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Resmi: Transfer tak biasa dari Liga Maroko ke Premier League

Transfers
Crystal Palace
Crystal Palace vs Ipswich Town
Ipswich Town
Premier League
Union Touarga Sport
Union Touarga
T. Majni
Maroko
Inggris

Bek serba bisa

Klub Inggris Crystal Palace mengumumkan pada Senin malam hari ini sebuah transfer "tak berpreseden" yang berhasil mereka rampungkan melalui Liga Maroko.

Klub asal London itu merilis pernyataan resmi melalui situs resminya, yang berbunyi: "Akademi Crystal Palace dengan senang hati mengonfirmasi perekrutan pemain Maroko Taha Majni dari klub Maroko Union Touarga".

Klub tersebut menegaskan bahwa ini merupakan transfer yang tak berpreseden, karena "pemain berusia 18 tahun itu menjadi pemain pertama yang pindah secara langsung dari Liga Maroko ke salah satu klub Liga Premier Inggris".



  • Taha Mejni: awal menjanjikan bagi mutiara Maroko

    Mejni meniti karier di tim junior klub Ittihad Touarga sebelum menjalani pertandingan pertamanya bersama tim utama pada Juni 2025, ketika ia turut andil dalam kemenangan mereka di semifinal Piala Keunggulan atas Wydad Fes.

    Klub Inggris itu menyatakan bahwa ia "serbaguna, mampu bermain di posisi bek tengah maupun bek kanan. Ia telah tampil dalam 17 pertandingan bersama tim utama klub Marokonya, 15 di antaranya pada musim lalu, termasuk 13 pertandingan sebagai starter. Ia juga menjadi bagian dari kemenangan bersejarah Maroko di Piala Dunia U-20 di Cile tahun lalu, saat ia membantu negaranya meraih gelar untuk pertama kalinya".

    Di usia tujuh belas tahun, ia bermain dalam skuad Maroko yang mengalahkan Brasil, Spanyol, Prancis, dan Argentina dalam perjalanan menuju gelar tersebut. Sejak saat itu, Mejni bergabung dengan timnas Maroko U-23, dan menjalani dua pertandingan internasional pada Maret, termasuk penampilannya sebagai starter dalam laga imbang 2-2 melawan Pantai Gading.

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  • Bek serba bisa

    Pernyataan itu melanjutkan: "Magni menggambarkan dirinya sebagai bek dengan kemampuan teknis sekaligus menikmati sisi fisik. Kini dia akan bergabung dengan tim Darren Powell U-21 untuk berkompetisi di Liga Primer Inggris 2, Piala Internasional Liga Primer Inggris, dan Piala Asosiasi Klub Profesional Inggris".

    Magni berkata setelah menandatangani kontrak: "Crystal Palace adalah salah satu klub terbesar di Liga Primer Inggris dan di seluruh dunia. Mereka telah meraih banyak hal dalam beberapa tahun terakhir, jadi saya sangat bersemangat untuk memulai petualangan baru ini bersama klub".

    Sementara itu, direktur akademi Crystal Palace, Gary Issot, mengatakan: "Taha menikmati musim 25-26 yang luar biasa, memperoleh pengalaman berharga di Liga Divisi Pertama Maroko, dan membantu Maroko memenangkan Piala Dunia U-20 di usia yang baru 17 tahun".

    Dia menutup: "Dia adalah bek dengan bakat serba bisa yang membuat kami terkesan dengan penampilannya, dan kami yakin Crystal Palace adalah lingkungan yang tepat baginya untuk melanjutkan perkembangannya. Selamat datang, Taha!".

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  • Pesan Perpisahan: "Kisah Ini Terus Berlanjut"

    Taha Majni berpamitan dengan klubnya Ittihad Touarga melalui pesan yang menyentuh di Instagram, di mana ia menulis di akunnya: "Setelah 5 tahun yang luar biasa, kini saatnya bagi saya untuk memulai babak baru yang penting dalam hidup saya".

    Ia menambahkan: "Saya berterima kasih kepada klub atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, atas peluang-peluang yang telah disediakan untuk saya, dan atas semua kenangan yang membantu saya berkembang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pelatih saya atas nasihat, kesabaran, dan kepercayaan mereka yang membantu saya berkembang sebagai pemain dan sebagai pribadi".

    Ia menambahkan lagi: "Terima kasih banyak kepada rekan-rekan setim dan teman-teman saya. Kita telah berbagi momen-momen yang tak terlupakan, dan sebagian dari kalian sudah seperti saudara bagi saya".

    Ia menegaskan: "Saya pergi dengan perasaan penuh rasa syukur, kebanggaan, dan kenangan indah. Terima kasih kepada semua orang yang percaya kepada saya dan yang terus menghidupkan semangat klub setiap harinya".



    Taha Majni menutup pesannya dengan berkata: "Terima kasih atas segalanya, Ittihad Tanger. Saya akan selalu bangga mengenakan warna-warna ini. Halaman baru terbuka, tetapi kisahnya terus berlanjut. Bersyukur selamanya".

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