AFP
Diterjemahkan oleh
Roberto De Zerbi coret Richarlison dari skuad Tottenham saat Trabzonspor merencanakan transfer telat
Richarlison didepak Tottenham
Menurut Daily Mail, Roberto De Zerbi benar-benar mencoret Richarlison dari skuad Tottenham Hotspur untuk kampanye Premier League musim ini. Keputusan itu diambil setelah Richarlison berulang kali mengajukan permintaan untuk meninggalkan London Utara pada bursa transfer musim panas. De Zerbi mengonfirmasi pada Sabtu bahwa Richarlison telah meminta pergi "terlalu banyak kali". Tottenham memasang banderol £35 juta untuk Richarlison, tetapi klub itu belum menerima tawaran yang dapat diterima. Dengan hanya satu tahun tersisa dalam kontraknya saat ini, ditambah opsi perpanjangan 12 bulan lagi, Richarlison kini benar-benar terisolasi dari tim utama setelah tenggat waktu transfer di Inggris telah lewat.
- Getty Images Sport
Trabzonspor incar transfer terlambat
Meski bursa transfer Inggris telah ditutup, pasar transfer Turki tetap dibuka hingga Jumat, memberi Richarlison jalur keluar yang potensial. Trabzonspor sudah melihat tawaran awal mereka ditolak Tottenham, tetapi klub Super Lig itu tetap ingin mengamankan tanda tangannya. Richarlison disebut sangat tertarik bergabung dengan Trabzonspor, tempat ia bisa bereuni dengan Mohamed Salah dan Fabinho. Kepulangan ke Everton sebelumnya gagal setelah Richarlison menolak syarat pribadi yang ditawarkan mantan klubnya. Kini, dengan Omar Marmoush datang dengan status pinjaman dari Manchester City, Tottenham jelas sudah move on, sehingga Trabzonspor menjadi opsi utama untuk mengakhiri saga sulit ini.
Pesan media sosial yang menantang
Menyusul gagalnya rencana kepindahannya ke Everton, Richarlison melalui media sosial merilis pernyataan berapi-api terkait situasinya saat ini. Menulis di Instagram, Richarlison menyatakan: "Setelah semua yang saya lalui dalam beberapa tahun terakhir, saya telah memutuskan bahwa tidak akan pernah lagi ada siapa pun yang menentukan masa depan saya untuk saya. Saya telah melalui banyak hal buruk, dan hampir semuanya terjadi karena keputusan dibuat oleh orang lain. Tekanan, ancaman, pembalasan - tidak ada satu pun dari itu yang membuat saya takut. Saya telah melalui hal yang jauh lebih buruk, percayalah." Pesan itu menyoroti frustrasinya terhadap negosiasi yang sedang berlangsung dan tekad mutlaknya untuk mengendalikan langkah karier berikutnya jauh dari Tottenham.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya untuk Richarlison?
Trabzonspor berpacu dengan waktu untuk mengajukan tawaran yang ditingkatkan sebelum bursa transfer Turki resmi ditutup pada Jumat. Jika kesepakatan senilai £35 juta tidak dapat dicapai, Richarlison akan terpaksa tetap terasing di Tottenham hingga bursa transfer Januari dibuka. De Zerbi dan Tottenham kini akan fokus mengintegrasikan opsi-opsi serangan baru mereka.
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