Resmi: Konaté kini menjadi pemain Real Madrid









Real Madrid telah mengumumkan secara resmi kedatangan Ibrahima Konaté. Bek asal Prancis ini menandatangani kontrak berdurasi empat tahun hingga 2030 dan akan mengenakan seragam putih Real Madrid hingga usia 31 tahun.





Konaté bergabung dengan Madrid sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir, klub yang tidak mencapai kesepakatan dengannya untuk perpanjangan kontrak. Situasi ini berhasil dimanfaatkan oleh Real Madrid untuk mengamankan salah satu bek tengah paling diminati di kancah Eropa.