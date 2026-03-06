Robert Sanchez merasa sangat kecewa dengan keputusan kontroversial Liam Rosenior sebagai manajer Chelsea, yang mengklaim bahwa dia tidak memiliki kiper utama

Mengenai apakah rotasi posisi kiper dapat kontraproduktif, di mana kontinuitas seringkali menjadi prioritas utama, Rosenior mengatakan: "Ya, Anda membutuhkan kontinuitas - tetapi Anda juga perlu memenangkan pertandingan sepak bola. Ada pendekatan yang berbeda - modern atau tradisional. Saya akan memilih tim yang menurut saya terbaik untuk memenangkan setiap pertandingan. Saya tidak berpikir saya pernah mempertahankan susunan pemain yang sama sejak saya berada di sini. Orang bisa mengatakan Anda membutuhkan kontinuitas - jika kita kalah, itu karena kita tidak cukup; jika kita menang, itu keputusan yang tepat.

"Saya membuat keputusan untuk pertandingan Aston Villa yang menurut saya terbukti benar. Semoga saya akan membuat lebih banyak keputusan yang benar ke depannya."