Resmi Dipinjam Olympique Lyon, Endrick: Carlo Ancelotti Sarankan Saya Hengkang Real Madrid

Dalam perkenalan dirinya di Lyon, Endrick mengatakan: “Saya berbicara dengan Carlo tentang hal itu. Dia memberi saya instruksi tentang apa yang bisa saya lakukan, apa yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan, dan itu benar-benar menyentuh hati saya.”

“Saya juga ingin mengikuti sarannya. Sarannya adalah meninggalkan [Real Madrid], untuk bermain, untuk mengembangkan sepakbola saya, untuk bermain di tempat di mana saya bisa bahagia. Itu sangat penting bagi saya.”

“Keputusan ini adalah keputusan saya sendiri, tetapi tentu saja, Carlo berperan, karena dia adalah pelatih hebat. Saya bekerja dengannya, dan saya berkembang dengan sangat baik bersamanya. Tujuan saya sekarang adalah bekerja agar saya bisa bermain, dan membantu Lyon menang, karena saya selalu ingin menang, dan tujuan saya adalah agar Lyon finis setinggi mungkin di klasemen pada akhir musim.”