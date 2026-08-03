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Roberto De Zerbi menjelaskan masa depan Cristian Romero saat bos Tottenham menanggapi rumor transfer Inter Milan
De Zerbi menanggapi minat Inter Milan
Pemain internasional Argentina itu, yang telah menjadi pilar pertahanan Tottenham Hotspur sejak kedatangannya, dikabarkan menjadi subjek minat besar dari Inter. Laporan yang muncul dari Argentina bahkan menyebut tawaran di kisaran £34 juta telah diterima oleh klub Premier League tersebut, meski Romero baru-baru ini berkomitmen pada kontrak baru berdurasi empat tahun dan menyandang ban kapten.
De Zerbi menjelaskan komunikasi terbarunya dengan Romero, dengan menegaskan bahwa pembicaraan mereka sepenuhnya berfokus pada kembalinya sang pemain ke latihan, bukan soal transfer dalam waktu dekat. "Saya berkirim pesan dengan Cuti kemarin untuk membuat rencana kapan dia kembali ke London," jelas De Zerbi. Saat ditanya apakah percakapan itu mengarah pada spekulasi intens dari Italia dan Argentina, pelatih asal Italia tersebut tegas dengan pendiriannya. "[Saya tidak berbicara kepadanya tentang] bursa transfer. Itu bukan pekerjaan saya. Saya tahu ada banyak solusi di bursa transfer."
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Absennya Romero dan logistik pramusim
Absennya Romero dari laga uji coba terbaru Tottenham melawan Chelsea di Sydney hanya semakin memanaskan spekulasi terkait potensi kepergiannya. Namun, klub menegaskan bahwa keterlambatannya bergabung ke pemusatan latihan pramusim disebabkan libur tambahan yang diberikan setelah partisipasinya di final Piala Dunia bersama Argentina.
Situasi ini semakin rumit oleh isyarat yang sebelumnya disampaikan De Zerbi sendiri mengenai pola pikir Romero. Sang manajer sebelumnya sempat menyinggung potensi keinginan sang pemain untuk mencari tantangan baru, yang sejalan dengan lonjakan mendadak laporan dari negara asalnya. Dengan Inter ingin memperkuat opsi di lini pertahanan untuk memburu gelar, angka £34 juta yang disebutkan akan menjadi transaksi yang signifikan, meski banyak pendukung Spurs akan berpendapat bahwa nilai itu terlalu rendah untuk pemain dengan status seperti Romero.
Ausilio mengonfirmasi minat Inter terhadap Romero
Sebelumnya, direktur olahraga Inter Piero Ausilio akhirnya angkat bicara terkait upaya klub untuk memburu Romero. Raksasa Italia itu telah mengidentifikasi Romero sebagai target utama mereka untuk memimpin lini belakang musim depan, dan negosiasi bergerak cepat. Ausilio tidak menutupi niat klub untuk mendatangkan bek berusia 28 tahun itu pada bursa transfer saat ini.
Perburuan tersebut juga sudah menunjukkan kemajuan logistik besar, dengan perwakilan Romero terlihat di Milan pada akhir pekan lalu untuk pertemuan tatap muka dengan petinggi Inter. Langkah signifikan ini menegaskan betapa majunya negosiasi tersebut, bergerak melampaui sekadar penjajakan menuju tahap akhir penyelesaian kesepakatan. Inter dikabarkan ingin menyusun transfer ini sebagai peminjaman dengan klausul pembelian wajib.
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Membangun ulang unit pertahanan Tottenham Hotspur
Potensi kepergian Romero menandai perubahan signifikan dalam proyek De Zerbi di Tottenham. Bek asal Argentina itu merupakan bagian vital dari skuad, tetapi catatan disiplinnya, yang mencakup empat skorsing terpisah selama musim 2025-26, mulai menimbulkan kekhawatiran. Klub tampaknya sudah mempersiapkan kepergiannya dengan bergerak proaktif di bursa rekrutmen, memastikan skuad tidak kekurangan opsi apabila kepindahannya ke Inter dirampungkan dalam beberapa hari ke depan seperti yang diperkirakan banyak pihak.
Tottenham juga sudah sibuk membenahi opsi di lini pertahanan mereka pada musim panas ini untuk mengantisipasi kehilangan figur senior seperti dirinya. Kedatangan Jan Paul van Hecke dari Brighton dengan nilai £52 juta, ditambah perekrutan Marcos Senesi dengan status bebas transfer, mengindikasikan bahwa petinggi klub sudah mengetahui niat Romero sejak beberapa waktu lalu.
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