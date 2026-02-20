Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, dan Armando González menjadi pemain utama dalam skuad tim nasional Meksiko yang akan menghadapi Islandia

Di antara pemain yang dipanggil adalah Brian Gutiérrez, seorang Meksiko-Amerika yang pernah bermain untuk Chicago Fire dan kini bergabung dengan Chivas, yang memutuskan untuk mewakili Meksiko dengan harapan mendapatkan tempat di skuad final untuk Piala Dunia 2026, serta Richard Ledezma, yang sebelumnya bermain untuk tim nasional AS (USMNT) tetapi baru-baru ini memilih untuk mewakili Meksiko. Efraín Álvarez, juga dari Chivas dan mantan pemain LA Galaxy, juga dimasukkan oleh Javier Aguirre.