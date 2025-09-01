Resmi Gabung Chelsea, Alejandro Garnacho: Mentalitas Juara Saya Cocok Dengan Chelsea!

Setelah diresmikan sebagai pemain Chelsea, Garnacho mengungkapkan bahwa The Blues adalah klub yang cocok untuknya, mengakui kalau mentalitasnya sebagai juara selaras dengan ambisi klub barunya tersebut.

"Saya punya mentalitas juara. Saya punya semangat dan kepribadian yang hebat. Ini cocok dengan klub seperti Chelsea, yang baru saja memenangkan Piala Dunia Antarklub," ucap Garnacho di situs resmi klub.

"Chelsea sekarang berada di puncak, dan penting untuk berjuang demi klub seperti yang pantas didapatkan para penggemar. Saya menonton Piala Dunia Antarklub, dan bergabung dengan juara dunia itu istimewa – itu artinya kami tim terbaik di dunia!"

"Memainkan banyak pertandingan di usia ini bukanlah hal yang umum, tetapi itu sangat membantu saya. Saya baru berusia 21 tahun dan saya punya banyak pengalaman dari berbagai jenis pertandingan, stadion, dan momen seperti ini."