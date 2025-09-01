- Garnacho diperkenalkan sebagai pemain baru Chelsea
- Pergi dari Old Trafford usai terpinggirkan dari skuad Amorim
- Punya target tinggi bersama The Blues
Resmi Gabung Chelsea, Alejandro Garnacho: Mentalitas Juara Saya Cocok Dengan Chelsea!
APA YANG TERJADI?
Chelsea telah resmi mendatangkan Alejandro Garnaacho dari Manchester United dengan biaya sekitar €46,2 juta. Pemain internasional Argentina tersebut diikat dengan kontrak berdurasi tujuh tahun, yang membuatnya bertahan di Stamford Bridge paling tidak hingga tahun 2032.
APA KATA GARNACHO?
Setelah diresmikan sebagai pemain Chelsea, Garnacho mengungkapkan bahwa The Blues adalah klub yang cocok untuknya, mengakui kalau mentalitasnya sebagai juara selaras dengan ambisi klub barunya tersebut.
"Saya punya mentalitas juara. Saya punya semangat dan kepribadian yang hebat. Ini cocok dengan klub seperti Chelsea, yang baru saja memenangkan Piala Dunia Antarklub," ucap Garnacho di situs resmi klub.
"Chelsea sekarang berada di puncak, dan penting untuk berjuang demi klub seperti yang pantas didapatkan para penggemar. Saya menonton Piala Dunia Antarklub, dan bergabung dengan juara dunia itu istimewa – itu artinya kami tim terbaik di dunia!"
"Memainkan banyak pertandingan di usia ini bukanlah hal yang umum, tetapi itu sangat membantu saya. Saya baru berusia 21 tahun dan saya punya banyak pengalaman dari berbagai jenis pertandingan, stadion, dan momen seperti ini."
SITUASINYA
Selain itu, Garnacho juga mengenang masa kecilnya, dengan ia mengaku punya banyak foto saat ia mengenakan jersey Chelsea. Ia menambahkan: "Saya pernah melihat foto-foto saya mengenakan seragam Chelsea itu. Saya sangat suka menonton Chelsea saat masih muda."
Ditanya pemain favoritnya di Chelsea, ia mengatakan: "Saya menyukai Eden Hazard. Eden adalah salah satu idola saya dan alasan utama mengapa saya menonton dan mendukung Chelsea saat masih muda. Dia pemain yang luar biasa, bermain di posisi yang saya inginkan, masuk ke dalam, mencetak gol – dia luar biasa hebat."
APA SELANJUTNYA?
Garnacho diperkirakan akan melakoni debutnya untuk Chelsea setelah jeda internasional, ketika mereka bertandang ke markas Brentford pada lanjutan Liga Primer, Minggu (14/9) dini hari WIB.