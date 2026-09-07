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Resmi: Transfer tak terduga dari Liga Maroko ke Premier League

Transfers
Crystal Palace
Crystal Palace vs Ipswich Town
Ipswich Town
Premier League
Union Touarga Sport
Union Touarga
T. Majni
Maroko
Inggris

Bek serbaguna

Klub Inggris, Crystal Palace, mengumumkan pada Senin malam ini sebuah transfer "yang belum pernah terjadi sebelumnya" yang berhasil mereka rampungkan melalui Liga Maroko.

Klub asal London itu merilis pernyataan resmi melalui situs resminya, yang berbunyi: "Akademi Crystal Palace dengan senang hati mengonfirmasi kesepakatan dengan pemain Maroko Taha Majni dari klub Maroko Ittihad Touarga".

Klub menegaskan bahwa ini merupakan transfer yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebab "pemain berusia 18 tahun ini menjadi pemain pertama yang pindah langsung dari Liga Maroko ke salah satu klub Liga Primer Inggris".



  • Taha Majni: Awal yang Menjanjikan bagi Permata Maroko

    Magni meniti jenjang tim junior di klub Ittihad Touarga sebelum menjalani pertandingan pertamanya bersama tim utama pada Juni 2025, saat ia tampil dalam kemenangan mereka di semifinal Piala Excellence atas Wydad Fez.

    Klub asal Inggris itu menyebut bahwa ia "serbaguna dan mampu bermain di posisi bek tengah maupun bek kanan, serta telah tampil dalam 17 pertandingan bersama tim utama klub Marokonya, 15 di antaranya pada musim lalu, termasuk 13 pertandingan sebagai pemain inti. Ia juga menjadi bagian dari kemenangan bersejarah Maroko di Piala Dunia U-20 di Chile tahun lalu, saat ia membantu negaranya meraih gelar tersebut untuk pertama kalinya".

    Pada usia tujuh belas tahun, ia tampil dalam skuad tim muda Maroko yang mengalahkan Brasil, Spanyol, Prancis, dan Argentina dalam perjalanan menuju gelar juara. Sejak saat itu, Magni bergabung dengan timnas Maroko U-23, dan menjalani dua pertandingan internasional pada Maret, termasuk penampilannya sebagai pemain inti dalam laga imbang 2-2 melawan Pantai Gading.

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  • Bek serbabisa

    Pernyataan itu melanjutkan: "Mejni menggambarkan dirinya sebagai bek dengan kemampuan teknis dan juga menikmati aspek fisik, dan kini ia akan bergabung dengan tim Darren Powell U-21, untuk berkompetisi di Premier League 2, Premier League International Cup, dan English Football League Trophy".

    Mejni berkata setelah menandatangani kontrak: "Crystal Palace adalah salah satu klub terbesar di Premier League dan di seluruh dunia. Mereka telah meraih banyak hal dalam beberapa tahun terakhir, jadi saya sangat bersemangat untuk memulai petualangan baru ini bersama klub".

    Di sisi lain, direktur akademi Crystal Palace Gary Issott berkata: "Taha menikmati musim 25-26 yang luar biasa, dan memperoleh pengalaman berharga di Liga Divisi Utama Maroko serta membantu Maroko memenangkan Piala Dunia U-20 saat usianya baru 17 tahun".

    Ia menutup: "Ia adalah bek serba bisa yang memukau kami dengan penampilannya, dan kami percaya bahwa Crystal Palace adalah lingkungan yang tepat baginya untuk melanjutkan perkembangannya. Selamat datang, Taha!".

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  • Pesan Perpisahan: "Kisah Berlanjut"

    Taha Majni berpamitan dengan klubnya, Ittihad Touarga, melalui pesan yang menyentuh di Instagram. Ia menulis di akunnya: "Setelah 5 tahun yang luar biasa, kini saatnya bagi saya untuk memulai babak baru dan penting dalam hidup saya".

    Ia menambahkan: "Saya berterima kasih kepada klub atas kepercayaannya kepada saya, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan atas segala kenangan yang membantu saya berkembang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pelatih saya atas nasihat, kesabaran, dan kepercayaan mereka yang membantu saya berkembang sebagai pemain maupun sebagai pribadi".

    Ia melanjutkan: "Terima kasih banyak kepada rekan-rekan satu tim dan sahabat-sahabat saya. Kita telah berbagi momen-momen yang tak terlupakan, dan sebagian dari kalian telah menjadi seperti saudara bagi saya".

    Ia menegaskan: "Saya pergi dengan perasaan penuh rasa syukur, kebanggaan, dan kenangan indah. Terima kasih kepada semua orang yang telah percaya kepada saya dan yang terus menghidupkan semangat klub setiap harinya".



    Taha Majni menutup pesannya dengan berkata: "Terima kasih atas segalanya, Ittihad Tanger. Saya akan selalu bangga mengenakan warna-warna ini. Lembaran baru terbuka, tetapi kisahnya terus berlanjut. Selamanya bersyukur".

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