Klub Inggris, Crystal Palace, mengumumkan pada Senin malam ini sebuah transfer "yang belum pernah terjadi sebelumnya" yang berhasil mereka rampungkan melalui Liga Maroko.

Klub asal London itu merilis pernyataan resmi melalui situs resminya, yang berbunyi: "Akademi Crystal Palace dengan senang hati mengonfirmasi kesepakatan dengan pemain Maroko Taha Majni dari klub Maroko Ittihad Touarga".

Klub menegaskan bahwa ini merupakan transfer yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebab "pemain berusia 18 tahun ini menjadi pemain pertama yang pindah langsung dari Liga Maroko ke salah satu klub Liga Primer Inggris".







