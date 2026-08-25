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Rio Ferdinand sebut striker kejutan Premier League yang WAJIB direkrut Man Utd
Ferdinand menuntut perekrutan striker baru
Ferdinand meyakini United harus menjajaki transfer kejutan untuk striker Aston Villa, Watkins, sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Mantan bek itu juga melontarkan kritik keras kepada klub karena gagal menantang Chelsea untuk mendapatkan tanda tangan Welbeck. Watkins tampaknya ditakdirkan untuk meninggalkan Villa Park dalam beberapa pekan ke depan setelah absen mencolok dari skuad tim utama. Penyerang berusia 30 tahun itu sama sekali tidak masuk dalam daftar skuad pada hari pertandingan saat Villa menelan kekalahan telak 4-0 di Premier League dari Brighton.
- AFP
Pertanyaan soal anggaran dan peluang transfer yang terlewat
Berbicara di kanal YouTube miliknya setelah kekalahan mengejutkan United dari Hull City, Ferdinand mempertanyakan sisa anggaran transfer klub. Ia bertanya-tanya apakah tim perekrutan Carrick masih mampu mendatangkan tambahan berprofil tinggi di lini depan setelah terlalu fokus pada area lain di lapangan.
"Pertanyaan besarnya adalah, apakah anggaran United masih cukup untuk mendatangkan Ollie Watkins atau seseorang seperti itu sekarang?" tanya Ferdinand kepada para penontonnya.
Ia juga menyuarakan kekecewaan besarnya atas kepindahan murah Welbeck ke Stamford Bridge. Ferdinand menambahkan: "Jika Danny Welbeck ada di bursa transfer, dan jelas memang begitu, itu adalah salah satu pemain yang seharusnya dikejar Man United karena dia masih bisa memiliki peran penting untuk dimainkan meski senang berada di bangku cadangan pada tahap kariernya saat ini."
Kesulitan dalam menyerang dan statistik impresif Watkins
Watkins telah menjadi sosok yang sangat produktif bagi Villa, dengan mencetak total 108 gol sejak datang dari Brentford pada 2020. Sementara itu, United sebagian besar fokus memperkuat lini tengah mereka pada musim panas ini dengan mendatangkan Youri Tielemans, Andrey Santos, dan Carlos Baleba. Akibatnya, penyerang rekrutan senilai £73 juta Benjamin Sesko secara mengejutkan dicadangkan saat melawan Hull, dengan Matheus Cunha dipilih untuk memimpin lini depan.
Ferdinand menyoroti pentingnya Sesko untuk melangkah ke depan pada musim baru, dengan mengatakan: "Pentingnya Benjamin Sesko sangat besar, terutama saat pergi ke tempat seperti itu. Anda membutuhkannya di dalam tim dan saya tertarik melihat bagaimana performanya musim ini dalam konteks itu."
- Getty
Apa berikutnya untuk Manchester United?
Saat tenggat waktu transfer kian dekat, masih harus dilihat apakah Manchester United akan mengikuti saran Ferdinand dan mengejar kesepakatan untuk Watkins. Untuk saat ini, fokus langsung di Old Trafford beralih pada upaya bangkit dari kemunduran mengecewakan pada laga pembuka mereka. Tim Carrick kini akan bersiap menghadapi sesama tim promosi, Ipswich Town, di Old Trafford dalam pertandingan Premier League pada hari Minggu.
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