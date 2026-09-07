Taha Majni berpamitan dengan klubnya, Ittihad Touarga, melalui pesan yang menyentuh di Instagram. Ia menulis di akunnya: "Setelah 5 tahun yang luar biasa, kini saatnya bagi saya untuk memulai babak baru dan penting dalam hidup saya".
Ia menambahkan: "Saya berterima kasih kepada klub atas kepercayaannya kepada saya, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan atas segala kenangan yang membantu saya berkembang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pelatih saya atas nasihat, kesabaran, dan kepercayaan mereka yang membantu saya berkembang sebagai pemain maupun sebagai pribadi".
Ia melanjutkan: "Terima kasih banyak kepada rekan-rekan satu tim dan sahabat-sahabat saya. Kita telah berbagi momen-momen yang tak terlupakan, dan sebagian dari kalian telah menjadi seperti saudara bagi saya".
Ia menegaskan: "Saya pergi dengan perasaan penuh rasa syukur, kebanggaan, dan kenangan indah. Terima kasih kepada semua orang yang telah percaya kepada saya dan yang terus menghidupkan semangat klub setiap harinya".
Taha Majni menutup pesannya dengan berkata: "Terima kasih atas segalanya, Ittihad Tanger. Saya akan selalu bangga mengenakan warna-warna ini. Lembaran baru terbuka, tetapi kisahnya terus berlanjut. Selamanya bersyukur".
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