Rincian kontrak terungkap! Apakah BVB berhasil meyakinkan Nico Schlotterbeck?

BVB ingin membangun tim baru di sekitar Schlotterbeck, yang saat ini sedang bergabung dengan tim nasional. "Dortmund dikenal melalui era-era yang berbeda - dan era baru akan segera dimulai. Klub ini sedang mengalami sedikit perubahan, dan Schlotterbeck bisa menjadi wajah dari era tersebut," kata penasihat klub Matthias Sammer kepada Sky. "Saya sangat yakin bahwa dia akan tetap di Borussia Dortmund."

Kontrak Schlotterbeck saat ini akan berakhir pada 2027. Pada tahap akhir negosiasi, Ole Book juga akan ikut serta dalam pembicaraan; pria berusia 40 tahun itu diperkenalkan sebagai direktur olahraga baru pada hari Senin. BVB telah berpisah dengan Sebastian Kehl pada hari Minggu.