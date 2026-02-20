Goal.com
Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, dan Armando González menjadi pemain utama dalam skuad tim nasional Meksiko yang akan menghadapi Islandia

Tim Nasional Meksiko mengumumkan daftar pemain resmi untuk pertandingan persahabatan melawan Islandia, yang akan digelar pada Rabu, 25 Februari di Estadio Corregidora di kota Querétaro. Sekali lagi, Chivas menjadi klub yang menyumbangkan paling banyak pemain ke skuad, dengan tujuh wakil. Para pemain yang dipilih oleh pelatih kepala Javier Aguirre harus mulai berkumpul mulai Minggu.

  • Panama v Mexico - International FriendlyGetty Images Sport

    Mantan pemain tim nasional sepak bola Amerika Serikat (USMNT) yang terdaftar dalam skuad.

    Di antara pemain yang dipanggil adalah Brian Gutiérrez, seorang Meksiko-Amerika yang pernah bermain untuk Chicago Fire dan kini bergabung dengan Chivas, yang memutuskan untuk mewakili Meksiko dengan harapan mendapatkan tempat di skuad final untuk Piala Dunia 2026, serta Richard Ledezma, yang sebelumnya bermain untuk tim nasional AS (USMNT) tetapi baru-baru ini memilih untuk mewakili Meksiko. Efraín Álvarez, juga dari Chivas dan mantan pemain LA Galaxy, juga dimasukkan oleh Javier Aguirre.

  • Panama v Mexico - International FriendlyGetty Images Sport

    'Vasco' terus mengevaluasi para pemain.

    Pertandingan melawan Islandia merupakan bagian dari jadwal persiapan tim nasional dan akan memungkinkan staf pelatih untuk mengevaluasi pemain dari berbagai klub Liga MX. Karena ini bukan jendela internasional FIFA resmi, staf pelatih tidak dapat memanggil pemain yang bermain di luar Meksiko. Oleh karena itu, skuad terdiri sepenuhnya dari pemain Liga MX.

  • Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Chivas memimpin dalam pemanggilan pemain.

    Chivas menyumbangkan paling banyak pemain ke skuad ini dengan tujuh pemain: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, dan Armando González. América dan Toluca masing-masing menempatkan empat pemain ke dalam skuad.

  • Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Daftar pemain Meksiko

    Penjaga gawang
    Luis Ángel Malagón (América)
    Raúl Rangel (Chivas)
    Carlos Acevedo (Santos)

    Bek
    Richard Ledezma (Chivas)
    Jesús Garza (Tigres)
    Víctor Guzmán (Rayados)
    Israel Reyes (América)
    Everardo López (Toluca)
    Jesús Gallardo (Toluca)
    Diego Campillo (Chivas)

    Gelandang
    Erik Lira (Cruz Azul)
    Erick Sánchez (América)
    Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
    Denzell García (FC Juárez)
    Marcel Ruiz (Toluca)
    Brian Gutiérrez (Chivas)
    Alexis Gutiérrez (América)

    Penyerang
    Efraín Álvarez (Chivas)
    Roberto Alvarado (Chivas)
    Guillermo Martínez (Pumas)
    Armando González (Chivas)

