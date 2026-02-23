Roberto Martinez menyatakan bahwa Cristiano Ronaldo adalah yang terbaik sepanjang masa (GOAT) terlepas dari apakah dia akan membawa Portugal meraih kejayaan di Piala Dunia 2026

Ronaldo telah secara rutin mencatat sejarah baru, dan Martinez menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dicapai oleh CR7 untuk diakui sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan dalam podcast Portugal Football Summit: “Dia akan menjadi pemain terbaik sepanjang masa, terlepas dari apakah dia memenangkan Piala Dunia atau tidak.

“Tugas kita adalah memberikan diri kita peluang terbaik untuk bersaing memperebutkannya. Itu berasal dari analisis, perbaikan terus-menerus, dan mempertahankan mindset yang sama yang membantu kita sukses di Nations League.”

Martinez menambahkan tentang apa yang membuat Ronaldo istimewa saat bekerja dengannya secara langsung: “Saya belum pernah bekerja dengan pemain yang setiap pagi memiliki fokus untuk menggunakan hari itu untuk berkembang. Jika kita bisa memiliki Cristiano selamanya, itu akan menjadi cara termudah untuk membantu pemain muda saat mereka bergabung dengan tim nasional. Keinginannya adalah menggunakan setiap hari untuk menjadi lebih baik.”

Pelatih Portugal Martinez sebelumnya pernah mengatakan kepada ESPN mengapa CR7 terus menjadi standar bagi pemain di seluruh dunia meskipun kini sudah berusia 40-an: “Saya pikir kita harus menerima bahwa semua orang di dunia mengenal Cristiano Ronaldo dan memiliki pendapat [tentang dia]. Tapi Cristiano Ronaldo yang bergabung dengan tim nasional 21 tahun lalu bukanlah Cristiano yang sama seperti sekarang. Sekarang, dia lebih banyak berperan sebagai pemain posisi, seorang penyerang. Dia adalah pemain yang, bagi kami, adalah penuntas. Dia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi, memiliki pemain yang kini mencetak 25 gol dalam 30 pertandingan terakhir untuk tim nasional adalah anugerah.”