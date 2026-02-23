Getty
Roberto Martinez menyatakan bahwa Cristiano Ronaldo adalah yang terbaik sepanjang masa (GOAT) terlepas dari apakah dia akan membawa Portugal meraih kejayaan di Piala Dunia 2026
Rekor Ronaldo: Klaim status GOAT
Ronaldo tidak menunjukkan tanda-tanda melambat di usia 41 tahun, dengan standar individu yang luar biasa tetap terjaga saat bermain untuk klub dan tim nasional. Ia telah memenangkan gelar liga bersama Manchester United, Real Madrid, dan Juventus, meraih lima gelar Liga Champions, serta beberapa Ballon d'Or sepanjang kariernya.
Dua Sepatu Emas telah diraihnya di Liga Pro Saudi bersama Al-Nassr, sementara kejayaan di Kejuaraan Eropa dan Liga Bangsa-Bangsa dinikmatinya sebagai kapten ikonik Portugal yang telah mengoleksi 226 penampilan dan 143 gol.
Martinez menegaskan bahwa Ronaldo tidak membutuhkan kemenangan di Piala Dunia.
Ronaldo telah secara rutin mencatat sejarah baru, dan Martinez menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dicapai oleh CR7 untuk diakui sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan dalam podcast Portugal Football Summit: “Dia akan menjadi pemain terbaik sepanjang masa, terlepas dari apakah dia memenangkan Piala Dunia atau tidak.
“Tugas kita adalah memberikan diri kita peluang terbaik untuk bersaing memperebutkannya. Itu berasal dari analisis, perbaikan terus-menerus, dan mempertahankan mindset yang sama yang membantu kita sukses di Nations League.”
Martinez menambahkan tentang apa yang membuat Ronaldo istimewa saat bekerja dengannya secara langsung: “Saya belum pernah bekerja dengan pemain yang setiap pagi memiliki fokus untuk menggunakan hari itu untuk berkembang. Jika kita bisa memiliki Cristiano selamanya, itu akan menjadi cara termudah untuk membantu pemain muda saat mereka bergabung dengan tim nasional. Keinginannya adalah menggunakan setiap hari untuk menjadi lebih baik.”
Pelatih Portugal Martinez sebelumnya pernah mengatakan kepada ESPN mengapa CR7 terus menjadi standar bagi pemain di seluruh dunia meskipun kini sudah berusia 40-an: “Saya pikir kita harus menerima bahwa semua orang di dunia mengenal Cristiano Ronaldo dan memiliki pendapat [tentang dia]. Tapi Cristiano Ronaldo yang bergabung dengan tim nasional 21 tahun lalu bukanlah Cristiano yang sama seperti sekarang. Sekarang, dia lebih banyak berperan sebagai pemain posisi, seorang penyerang. Dia adalah pemain yang, bagi kami, adalah penuntas. Dia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi, memiliki pemain yang kini mencetak 25 gol dalam 30 pertandingan terakhir untuk tim nasional adalah anugerah.”
Bagaimana kemenangan di Nations League telah membantu Portugal
Ronaldo telah berusaha meredam klaimnya untuk gelar juara Piala Dunia, dengan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan pengakuan tersebut untuk mengukuhkan warisannya. Namun, ia telah menyaksikan rival abadinya, Lionel Messi, mengangkat trofi tersebut bersama Argentina.
Portugal diproyeksikan akan bersaing ketat saat ajang global lainnya digelar di Amerika Utara, dengan Ronaldo bertekad memimpin dengan contoh. Ia turut andil dalam meraih gelar kedua UEFA Nations League pada 2025.
Martinez percaya bahwa kesuksesan tersebut akan membantu upaya untuk meraih gelar besar lainnya. Ia menambahkan dalam podcast Portugal Football Summit: “Hal itu sangat penting bagi kepercayaan diri dan keyakinan kami. Saat menganalisis Nations League, formatnya mungkin yang paling menantang: 10 pertandingan dalam 10 bulan, lima kamp berbeda, dan pertandingan knockout yang menentukan. Menang di Jerman, di mana Portugal belum pernah menang selama 25 tahun, dan menghadapi juara Eropa di final, memberikan tim kepercayaan diri yang luar biasa untuk masa depan.”
Piala Dunia 2026: Siapa yang akan dihadapi Ronaldo dan Portugal?
Portugal telah ditempatkan di Grup K pada Piala Dunia 2026. Mereka akan memulai perjuangan mereka untuk meraih kejayaan global melawan pemenang playoff antar-konfederasi di Houston pada 17 Juni. Dari sana, mereka akan menghadapi Uzbekistan di Texas dan Kolombia di Hard Rock Stadium di Miami.
Ronaldo akan dipanggil jika dalam kondisi fit dan berharap dapat mendekati angka 1.000 gol sepanjang kariernya saat ia tampil di final Piala Dunia keenam dalam kariernya yang memecahkan rekor.
