Robert Lewandowski akhirnya angkat bicara mengenai situasi kontraknya di Barcelona di tengah rumor transfer ke MLS
Kesabaran di atas tekanan
"Yang baik adalah saya tidak merasa tertekan," jelas Lewandowski dalam wawancara baru dengan Sky Sports. "Pada usia 30 atau beberapa tahun lebih muda, perasaan seperti ini akan berbeda... Tapi saat ini, saya tidak perlu tahu. Saya punya kesabaran. Saya akan memberi diri saya sekitar tiga bulan untuk memutuskan apa yang ingin saya lakukan. Saya, hanya saya."
Apakah ada tantangan baru di MLS yang akan datang?
Meskipun merasa puas di La Liga, pemain senior ini dikabarkan kuat akan pindah ke Major League Soccer. Laporan menyebutkan Chicago Fire memimpin perburuan untuk merekrutnya secara gratis. Menyikapi transfer-transfer yang hampir terjadi di masa lalu, termasuk rencana pindah ke Blackburn yang gagal karena awan abu vulkanik dan minat dari manajer legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson, Lewandowski menambahkan: "Saat itu, ketika saya masih di Dortmund, mereka tidak mengizinkan saya pergi... tapi pada akhirnya, ya, saya sangat bahagia dengan karier saya!"
Musim yang berat bagi Lewandowski
Lewandowski mencetak 42 gol di semua kompetisi untuk Barcelona musim lalu, tetapi baru mencetak 14 gol sejauh ini musim ini. Ferran Torres telah menjadi pilihan utama Flick di lini tengah, dengan Lewandowski hanya tampil sebagai starter dalam 10 pertandingan di La Liga, dan ada spekulasi bahwa ia menunjukkan tanda-tanda penurunan performa.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Lewandowski berharap mendapatkan lebih banyak menit bermain saat Barcelona menghadapi Athletic Club dalam laga La Liga berikutnya akhir pekan ini. Perhatian kemudian akan beralih ke leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Newcastle, dengan tim Flick masih dalam perburuan gelar ganda domestik dan Eropa yang bisa menjadi perpisahan yang sempurna bagi Lewandowski jika ia memutuskan untuk hengkang pada musim panas.
