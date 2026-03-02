Kepergian Calafiori dari Roma tetap menjadi topik perdebatan bagi banyak pendukung, yang menyaksikan talenta lokal mereka terlepas dari genggaman. Bek tersebut mengungkapkan bahwa hubungannya dengan manajer saat itu, Jose Mourinho, berubah drastis setelah kekalahan memalukan 6-1 dari Bodo Glimt di Liga Konferensi Eropa. Malam itu secara efektif mengakhiri peluangnya untuk masuk ke skuad utama secara permanen, yang berujung pada masa pinjaman yang frustrasi di Genoa.

Mengingat periode sulit itu, Calafiori menjelaskan: "Saya memulai enam bulan pertama bersama Mourinho, di awal semuanya berjalan cukup baik dan saya bermain sebagai starter. Setelah kekalahan 6-1 melawan Bodo Glimt, saya tidak bermain lagi dan saya ingin mendapatkan lebih banyak ruang." Dia menambahkan: "Saya pindah ke Genoa dengan status pinjaman, situasinya rumit. Di dalam diri saya, saya tidak pernah menyerah, tapi pikiran itu tetap ada di kepala saya. Saat itu, saya benar-benar down."