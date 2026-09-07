Klub Inggris Crystal Palace mengumumkan pada Senin malam hari ini sebuah transfer "tak berpreseden" yang berhasil mereka rampungkan melalui Liga Maroko.

Klub asal London itu merilis pernyataan resmi melalui situs resminya, yang berbunyi: "Akademi Crystal Palace dengan senang hati mengonfirmasi perekrutan pemain Maroko Taha Majni dari klub Maroko Union Touarga".

Klub tersebut menegaskan bahwa ini merupakan transfer yang tak berpreseden, karena "pemain berusia 18 tahun itu menjadi pemain pertama yang pindah secara langsung dari Liga Maroko ke salah satu klub Liga Premier Inggris".







