Robert Sanchez merasa sangat kecewa dengan keputusan kontroversial Liam Rosenior sebagai manajer Chelsea, yang mengklaim bahwa dia tidak memiliki kiper utama
Rosenior tetap mendukung Sanchez meskipun kiper Chelsea telah diganti.
Menanggapi tekanan yang semakin besar terhadap kipernya, Rosenior memuji reaksi Sanchez atas keputusannya untuk tidak dimainkan. Ia menjelaskan: "Saya telah sangat jujur dengan Rob. Dia sangat kecewa karena tidak dimainkan, yang merupakan hal yang saya harapkan dari setiap pemain, baik kiper maupun pemain lapangan. Namun, cara Rob merespons dalam latihan, cara dia mendukung Filip - dalam pemanasan, di ruang ganti - sungguh luar biasa."
Tidak ada yang menjadi No.1 di Stamford Bridge.
Membahas apakah dia memiliki kiper nomor satu, Rosenior menambahkan: "Bagi saya, jujur saja, saya melihat posisi kiper secara berbeda untuk setiap pertandingan. Saya ingin ada persaingan di setiap area lapangan. Saya tahu, secara tradisional, jika ada pergantian kiper, orang menganggap dia sekarang menjadi kiper nomor satu. Itu tidak benar. Kami akan memilih - dan saya akan memilih - tim terbaik untuk setiap pertandingan. Filip [Jorgensen, yang menggantikan Sanchez dalam kemenangan 4-1 atas Aston Villa] tidak menunggu - dia telah bekerja keras untuk kesempatan ini. Saya pikir dia menghadapinya dengan sangat baik. Tapi Rob juga telah menampilkan performa yang luar biasa."
Apakah rotasi kiper dapat merugikan Chelsea?
Mengenai apakah rotasi posisi kiper dapat kontraproduktif, di mana kontinuitas seringkali menjadi prioritas utama, Rosenior mengatakan: "Ya, Anda membutuhkan kontinuitas - tetapi Anda juga perlu memenangkan pertandingan sepak bola. Ada pendekatan yang berbeda - modern atau tradisional. Saya akan memilih tim yang menurut saya terbaik untuk memenangkan setiap pertandingan. Saya tidak berpikir saya pernah mempertahankan susunan pemain yang sama sejak saya berada di sini. Orang bisa mengatakan Anda membutuhkan kontinuitas - jika kita kalah, itu karena kita tidak cukup; jika kita menang, itu keputusan yang tepat.
"Saya membuat keputusan untuk pertandingan Aston Villa yang menurut saya terbukti benar. Semoga saya akan membuat lebih banyak keputusan yang benar ke depannya."
Blues akan menghadapi ujian melawan Wrexham di Piala FA.
Selanjutnya, tim Rosenior akan menghadapi Wrexham, tim papan atas Championship, di putaran kelima Piala FA. The Blues telah bertemu dengan tim Wales tersebut dua kali dalam laga pramusim dalam beberapa tahun terakhir, mengalahkan mereka dengan skor 5-0 pada 2023 sebelum imbang 2-2 pada 2024, dan akan menjadi favorit kuat untuk menang dalam pertandingan Sabtu ini.
