Robert Lewandowski akhirnya angkat bicara mengenai situasi kontraknya di Barcelona di tengah rumor transfer ke MLS

"Yang baik adalah saya tidak merasa tertekan," jelas Lewandowski dalam wawancara baru dengan Sky Sports. "Pada usia 30 atau beberapa tahun lebih muda, perasaan seperti ini akan berbeda... Tapi saat ini, saya tidak perlu tahu. Saya punya kesabaran. Saya akan memberi diri saya sekitar tiga bulan untuk memutuskan apa yang ingin saya lakukan. Saya, hanya saya."