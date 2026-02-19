Getty Images Sport
"Retakan mulai terlihat sekarang!" - Alan Shearer memperingatkan Arsenal bahwa "suara kritikan akan semakin keras" setelah hasil imbang melawan Wolves, sementara tim Mikel Arteta berisiko kehilangan gelar Premier League
Performa buruk Arsenal
The Gunners telah mengalami kesulitan dalam perburuan gelar dalam beberapa pekan terakhir, dengan raksasa London Utara hanya memenangkan dua dari tujuh pertandingan terakhir mereka. Hasil imbang 2-2 melawan Wolves menjadi pukulan terbaru bagi mereka; mereka kini unggul lima poin dari Manchester City, namun telah memainkan satu pertandingan lebih banyak. Kedua tim di puncak klasemen akan bertanding di Etihad Stadium pada 18 April, dan Mikel Arteta belum pernah membawa timnya meraih kemenangan di markas Pep Guardiola yang selalu menjadi juara. Shearer pun memperingatkan mereka bahwa "suara sorakan akan semakin keras" seiring para pendukung rival terus meyakini mereka akan "gagal" meraih gelar juara sekali lagi.
Peringatan Shearer
Shearer mengatakan kepada Betfair menjelang laga derby London Utara akhir pekan ini melawan Tottenham yang sedang terpuruk: "Retakan mulai terlihat sekarang bagi Arsenal, dan menurut saya karena mereka unggul 2-0 lalu disamakan oleh tim juru kunci Premier League, Wolves, hal itu tidak terlihat baik. Saya hampir pasti mengharapkan hal ini. Saya tidak pernah berpikir mereka akan melarikan diri dengan itu. Sangat jarang tim melakukannya, terutama tim yang belum pernah memenangkannya dalam waktu lama seperti Arsenal.
"Jadi, dari sudut pandang itu, saya mengerti dan memahaminya, tapi itu menjadi kekhawatiran. Dan apakah mereka suka atau tidak, Arsenal mungkin tidak suka orang-orang membicarakan tentang mereka yang gagal, membuang-buang kesempatan, dan tekanan yang ada pada mereka. Mereka mungkin tidak suka itu. Nah, mereka tidak akan suka apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, karena suara-suara akan menjadi jauh lebih keras.
"Akan ada lebih banyak lagi hal seperti itu sekarang karena apa yang terjadi pada Rabu, dan Anda bisa bayangkan betapa bisingnya jika Tottenham mengalahkan mereka pada Minggu. Tapi menurut saya, bagi netral, ini luar biasa. Saya pikir ini akan menciptakan persaingan gelar yang menarik antara sekarang dan akhir musim, tapi ya, Anda mulai berpikir bahwa celah-celah mulai terlihat untuk Arsenal, tentu lebih dari sebelumnya."
'Masih di tangan Arsenal'
Shearer mengakui, bagaimanapun, bahwa Arsenal masih memegang kendali atas nasib mereka sendiri, meskipun kemenangan City dalam pertandingan yang tertunda akan membuat mereka hanya tertinggal dua poin dari tim Arteta.
Mantan striker Newcastle itu menambahkan: "Gelaran Premier League juga masih berada di tangan Arsenal karena jika mereka menang dalam setiap pertandingan, mereka akan memenangkan liga. Secara teknis, hal itu ada di tangan kedua tim, dan semua orang selalu menantikan pertandingan itu, di Etihad pada April. Pertandingan itu selalu menjadi pertandingan kunci, dan jelas sekali itu. Tapi saya yakin mereka hanya menang sekitar dua dari tujuh pertandingan terakhir mereka, dan itu sangat mengkhawatirkan.
"Meskipun demikian, setelah apa yang terjadi pada Rabu malam, saya akan fokus pada pertandingan berikutnya dan saya sebenarnya ingin itu menjadi pertandingan besar, dan itulah yang mereka miliki dengan derby London Utara, itulah tepatnya yang terjadi di Tottenham, dengan mereka juga memiliki manajer baru, dan jika semua itu digabungkan, maka itu menjadi sangat besar. Saya pernah berada dalam situasi ini dengan Blackburn, dan tahu bagaimana rasanya ketika orang-orang bertanya apakah mereka akan membuangnya?
"Saya pernah berada di situ saat kami memimpin dan kemudian disusul, jadi saya tahu persis bagaimana perasaan mereka. Saya tahu persis apa yang dirasakan kubu Man City, karena mereka pasti menonton pertandingan tadi malam, Pep pasti menontonnya, dan para pemain City pasti menontonnya dan berpikir 'ini saatnya, mari manfaatkan kesempatan ini di akhir pekan.' City akan menghadapi Newcastle, yang rekornya di City sangat buruk, seperti yang kita tahu.
"Jadi ya, masih akan ada liku-liku antara sekarang dan akhir musim. Saya pikir akan ada saatnya City berada di puncak, dan Arsenal berada di puncak, dan saya kira itu mungkin akan bergantung pada pertandingan di April. Saya pikir hasil Man City di Anfield adalah titik balik dalam hal City mengejar gelar liga, karena jika mereka tidak mendapatkannya, situasinya mungkin akan sangat berbeda. Mereka tidak akan memberikan tekanan sebesar itu pada Arsenal."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Arsenal akan bertanding melawan Spurs akhir pekan ini sebelum menghadapi Chelsea. Masih harus dilihat apakah mereka bisa mempertahankan keunggulan mereka, atau apakah hal itu akan terulang lagi.
