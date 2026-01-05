AFP
Resmi Dipinjam Olympique Lyon, Endrick: Carlo Ancelotti Sarankan Saya Hengkang Real Madrid
- AFP
Endrick bergabung ke Lyon dengan status pinjaman hingga akhir musim
Bintang muda Real Madrid, Endrick, resmi meninggalkan Santiago Bernabeu setelah bergabung ke Olympique Lyon dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025/26. Lyon membayar biaya pinjaman sebesar €1 juta ditambah setengah dari gajinya. Namun klub Ligue 1 Prancis ini tidak memiliki opsi untuk membeli penyerang seharga €60 juta tersebut. Dalam pernyataannya, Endrick mengungkapkan dia telah berbicara dengan pelatih Brasil Carlo Ancelotti sebelum mengambil keputusan terkait kepindahannya ke Lyon.
- Getty Images Sport
Tak mendapatkan menit bermain mencukupi di bawah Alonso
Endrick merupakan salah satu prospek sepakbola terbesar Brasil. Pemain berusia 19 tahun itu bergabung dengan Real Madrid ketika Ancelotti masih menjadi pelatih, tetapi kesulitan mendapatkan menit bermain setelah Xabi Alonso mengambil alih. Kepergian Endrick ini terwujud lima bulan menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Setelah mempertimbangkan beberapa tawaran, Endrick memilih Lyon, karena kepercayaan yang diberikan klub kepadanya, dan kesempatan bermain secara reguler di liga yang kompetitif. Endrick akan memakai jersi nomor 9 di Lyon.
- AFP
Bermain reguler sangat penting bagi Endrick
Dalam perkenalan dirinya di Lyon, Endrick mengatakan: “Saya berbicara dengan Carlo tentang hal itu. Dia memberi saya instruksi tentang apa yang bisa saya lakukan, apa yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan, dan itu benar-benar menyentuh hati saya.”
“Saya juga ingin mengikuti sarannya. Sarannya adalah meninggalkan [Real Madrid], untuk bermain, untuk mengembangkan sepakbola saya, untuk bermain di tempat di mana saya bisa bahagia. Itu sangat penting bagi saya.”
“Keputusan ini adalah keputusan saya sendiri, tetapi tentu saja, Carlo berperan, karena dia adalah pelatih hebat. Saya bekerja dengannya, dan saya berkembang dengan sangat baik bersamanya. Tujuan saya sekarang adalah bekerja agar saya bisa bermain, dan membantu Lyon menang, karena saya selalu ingin menang, dan tujuan saya adalah agar Lyon finis setinggi mungkin di klasemen pada akhir musim.”
Lyon membantah Madrid berikan syarat tambahan untuk Endrick
Beberapa media di Spanyol melaporkan, ada klausul khusu yang menyebutkan Lyon diharuskan untuk memainkan Endrick berdasarkan kontrak, atau menghadapi penalti finansial jutaan euro jika dia tidak mencapai 25 penampilan. Namun CEO Lyon Michale Gerlinger membantah hal tersebut.
“Semua yang perlu dipublikasikan terkait pengumuman pinjaman telah diumumkan. Kami akan membayar harga pinjaman maksimal, titik. Tidak ada lagi yang tercantum dalam kontrak,” tegas Gerlinger.
