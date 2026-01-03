Getty Images Sport
RESMI: PSSI Pilih John Herdman Gantikan Patrick Kluivert
Timnas Indonesia mengumumkan pelatih baru menggantikan Kluivert
PSSI akhirnya resmi mengumumkan John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert yang merealisasikan impian skuad Garuda tampil di Piala Dunia 2026. Kendati demikian, PSSI tidak menyebut nilai dan durasi kontrak yang diberikan kepada pelatih asal Inggris itu. Namun sejumlah media di luar negeri mengungkapkan Herdman akan menerima US$40 ribu per bulan, dan diikat hingga berakhirnya masa kepemimpinan Erick Thohir di PSSI pada 2027 dengan opsi perpanjangan hingga 2030. Nantinya Herdman tidak hanya menangani timnas senior, tapi juga U-23.
Pelatih yang mampu menciptakan sejarah di Piala Dunia
Herdman yang disebut mendapatkan gaji lebih rendah dari Shin Tae-yong dan Kluivert mempunyai catatan tersendiri dalam karir kepelatihannya. Dia menjadi pelatih pertama yang tampil di Piala Dunia bersama tim pria maupun wanita. Dia melatih timnas wanita Kanada dari tahun 2011 hingga 2018, dan membawa mereka meraih medali perunggu Olimpiade berturut-turut pada 2012 dan 2016, serta mencapai perempat-final Piala Dunia Wanita 2015. Kemudian Herdman beralih menangi tim pria yang berhasil meloloskan Kanada ke Piala Dunia pertama dalam 36 tahun pada 2022.
Herdman menandai dimulainya era baru sepakbola nasional
“PSSI resmi mengumumkan John Herdman sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia, pada Sabtu, 3 Januari 2026, menandai dimulainya era baru sepakbola nasional. Herdman bukan sekadar pelatih, melainkan arsitek berpengalaman membawa tim ke Piala Dunia,” demikian pernyataan PSSI melalui laman resminya.
“PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun tersebut. Ragam rekam jejak Herdman menjadi alasan utama penunjukan ini. Dia tercatat sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara lolos ke Piala Dunia.”
Tugas pertama Herdman dimulai saat FIFA Series pada Maret
Setelah gagal ke Piala Dunia 2026, timnas senior kini hanya menjalani rangkaian FIFA Matchday dan Piala AFF pada tahun ini. Tugas pertama Herdman adalah memimpin timnas senior tampil di FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada FIFA Match Day 23–31 Maret. Dia kemudian melanjutkan tugasnya di agenda kalender FIFA pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli 2026.
