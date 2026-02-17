Getty/GOAL
Robin van Persie mengambil tindakan drastis setelah Raheem Sterling dilarang mengikuti latihan Feyenoord
Awal baru di luar negeri untuk Sterling
Menurut Daily Mail, Sterling tidak diizinkan untuk memulai latihan di markas resmi Feyenoord atau bermain dalam pertandingan apa pun untuk klub tersebut hingga izin kerjanya disetujui. Pemain berusia 31 tahun, yang mengakhiri kontraknya di Chelsea pada Januari sebelum bergabung dengan Feyenoord secara gratis, berada di tribun penonton untuk menyaksikan tim barunya meraih kemenangan 1-0 atas Go Ahead Eagles di Eredivisie pada Minggu. Setelah pertandingan, Van Persie mengungkapkan bahwa ia akan membawa seluruh skuad ke Belgia agar Sterling dapat diintegrasikan secara legal.
Van Persie: Kami melakukannya untuknya.
Van Persie mengatakan kepada wartawan: "Itu diizinkan di luar negeri. Kami melakukannya untuknya, tapi saya juga ingin fokus pada pengembangan tim kami. Kita bisa mengadakan percakapan yang baik dan melakukan hal-hal seru bersama. Dia akan mulai berlatih besok lusa (Selasa)."
Manajer Feyenoord menambahkan tentang kapan Sterling akan tersedia untuk dipilih: "Kita akan lihat setiap minggu kapan dia siap untuk bertanding. Itu akan memakan waktu, tapi menurut saya itu masuk akal, karena dia belum bermain selama enam bulan."
Saya yakin bahwa Feyenoord adalah tempat di mana saya bisa bahagia.
Memang, penampilan kompetitif terakhir Sterling terjadi pada Mei 2025, saat ia dipinjamkan ke Arsenal. Pemain internasional Inggris itu tidak bermain untuk Chelsea sejak Mei 2024, setelah didepak dari skuad oleh Enzo Maresca dan terus disingkirkan oleh penggantinya, Liam Rosenior.
Beberapa klub lain dikaitkan dengan Sterling setelah ia meninggalkan Chelsea, termasuk Tottenham dan Napoli, namun ia memilih untuk mencoba menghidupkan kembali kariernya di Feyenoord. Berbicara tentang keputusan tersebut, Sterling mengatakan: "Sebagai pemain bebas transfer, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya memiliki kesempatan untuk mengendalikan langkah selanjutnya dalam karier saya. Saya ingin mengambil waktu untuk berbicara dengan klub-klub dan pelatih kepala mereka untuk memahami peran yang mereka bayangkan untuk saya dan memastikan bahwa saya dapat memberikan nilai tambah yang nyata di babak berikutnya.
"Setelah berbicara secara mendetail dengan Robin, saya yakin Feyenoord adalah tempat di mana saya bisa bahagia dan menempatkan diri sebagai anggota tim yang berharga. Bermain di luar negeri adalah tantangan baru bagi saya - dan satu yang siap saya hadapi. Jujur, saya hanya tidak sabar untuk memulai."
Masih berharap untuk dipanggil kembali ke timnas Inggris?
Sterling mungkin juga mengincar pemanggilan kembali ke timnas Inggris, dengan caps internasional terakhirnya yang ke-82 diraih pada Desember 2022 di Piala Dunia Qatar. Mungkin sudah terlambat baginya untuk memaksa masuk ke rencana Piala Dunia 2026 Thomas Tuchel, tetapi kembalinya dia tepat waktu untuk Euro 2028, yang akan menjadi tuan rumah bersama Inggris, masih mungkin terjadi.
Van Persie tidak ragu bahwa Sterling masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan di level tertinggi, seperti yang dia katakan saat perkenalan winger tersebut: "Riwayat sepak bolanya berbicara sendiri. Dia adalah pemain yang kualitasnya dapat mengubah hasil pertandingan tanpa ragu, dan
saya yakin dia akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim saat kami bekerja menuju pencapaian tujuan kami di paruh kedua musim ini."
