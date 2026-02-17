Robin van Persie mengambil tindakan drastis setelah Raheem Sterling dilarang mengikuti latihan Feyenoord

Memang, penampilan kompetitif terakhir Sterling terjadi pada Mei 2025, saat ia dipinjamkan ke Arsenal. Pemain internasional Inggris itu tidak bermain untuk Chelsea sejak Mei 2024, setelah didepak dari skuad oleh Enzo Maresca dan terus disingkirkan oleh penggantinya, Liam Rosenior.

Beberapa klub lain dikaitkan dengan Sterling setelah ia meninggalkan Chelsea, termasuk Tottenham dan Napoli, namun ia memilih untuk mencoba menghidupkan kembali kariernya di Feyenoord. Berbicara tentang keputusan tersebut, Sterling mengatakan: "Sebagai pemain bebas transfer, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya memiliki kesempatan untuk mengendalikan langkah selanjutnya dalam karier saya. Saya ingin mengambil waktu untuk berbicara dengan klub-klub dan pelatih kepala mereka untuk memahami peran yang mereka bayangkan untuk saya dan memastikan bahwa saya dapat memberikan nilai tambah yang nyata di babak berikutnya.

"Setelah berbicara secara mendetail dengan Robin, saya yakin Feyenoord adalah tempat di mana saya bisa bahagia dan menempatkan diri sebagai anggota tim yang berharga. Bermain di luar negeri adalah tantangan baru bagi saya - dan satu yang siap saya hadapi. Jujur, saya hanya tidak sabar untuk memulai."