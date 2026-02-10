Richard Keys akhirnya angkat bicara saat ia dan Andy Gray bersiap untuk meninggalkan beIN Sports setelah 13 tahun.

Jaringan beIN Sports yang bermarkas di Doha sedang bersiap untuk transisi besar-besaran seiring dengan persiapan dua pembawa acara utama Liga Premier, Keys dan Gray, untuk meninggalkan posisi mereka pada akhir musim 2025-26. Pasangan ini, yang telah identik dengan liputan sepak bola Inggris jaringan tersebut sejak 2013, akan resmi meninggalkan jaringan pada Mei mendatang setelah berakhirnya musim domestik saat ini. Hal ini menandai akhir dari babak 13 tahun yang melihat duo veteran ini mengubah beIN menjadi kekuatan penyiaran global.

Menurut The Daily Mail, keputusan bagi Keys (68 tahun) dan Gray (70 tahun) untuk mundur diambil melalui kesepakatan bersama dengan stasiun televisi. Mereka diperkirakan akan pergi dengan hubungan yang baik, setelah menjadi wajah utama liputan unggulan jaringan tersebut melalui perpanjangan kontrak berulang kali dan beberapa turnamen internasional besar. Perpindahan ini menandai pergantian besar-besaran bagi jaringan yang selama ini mengandalkan pengalaman duo tersebut untuk mengisi program sepak bola terpopulernya.