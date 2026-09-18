Pelatih kepala baru Belgia, Mark van Bommel, secara resmi mengumumkan daftar 28 pemain pertamanya untuk kampanye UEFA Nations League mendatang. Belgia menghadapi jadwal berat di Grup A1 dengan melawan Italia, Prancis, Türkiye, dan Prancis lagi antara akhir September dan awal Oktober.

Skuad tersebut menampilkan para penjaga gawang Jari De Busser, Senne Lammens, Mike Penders, dan Maarten Vandevoordt.

Barisan belakang mencakup Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys, dan Arthur Theate.

Pilihan di lini tengah terdiri dari Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, dan Hans Vanaken.

Lini serang berisi Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Matias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda, dan Leandro Trossard.



