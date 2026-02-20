Getty Images Sport
Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, dan Armando González menjadi pemain utama dalam skuad tim nasional Meksiko yang akan menghadapi Islandia
Mantan pemain tim nasional sepak bola Amerika Serikat (USMNT) yang terdaftar dalam skuad.
Di antara pemain yang dipanggil adalah Brian Gutiérrez, seorang Meksiko-Amerika yang pernah bermain untuk Chicago Fire dan kini bergabung dengan Chivas, yang memutuskan untuk mewakili Meksiko dengan harapan mendapatkan tempat di skuad final untuk Piala Dunia 2026, serta Richard Ledezma, yang sebelumnya bermain untuk tim nasional AS (USMNT) tetapi baru-baru ini memilih untuk mewakili Meksiko. Efraín Álvarez, juga dari Chivas dan mantan pemain LA Galaxy, juga dimasukkan oleh Javier Aguirre.
'Vasco' terus mengevaluasi para pemain.
Pertandingan melawan Islandia merupakan bagian dari jadwal persiapan tim nasional dan akan memungkinkan staf pelatih untuk mengevaluasi pemain dari berbagai klub Liga MX. Karena ini bukan jendela internasional FIFA resmi, staf pelatih tidak dapat memanggil pemain yang bermain di luar Meksiko. Oleh karena itu, skuad terdiri sepenuhnya dari pemain Liga MX.
Chivas memimpin dalam pemanggilan pemain.
Chivas menyumbangkan paling banyak pemain ke skuad ini dengan tujuh pemain: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, dan Armando González. América dan Toluca masing-masing menempatkan empat pemain ke dalam skuad.
Daftar pemain Meksiko
Penjaga gawang
Luis Ángel Malagón (América)
Raúl Rangel (Chivas)
Carlos Acevedo (Santos)
Bek
Richard Ledezma (Chivas)
Jesús Garza (Tigres)
Víctor Guzmán (Rayados)
Israel Reyes (América)
Everardo López (Toluca)
Jesús Gallardo (Toluca)
Diego Campillo (Chivas)
Gelandang
Erik Lira (Cruz Azul)
Erick Sánchez (América)
Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
Denzell García (FC Juárez)
Marcel Ruiz (Toluca)
Brian Gutiérrez (Chivas)
Alexis Gutiérrez (América)
Penyerang
Efraín Álvarez (Chivas)
Roberto Alvarado (Chivas)
Guillermo Martínez (Pumas)
Armando González (Chivas)
