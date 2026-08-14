Ciro Immobile resmi meninggalkan sepakbola.Penyerang tengah asal Campania kelahiran 1990 itu, yang saat ini bermain untuk Paris FC, telah mengakhiri kontraknya dengan klub Prancis tersebut dan bersiap pensiun. Immobile, yang mengaitkan tahun-tahun terbaik dalam kariernya dengan Lazio, menutup karier dengan 201 gol di Serie A, menempati peringkat kedelapan sepanjang masa. Kabar pensiun itu dikonfirmasi lewat unggahan klub asal Paris tersebut dan kemudian juga oleh sang istri, Jessica Melena, yang telah dinikahinya sejak 2014.
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Resmi, Ciro Immobile pensiun dari sepak bola: "Jangan bersedih untuk saya"
PENGUMUMAN
Kabar itu disampaikan langsung oleh klub Prancis tersebut melalui sebuah unggahan di Instagram: "Terima kasih atas karier luar biasamu, Ciro Immobile. Anda adalah legenda". Sang penyerang menghabiskan enam bulan terakhir di Ligue 1, setelah menjalani paruh pertama musim lalu bersama Bologna, menyusul perpisahannya dengan Lazio.
ANGKA-ANGKA
Salah satu penyerang Italia paling produktif dalam beberapa tahun terakhir pun memutuskan gantung sepatu. Pada usia 36 tahun, dan setelah mencetak 201 gol di Serie A, Ciro Immobile - yang dalam beberapa tahun terakhir bergelut dengan berbagai masalah fisik - memutuskan untuk pensiun. Dalam pengalaman terakhirnya di Prancis, penyerang tengah itu mencetak 2 gol dalam 12 pertandingan. Sementara itu, 169 gol ia cetak untuk Lazio, klub yang juga membawanya mencapai 36 gol dalam satu musim liga. Bersama tim nasional Italia, ia menjadi juara Eropa pada 2021.
MASA DEPAN
Berikut kata-kata Immobile: "Ini saatnya berhenti. Saya mencintai sepakbola. Sekarang saya punya banyak rencana. Sudah sepatutnya saya menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga saya. Ini sulit, tetapi inilah saatnya. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi sudah tiba waktunya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga saya yang selalu mengikuti saya ke mana pun, yang kepadanya saya harus mengembalikan apa yang telah diberikannya kepada saya. Jangan bersedih untuk saya, saya punya banyak rencana untuk masa depan".
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