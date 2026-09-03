Menyusul gagalnya rencana kepindahannya ke Everton, Richarlison melalui media sosial merilis pernyataan berapi-api terkait situasinya saat ini. Menulis di Instagram, Richarlison menyatakan: "Setelah semua yang saya lalui dalam beberapa tahun terakhir, saya telah memutuskan bahwa tidak akan pernah lagi ada siapa pun yang menentukan masa depan saya untuk saya. Saya telah melalui banyak hal buruk, dan hampir semuanya terjadi karena keputusan dibuat oleh orang lain. Tekanan, ancaman, pembalasan - tidak ada satu pun dari itu yang membuat saya takut. Saya telah melalui hal yang jauh lebih buruk, percayalah." Pesan itu menyoroti frustrasinya terhadap negosiasi yang sedang berlangsung dan tekad mutlaknya untuk mengendalikan langkah karier berikutnya jauh dari Tottenham.