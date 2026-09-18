Photo News
Diterjemahkan oleh
Revolusi Belgia ala Van Bommel! Bos baru pertahankan Tielemans sebagai kapten dan panggil kembali bintang Chelsea, Lavia
Van Bommel umumkan skuad Belgia berisi 28 pemain untuk Nations League
Pelatih kepala baru Belgia, Mark van Bommel, secara resmi mengumumkan daftar 28 pemain pertamanya untuk kampanye UEFA Nations League mendatang. Belgia menghadapi jadwal berat di Grup A1 dengan melawan Italia, Prancis, Türkiye, dan Prancis lagi antara akhir September dan awal Oktober.
Skuad tersebut menampilkan para penjaga gawang Jari De Busser, Senne Lammens, Mike Penders, dan Maarten Vandevoordt.
Barisan belakang mencakup Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys, dan Arthur Theate.
Pilihan di lini tengah terdiri dari Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, dan Hans Vanaken.
Lini serang berisi Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Matias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda, dan Leandro Trossard.
- AFP
Tielemans tetap menjadi kapten saat Van Bommel menegaskan rencana 4-3-3
Van Bommel mengonfirmasi bahwa gelandang Youri Tielemans akan tetap menjadi kapten tim nasional selama masa jabatannya. Pelatih berusia 49 tahun itu memaparkan visi taktis yang jelas, dengan berkomitmen pada formasi 4-3-3 yang menyerang ketimbang memulai dengan lima bek.
Ia juga merinci diskusi tatap muka dengan figur-figur senior di Naples dan Istanbul untuk mengukur komitmen mereka terhadap proyek tim nasional.
"Saya akan menggunakan Kevin De Bruyne di lini tengah, sebagai nomor 10, 8, atau bahkan 6," jelas Van Bommel. "Saya mengadakan pertemuan yang baik dengan Kevin di Naples untuk memastikan apakah dia masih 100 persen mendukung ini, dan saya merasakan itu."
Pintu seleksi terbuka bagi para pemain muda saat para veteran menepi
Daftar 28 pemain ini memadukan sosok-sosok internasional yang sudah mapan dengan talenta muda yang sedang berkembang di seluruh Eropa. Kiper Jari De Busser mendapat panggilan pertamanya setelah awal musim domestik yang kuat di Belanda, sementara winger Mika Godts dan gelandang Chelsea Romeo Lavia juga kembali ke skuad nasional.
Namun, bek veteran Axel Witsel sepakat mengakhiri karier internasionalnya setelah mencatatkan 140 caps, sementara Alexis Saelemaekers dan Thomas Meunier tidak masuk dalam periode ini.
Mengenai penyerang Romelu Lukaku, Van Bommel mencatat bahwa ia akan mengatur menit bermainnya dengan hati-hati di empat pertandingan tersebut.
- Photo News
Setan Merah bersiap untuk laga pembuka berat di Roma
Belgia memulai kampanye Nations League mereka pada Jumat, 25 September, melawan Italia di Stadio Olimpico, Roma. Belgia kemudian menjamu Prancis di Brussels pada 28 September sebelum menghadapi Türkiye di Liège pada 2 Oktober.
Mereka menutup jeda internasional dengan laga tandang melawan Prancis di Stade de France pada 5 Oktober.
Van Bommel berharap skuadnya bisa dengan cepat menyerap instruksi taktisnya selama sesi latihan di Tubize.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami