Resmi, Ciro Immobile pensiun dari sepak bola: "Jangan bersedih untuk saya"

Berikut kata-kata Immobile: "Ini saatnya berhenti. Saya mencintai sepakbola. Sekarang saya punya banyak rencana. Sudah sepatutnya saya menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga saya. Ini sulit, tetapi inilah saatnya. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi sudah tiba waktunya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga saya yang selalu mengikuti saya ke mana pun, yang kepadanya saya harus mengembalikan apa yang telah diberikannya kepada saya. Jangan bersedih untuk saya, saya punya banyak rencana untuk masa depan".