampil baik di salah satu stadion paling menakutkan di sepak bola Brasil.

    "Saya suka penampilannya di babak pertama. Dia bermain dengan solid, terutama mengingat itu adalah debutnya," kata Vojvoda kepada wartawan. "Dia akan terus berkembang. Saya berbicara dengannya dan mengatakan dia akan menjadi pemain hebat. Tentu saja, dia masih membutuhkan gol, assist, dan statistik, tetapi dia berada di jalur yang benar."

    Santos menjamu Palmeiras di Vila Belmiro untuk laga balasan seminggu kemudian, dan membalas dendam, dengan Robinho Jr memainkan peran vital dari bangku cadangan. Dia dengan tenang mengontrol bola dengan kepala untuk Benjamin Rollheiser mencetak gol tunggal dalam pertandingan pada menit ke-91.

    Robinho Jr menyelesaikan musim 2025 dengan 15 penampilan senior, dan telah menambah enam penampilan lagi di awal musim baru Brasil. Vojvoda belum memberikan peran starter reguler kepada remaja itu, dan dia masih mencari gol profesional pertamanya, tetapi dia dianggap berada di depan dalam perkembangannya.

  • Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Keunggulan utama

    Robinho Jr cukup serbaguna untuk bermain di berbagai posisi serangan, tetapi ia lebih suka ditempatkan di sayap kanan. Ia memanfaatkan kecepatan ledaknya dan gerakan kaki yang memukau untuk mengelabui bek dan menusuk ke dalam. Dari sana, ia biasanya mencari umpan-umpan penghubung, tetapi tidak ragu untuk melepaskan tembakan jika diberi ruang yang cukup.

    Dalam situasi satu lawan satu, Robinho Jr sangat sulit dihentikan, dengan kontrol bola yang luar biasa dan berbagai trik yang dimilikinya. Postur tubuhnya yang relatif pendek (1,70 m) membantunya menjaga pusat gravitasi yang rendah dan menjaga bola tetap menempel di kakinya, yang sangat berguna untuk menembus barisan pertahanan.

    Ia tidak terduga, agresif, dan kreatif tanpa henti, seolah-olah tidak terbebani oleh rasa takut bahkan saat berada di bawah tekanan yang intens. Meskipun masih sangat awal, tidak ada alasan mengapa Robinho Jr tidak bisa meniru, atau bahkan melampaui, ayahnya.

  • Santos v Fortaleza - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Ada ruang untuk perbaikan

    Untuk melakukannya, Robinho Jr perlu memperbaiki beberapa aspek, termasuk dalam hal finishing. Ia kurang tegas dalam umpan atau tembakan, dan cenderung menahan bola terlalu lama. Meskipun tidak diragukan lagi ketenangan dan kemampuannya, ia sering kali memilih opsi yang salah atau terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan.

    Robinho Jr juga belum sepenuhnya memahami taktik pertahanan. Dia bisa menjadi beban dalam fase transisi dan kurang memiliki kekuatan fisik untuk merebut bola dari lawan. Meskipun demikian, dia memiliki energi yang tak terbatas yang dapat membantunya menjadi pemain pressing yang sangat efektif, jika dia mendapatkan pelatihan yang tepat dalam beberapa tahun ke depan.

    Tidak ada yang pernah menjadi pemain lengkap pada usia 18 tahun, dan Robinho Jr masih sangat mentah, tetapi dasar-dasarnya sudah ada, dan dia termotivasi untuk terus berkembang, yang merupakan setengah dari perjuangan.

  • Robinho BrazilGetty

    Selanjutnya... Robinho?

    Perbandingan dengan ayahnya tidak akan pernah hilang, tidak hanya karena hubungan keluarga mereka, tetapi juga karena 'Juninho' memiliki gaya bermain yang hampir persis sama. Robinho Sr bermain di sisi kiri pada masa jayanya, tetapi juga cukup lincah dengan kedua kakinya untuk bermain di mana saja di lini depan, dan memiliki postur tubuh yang ramping, yang dia manfaatkan dengan baik.

    Mantan bintang Madrid dan Brasil ini adalah pemain yang sulit ditangkap dengan kreativitas yang melimpah, yang membuatnya menjadi mimpi buruk bagi para bek. Namun, konsensus umum adalah bahwa ia tidak pernah mencapai potensi penuhnya, karena ia kesulitan menjaga konsistensi dan intensitas fisik, terutama setelah meninggalkan Bernabeu.

    Neymar adalah contoh yang lebih baik bagi Robinho Jr untuk ditiru jika ia ingin mencapai puncak dan bertahan di sana. Ia berada dalam posisi yang menguntungkan bekerja bersama ikon Santos setiap hari, dan harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Cedera telah menghancurkan karier Neymar dalam enam tahun terakhir, dan ia sudah melewati masa jayanya di usia 34 tahun, tetapi ia membuktikan musim lalu bahwa keajaiban di kakinya belum sepenuhnya hilang.

    Keahliannya yang memukau lah yang membuat Neymar menjadi bintang yang menonjol, tetapi dia menambahkan kesadaran dan kejam dalam permainannya untuk menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Di Barcelona dan pada awal karirnya di Paris Saint-Germain, Neymar adalah penyerang dan pembuat peluang elit yang hampir mustahil untuk dihentikan. Keputusan-keputusan Robinho Jr saat ini adalah kelemahan terbesar dalam permainannya, dan tidak ada pemain yang lebih baik dari Neymar untuk membantunya memperbaikinya.

  • Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Robinho Jr akan lebih baik jika tetap di Santos selama satu atau dua tahun lagi, menyerap sebanyak mungkin dari Neymar dan beradaptasi dengan tuntutan ketat sepak bola profesional. Namun, sejumlah klub siap mencoba menggoda pemain Brasil ini untuk meninggalkan negaranya tahun ini.

    Memang, Inter menunjukkan minat untuk merekrut Robinho Jr selama jendela transfer musim dingin setelah mengirim pemandu bakat untuk menontonnya bermain, menurut ESPN. Manchester United, Liverpool, dan Chelsea juga dilaporkan memantau wonderkid Santos ini, dengan kemungkinan perang penawaran bisa terjadi saat pasar transfer dibuka pada musim panas.

    Santos tidak berniat menjualnya, dan kemungkinan besar klub-klub yang tertarik tidak akan memenuhi klausul pelepasan yang fantastis mengingat kurangnya pengalamannya. Robinho Jr perlu membuktikan dirinya sebelum mengejar transfer impian.

    Hal ini dibantu oleh dukungan dari rekan setimnya yang lebih senior, tidak hanya Neymar. Bek tengah veteran Santos, Willian Arao, berusaha menenangkan ekspektasi seputar Robinho Jr dalam wawancara dengan Globo Esporte bulan lalu: "Dia perlu tumbuh sedikit. Matang dalam beberapa aspek, memahami permainan dengan lebih baik, dan timingnya. Anda bisa melihat bahwa dia adalah pemain muda dengan banyak kualitas, seorang yang mendengarkan. Dia hanya perlu mengontrol permainan lebih baik. Tapi dia memiliki kemampuan penuh untuk beradaptasi dengan Neymar dan Gabigol [Gabriel Barbosa], dan menciptakan hal-hal hebat. Saya yakin tahun ini akan sangat baik baginya karena dedikasinya dalam latihan."

    Mentalitas seperti itu akan membawa Robinho Jr jauh. Ini baru awal dari apa yang bisa menjadi perjalanan karier yang istimewa; dia hanya perlu tetap sabar dan memanfaatkan setiap kesempatan yang dia dapatkan.

