Fokus utama pembahasan itu tertuju pada transisi peran Tel dan tanggung jawab spesifiknya saat bermain di tengah. De Zerbi secara khusus menyoroti posisi pemain 21 tahun itu terhadap gawang dan para pemain kreatif lain dalam susunan pemain Tottenham. "Postur tubuh seorang striker. Striker bisa bermain dengan bahu menghadap ke gawang. Jika kami bermain dengan (James) Maddison, (Mohammed) Kudus dan Savio, dia harus bermain sebagai striker, dan striker harus melihat ke gawang, bukan?" ujar sang manajer.

De Zerbi kemudian menjelaskan lebih lanjut situasi pertandingan tertentu ketika ia merasa Tel kurang memiliki insting yang diperlukan untuk memaksimalkan umpan dari area sayap. Pelatih asal Italia itu menunjuk peluang-peluang yang terlewat untuk menyambut bola kiriman ke kotak penalti, sambil menegaskan bahwa Tel perlu menemukan kembali kebiasaan yang ia bentuk di awal kariernya. "Atau pada umpan silang Robertson. Dia harus tetap berada di dalam karena dia memulai (kariernya) sebagai striker. Sekarang dia bermain sebagai pemain sayap, tetapi dia memulai kariernya sebagai striker," tambah De Zerbi.