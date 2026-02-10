Getty Images Entertainment
Richard Keys akhirnya angkat bicara saat ia dan Andy Gray bersiap untuk meninggalkan beIN Sports setelah 13 tahun.
Perubahan besar-besaran di bidang teknis beIN
Jaringan beIN Sports yang bermarkas di Doha sedang bersiap untuk transisi besar-besaran seiring dengan persiapan dua pembawa acara utama Liga Premier, Keys dan Gray, untuk meninggalkan posisi mereka pada akhir musim 2025-26. Pasangan ini, yang telah identik dengan liputan sepak bola Inggris jaringan tersebut sejak 2013, akan resmi meninggalkan jaringan pada Mei mendatang setelah berakhirnya musim domestik saat ini. Hal ini menandai akhir dari babak 13 tahun yang melihat duo veteran ini mengubah beIN menjadi kekuatan penyiaran global.
Menurut The Daily Mail, keputusan bagi Keys (68 tahun) dan Gray (70 tahun) untuk mundur diambil melalui kesepakatan bersama dengan stasiun televisi. Mereka diperkirakan akan pergi dengan hubungan yang baik, setelah menjadi wajah utama liputan unggulan jaringan tersebut melalui perpanjangan kontrak berulang kali dan beberapa turnamen internasional besar. Perpindahan ini menandai pergantian besar-besaran bagi jaringan yang selama ini mengandalkan pengalaman duo tersebut untuk mengisi program sepak bola terpopulernya.
"Saya tidak akan pensiun" – Keys menjelaskan masa depannya.
Meskipun spekulasi yang tak terhindarkan mengikuti seorang penyiar seumurannya, Keys dengan cepat menampik pembicaraan tentang kehidupan tenang jauh dari sorotan kamera. "Tidak ada perselisihan antara saya dan beINSPORTS," tulisnya di blognya. "Saya sangat menikmati setiap momen di Qatar - negara yang berarti segalanya bagi saya. Saya memiliki kasih sayang yang mendalam terhadapnya, tetapi kini saatnya bagi saya untuk melanjutkan perjalanan. Saya tidak pensiun - hanya mengubah arah. Masih banyak hal yang akan datang."
Membangun kembali warisan setelah skandal Sky Sports
Untuk memahami pentingnya langkah ini, kita harus menengok kembali ke peristiwa besar pada tahun 2011. Keys dan Gray adalah raja tak terbantahkan dalam liputan Premier League Sky Sports sebelum skandal seksisme yang menghebohkan menyebabkan mereka hengkang secara tidak harmonis dari stasiun televisi Inggris tersebut. Setelah periode singkat di luar industri, mereka diberikan kesempatan kedua oleh beIN Sports pada tahun 2013, pindah ke Qatar untuk memimpin program olahraga ambisius jaringan tersebut.
Selama 13 tahun sejak itu, mereka berhasil membangun kembali merek mereka dan menjadi sumber analisis utama bagi jutaan penonton di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kimia mereka, yang terasah selama bertahun-tahun di studio Sky, tetap menjadi fondasi daya tarik mereka bagi audiens internasional. Mereka tidak hanya bertahan dalam transisi ke wilayah baru; mereka berkembang pesat, memimpin liputan sepak bola kelas dunia dan mempertahankan status mereka sebagai salah satu suara paling dikenal, meski kontroversial, dalam dunia sepak bola global.
Perubahan wajah siaran sepak bola
Menariknya, waktu kepergian mereka berarti duo ini akan melewatkan kesempatan untuk menjadi pembawa acara liputan beIN tentang Piala Dunia 2026 musim panas ini. Seiring dengan upaya jaringan ini untuk beralih ke "tren baru", termasuk fokus yang lebih besar pada integrasi media sosial dan konten yang dipimpin oleh penggemar, kepergian dua pembawa acara tradisional dan berpengalaman ini menunjukkan perubahan strategi bagi stasiun televisi tersebut. Lanskap media sepak bola berubah dengan cepat, dan bahkan tokoh-tokoh seperti Gray dan Keys tidak kebal terhadap evolusi cara penggemar mengonsumsi olahraga ini.
Bagi Keys, kembalinya ke Inggris menimbulkan pertanyaan menarik: di mana posisi seorang pria berusia 68 tahun dengan latar belakangnya dalam lanskap media Inggris modern? Dengan munculnya platform digital dan podcast independen, ada lebih banyak jalur daripada sebelumnya bagi suara-suara veteran untuk menemukan audiens di luar televisi tradisional. Apakah ia akan kembali ke siaran utama atau memilih jalur digital masih harus dilihat. Yang pasti adalah bahwa setelah 13 tahun di "gurun", salah satu kemitraan terlama dalam sepak bola akhirnya kembali ke rumah.
