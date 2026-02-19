Shearer mengakui, bagaimanapun, bahwa Arsenal masih memegang kendali atas nasib mereka sendiri, meskipun kemenangan City dalam pertandingan yang tertunda akan membuat mereka hanya tertinggal dua poin dari tim Arteta.

Mantan striker Newcastle itu menambahkan: "Gelaran Premier League juga masih berada di tangan Arsenal karena jika mereka menang dalam setiap pertandingan, mereka akan memenangkan liga. Secara teknis, hal itu ada di tangan kedua tim, dan semua orang selalu menantikan pertandingan itu, di Etihad pada April. Pertandingan itu selalu menjadi pertandingan kunci, dan jelas sekali itu. Tapi saya yakin mereka hanya menang sekitar dua dari tujuh pertandingan terakhir mereka, dan itu sangat mengkhawatirkan.

"Meskipun demikian, setelah apa yang terjadi pada Rabu malam, saya akan fokus pada pertandingan berikutnya dan saya sebenarnya ingin itu menjadi pertandingan besar, dan itulah yang mereka miliki dengan derby London Utara, itulah tepatnya yang terjadi di Tottenham, dengan mereka juga memiliki manajer baru, dan jika semua itu digabungkan, maka itu menjadi sangat besar. Saya pernah berada dalam situasi ini dengan Blackburn, dan tahu bagaimana rasanya ketika orang-orang bertanya apakah mereka akan membuangnya?

"Saya pernah berada di situ saat kami memimpin dan kemudian disusul, jadi saya tahu persis bagaimana perasaan mereka. Saya tahu persis apa yang dirasakan kubu Man City, karena mereka pasti menonton pertandingan tadi malam, Pep pasti menontonnya, dan para pemain City pasti menontonnya dan berpikir 'ini saatnya, mari manfaatkan kesempatan ini di akhir pekan.' City akan menghadapi Newcastle, yang rekornya di City sangat buruk, seperti yang kita tahu.

"Jadi ya, masih akan ada liku-liku antara sekarang dan akhir musim. Saya pikir akan ada saatnya City berada di puncak, dan Arsenal berada di puncak, dan saya kira itu mungkin akan bergantung pada pertandingan di April. Saya pikir hasil Man City di Anfield adalah titik balik dalam hal City mengejar gelar liga, karena jika mereka tidak mendapatkannya, situasinya mungkin akan sangat berbeda. Mereka tidak akan memberikan tekanan sebesar itu pada Arsenal."