RESMI: PSSI Pilih John Herdman Gantikan Patrick Kluivert

“PSSI resmi mengumumkan John Herdman sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia, pada Sabtu, 3 Januari 2026, menandai dimulainya era baru sepakbola nasional. Herdman bukan sekadar pelatih, melainkan arsitek berpengalaman membawa tim ke Piala Dunia,” demikian pernyataan PSSI melalui laman resminya.

“PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun tersebut. Ragam rekam jejak Herdman menjadi alasan utama penunjukan ini. Dia tercatat sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara lolos ke Piala Dunia.”