Resmi: Finalissima 2026 antara Spanyol dan Argentina dibatalkan. Pernyataan resmi UEFA beserta alasannya

"Dengan tekad yang kuat untuk menyelamatkan acara ini, dan meskipun ada kesulitan yang dapat dimengerti dalam memindahkan pertandingan sepenting ini dengan waktu persiapan yang sangat singkat, UEFA telah menjajaki alternatif-alternatif yang memungkinkan, namun semuanya terbukti tidak dapat diterapkan oleh AFA (Asosiasi Sepak Bola Argentina, red)."

Opsi pertama adalah menggelar pertandingan di Santiago Bernabeu, Madrid, pada tanggal yang telah ditentukan dengan penonton yang dibagi rata di stadion. Hal ini akan menjamin lokasi kelas dunia yang sesuai untuk acara bergengsi seperti ini, namun Argentina menolaknya.

Opsi kedua adalah menggelar Finalissima dalam dua leg, satu di Bernabeu pada 27 Maret dan satu di Buenos Aires pada jendela internasional sebelum Euro dan Copa America 2028, dengan tetap menawarkan pembagian 50:50 bagi para pendukung di stadion di Madrid. Opsi ini pun ditolak.

Sebagai upaya terakhir, UEFA mencari dukungan dari Argentina mengenai kemungkinan, jika alternatif netral di Eropa ditemukan, agar pertandingan dapat digelar pada 27 atau 30 Maret. Usulan ini juga ditolak.

Argentina mengajukan usulan balasan untuk bermain setelah Piala Dunia, namun karena Spanyol tidak memiliki tanggal yang tersedia, opsi tersebut harus ditolak. Pada akhirnya, bertentangan dengan rencana awal, Argentina menyatakan kesediaannya untuk bermain pada 31 Maret, tanggal yang ternyata tidak memungkinkan.

Akibatnya, dengan penyesalan dari UEFA, edisi Finalissima kali ini dibatalkan.

UEFA ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Real Madrid, panitia penyelenggara, dan otoritas di Qatar atas dukungan dan kerja sama mereka dalam upaya menyelenggarakan pertandingan ini. Khususnya bagi Real Madrid, yang telah berupaya keras dengan waktu persiapan yang sangat singkat. Terima kasih juga kepada Federasi Sepak Bola Spanyol atas fleksibilitasnya dalam menyesuaikan diri dengan semua opsi yang diusulkan sepanjang proses ini."