RESMI! Chelsea Tunjuk Liam Rosenior Sebagai Penerus Enzo Maresca

Rosenior telah diumumkan sebagai bos baru The Blues, menggantikan Enzo Maresca yang baru saja dipecat setelah menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2032. Setelah berhari-hari spekulasi intens yang menghubungkan pria Inggris itu dengan kembalinya ke Liga Primer, Rosenior akhirnya angkat bicara, menjelaskan mengapa ia menerima undangan untuk memimpin salah satu raksasa sepakbola dunia.

Pengangkatan ini menandai peningkatan pesat bagi pelatih muda tersebut, yang telah menghabiskan satu setengah tahun terakhir untuk memulihkan reputasinya dan menyempurnakan kemampuannya di Ligue 1. Kepergiannya dari Strasbourg, meskipun sudah diperkirakan mengingat struktur kepemilikan klub, diwarnai dengan emosi yang terlihat jelas saat ia berbicara kepada media setelah pertandingan terakhirnya sebagai pelatih di Prancis.

Berbicara terus terang tentang cepatnya negosiasi, Rosenior mengungkapkan bahwa meskipun komitmennya kepada Strasbourg tetap mutlak hingga peluit akhir, panggilan dari London Barat mengubah segalanya. Daya tarik untuk melatih klub London itu terlalu kuat untuk ditolak.

"Saya sepenuhnya fokus pada pertandingan terakhir Strasbourg, tetapi yang terjadi sejak itu adalah saya telah diberi izin - salah satu klub terbesar di dunia - yang merupakan juara Piala Dunia Antarklub," jelas Rosenior. "Merupakan suatu kehormatan untuk berbicara dengan klub seperti itu dan pada hari ini tampaknya saya akan menjadi manajer klub sepakbola itu."