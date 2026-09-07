Taha Majni berpamitan dengan klubnya Ittihad Touarga melalui pesan yang menyentuh di Instagram, di mana ia menulis di akunnya: "Setelah 5 tahun yang luar biasa, kini saatnya bagi saya untuk memulai babak baru yang penting dalam hidup saya".
Ia menambahkan: "Saya berterima kasih kepada klub atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, atas peluang-peluang yang telah disediakan untuk saya, dan atas semua kenangan yang membantu saya berkembang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pelatih saya atas nasihat, kesabaran, dan kepercayaan mereka yang membantu saya berkembang sebagai pemain dan sebagai pribadi".
Ia menambahkan lagi: "Terima kasih banyak kepada rekan-rekan setim dan teman-teman saya. Kita telah berbagi momen-momen yang tak terlupakan, dan sebagian dari kalian sudah seperti saudara bagi saya".
Ia menegaskan: "Saya pergi dengan perasaan penuh rasa syukur, kebanggaan, dan kenangan indah. Terima kasih kepada semua orang yang percaya kepada saya dan yang terus menghidupkan semangat klub setiap harinya".
Taha Majni menutup pesannya dengan berkata: "Terima kasih atas segalanya, Ittihad Tanger. Saya akan selalu bangga mengenakan warna-warna ini. Halaman baru terbuka, tetapi kisahnya terus berlanjut. Bersyukur selamanya".
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