Robert Lewandowski memberikan penilaian jujur tentang Harry Kane saat striker Bayern Munich mengancam akan memecahkan rekor golnya di Bundesliga
Kane mendekati rekor bersejarah.
Lewandowski mengungkapkan bahwa ia terus memantau upaya Kane untuk memecahkan rekor gol Bundesliga yang telah lama ia pegang, sementara kapten Inggris tersebut terus bersinar di sepak bola Jerman bersama Bayern.
Penyerang Polandia berusia 37 tahun yang kini bermain untuk Barcelona, menetapkan standar luar biasa selama musim 2020-21 bersama Bayern, mencetak 41 gol liga dalam 29 penampilan untuk mengalahkan rekor legendaris Gerd Müller. Dengan Kane kini memimpin serangan Bayern dengan produktivitas tinggi, kemungkinan rekor tersebut terpecahkan semakin kuat setiap minggunya.
Kebanggaan, bukan kekecewaan
Lewandowski menegaskan bahwa dia tidak merasa dendam terhadap tuduhan Kane. Sebaliknya, dia melihat situasi ini sebagai sumber kebanggaan baru atas prestasinya sendiri.
Berbicara kepada Sky Sports, Lewandowski memuji konsistensi dan dampak yang diberikan oleh pemain internasional Inggris tersebut. “Harry Kane selalu mencetak banyak gol dan bermain dengan sangat baik, serta melakukan pekerjaan yang hebat,” katanya. “Dan kemudian saya melihat bahwa saya melakukannya dalam 29 pertandingan… jika saya bermain dalam 34 pertandingan, saya bisa membayangkan saya bahkan bisa mencetak lebih banyak gol! Karena dia, saya bisa lebih bangga dengan rekor saya sekarang!”
Dunia penyerang yang terus berubah
Lewandowski juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merefleksikan perkembangan sepak bola modern, menyarankan bahwa lingkungan sepak bola saat ini menghadirkan tantangan yang berbeda bagi penyerang muda yang bercita-cita tinggi.
"Dunia sedang berubah," katanya. "Posisi penyerang kini berbeda. Kamu tidak bisa belajar menjadi penyerang hebat dari akademi. Kamu harus berbeda. Kamu harus berpikir secara berbeda."
Lewandowski menekankan bahwa penyerang elit harus mempercayai insting mereka dan bermain dengan kebebasan daripada instruksi taktis yang kaku. Ia mengingat percakapan masa lalu dengan Pep Guardiola saat mereka bersama di Bayern, ketika pelatih itu menyarankannya untuk mengandalkan insting alaminya di dalam kotak penalti.
"Dia mengatakan bahwa saya tahu persis ke mana saya harus pergi," kenang Lewandowski. "Saya perlu memiliki kebebasan. Jika saya memiliki kebebasan, saya bisa memberikan performa terbaik."
Kane absen dalam laga melawan Gladbach.
Kane akan absen dalam pertandingan Bundesliga pada Jumat melawan Borussia Mönchengladbach akibat cedera betis, seperti yang dikonfirmasi oleh pelatih kepala Bayern, Vincent Kompany, pada Kamis.
Pemain internasional Inggris, yang tampil luar biasa musim ini, diperkirakan akan pulih untuk pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta pada Selasa.
Kehilangan Kane menjadi hambatan dalam upayanya mengejar rekor Bundesliga milik Lewandowski. Penyerang Bayern tersebut telah mencetak 30 gol di kompetisi ini musim ini, namun harus mencetak 11 gol lagi dalam sembilan pertandingan terakhir Bayern setelah laga melawan Gladbach untuk menyamai rekor Lewandowski.
