Berbicara di kanal YouTube miliknya setelah kekalahan mengejutkan United dari Hull City, Ferdinand mempertanyakan sisa anggaran transfer klub. Ia bertanya-tanya apakah tim perekrutan Carrick masih mampu mendatangkan tambahan berprofil tinggi di lini depan setelah terlalu fokus pada area lain di lapangan.

"Pertanyaan besarnya adalah, apakah anggaran United masih cukup untuk mendatangkan Ollie Watkins atau seseorang seperti itu sekarang?" tanya Ferdinand kepada para penontonnya.

Ia juga menyuarakan kekecewaan besarnya atas kepindahan murah Welbeck ke Stamford Bridge. Ferdinand menambahkan: "Jika Danny Welbeck ada di bursa transfer, dan jelas memang begitu, itu adalah salah satu pemain yang seharusnya dikejar Man United karena dia masih bisa memiliki peran penting untuk dimainkan meski senang berada di bangku cadangan pada tahap kariernya saat ini."