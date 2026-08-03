Roberto De Zerbi menjelaskan masa depan Cristian Romero saat bos Tottenham menanggapi rumor transfer Inter Milan

Pemain internasional Argentina itu, yang telah menjadi pilar pertahanan Tottenham Hotspur sejak kedatangannya, dikabarkan menjadi subjek minat besar dari Inter. Laporan yang muncul dari Argentina bahkan menyebut tawaran di kisaran £34 juta telah diterima oleh klub Premier League tersebut, meski Romero baru-baru ini berkomitmen pada kontrak baru berdurasi empat tahun dan menyandang ban kapten.

De Zerbi menjelaskan komunikasi terbarunya dengan Romero, dengan menegaskan bahwa pembicaraan mereka sepenuhnya berfokus pada kembalinya sang pemain ke latihan, bukan soal transfer dalam waktu dekat. "Saya berkirim pesan dengan Cuti kemarin untuk membuat rencana kapan dia kembali ke London," jelas De Zerbi. Saat ditanya apakah percakapan itu mengarah pada spekulasi intens dari Italia dan Argentina, pelatih asal Italia tersebut tegas dengan pendiriannya. "[Saya tidak berbicara kepadanya tentang] bursa transfer. Itu bukan pekerjaan saya. Saya tahu ada banyak solusi di bursa transfer."







