Robert Lewandowski memberikan penilaian jujur tentang Harry Kane saat striker Bayern Munich mengancam akan memecahkan rekor golnya di Bundesliga

Lewandowski juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merefleksikan perkembangan sepak bola modern, menyarankan bahwa lingkungan sepak bola saat ini menghadirkan tantangan yang berbeda bagi penyerang muda yang bercita-cita tinggi.

"Dunia sedang berubah," katanya. "Posisi penyerang kini berbeda. Kamu tidak bisa belajar menjadi penyerang hebat dari akademi. Kamu harus berbeda. Kamu harus berpikir secara berbeda."

Lewandowski menekankan bahwa penyerang elit harus mempercayai insting mereka dan bermain dengan kebebasan daripada instruksi taktis yang kaku. Ia mengingat percakapan masa lalu dengan Pep Guardiola saat mereka bersama di Bayern, ketika pelatih itu menyarankannya untuk mengandalkan insting alaminya di dalam kotak penalti.

"Dia mengatakan bahwa saya tahu persis ke mana saya harus pergi," kenang Lewandowski. "Saya perlu memiliki kebebasan. Jika saya memiliki kebebasan, saya bisa memberikan performa terbaik."