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konate(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Resmi: Konaté kini menjadi pemain Real Madrid

Real Madrid
Transfers
I. Konate

Bek asal Prancis itu hengkang secara gratis dari Liverpool dan menandatangani kontrak hingga tahun 2030 bersama Los Blancos



Real Madrid telah mengumumkan secara resmi kedatangan Ibrahima Konaté. Bek asal Prancis ini menandatangani kontrak berdurasi empat tahun hingga 2030 dan akan mengenakan seragam putih Real Madrid hingga usia 31 tahun.


Konaté bergabung dengan Madrid sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir, klub yang tidak mencapai kesepakatan dengannya untuk perpanjangan kontrak. Situasi ini berhasil dimanfaatkan oleh Real Madrid untuk mengamankan salah satu bek tengah paling diminati di kancah Eropa.

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    Pemain timnas Prancis ini akan memperkuat barisan pertahanan tim, sehingga meningkatkan persaingan untuk memperebutkan posisi starter bersama Eder Militao, Dean Huijsen, dan Antonio Rüdiger. Dianggap sebagai "batu karang" sejati di lini pertahanan, kedatangannya menjadi bagian penting untuk memperkuat barisan pertahanan Real Madrid.


    Menurut kabar yang dilaporkan oleh AS, Konaté akan menerima gaji sekitar 22 juta euro bruto per musim, sebuah nilai kontrak yang sesuai dengan status internasionalnya dan nilai yang diberikan klub kepadanya.

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