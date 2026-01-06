Getty Images Sport
RESMI! Chelsea Tunjuk Liam Rosenior Sebagai Penerus Enzo Maresca
Kesempatan yang tidak mungkin diabaikan
Rosenior telah diumumkan sebagai bos baru The Blues, menggantikan Enzo Maresca yang baru saja dipecat setelah menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2032. Setelah berhari-hari spekulasi intens yang menghubungkan pria Inggris itu dengan kembalinya ke Liga Primer, Rosenior akhirnya angkat bicara, menjelaskan mengapa ia menerima undangan untuk memimpin salah satu raksasa sepakbola dunia.
Pengangkatan ini menandai peningkatan pesat bagi pelatih muda tersebut, yang telah menghabiskan satu setengah tahun terakhir untuk memulihkan reputasinya dan menyempurnakan kemampuannya di Ligue 1. Kepergiannya dari Strasbourg, meskipun sudah diperkirakan mengingat struktur kepemilikan klub, diwarnai dengan emosi yang terlihat jelas saat ia berbicara kepada media setelah pertandingan terakhirnya sebagai pelatih di Prancis.
Berbicara terus terang tentang cepatnya negosiasi, Rosenior mengungkapkan bahwa meskipun komitmennya kepada Strasbourg tetap mutlak hingga peluit akhir, panggilan dari London Barat mengubah segalanya. Daya tarik untuk melatih klub London itu terlalu kuat untuk ditolak.
"Saya sepenuhnya fokus pada pertandingan terakhir Strasbourg, tetapi yang terjadi sejak itu adalah saya telah diberi izin - salah satu klub terbesar di dunia - yang merupakan juara Piala Dunia Antarklub," jelas Rosenior. "Merupakan suatu kehormatan untuk berbicara dengan klub seperti itu dan pada hari ini tampaknya saya akan menjadi manajer klub sepakbola itu."
- AFP
Daya tarik kampung halaman
Meskipun masa baktinya di Alsace sangat memuaskan secara profesional, perpisahan dengan keluarganya di Inggris jelas sangat membebani pria berusia 41 tahun itu. Pekerjaan di Chelsea menawarkan perpaduan langka antara prestise profesional dan penyelesaian pribadi, memungkinkannya untuk bekerja di level tertinggi tanpa biaya pribadi untuk tinggal di luar negeri.
"Ini adalah kesempatan luar biasa di klub yang luar biasa, juara dunia, dan kesempatan yang tidak bisa saya tolak," ujar Rosenior. "Dan saya bisa pulang, dan bertemu anak-anak saya. Saya telah berkorban dengan jauh dari mereka."
"Bulan-bulan terbaik dalam karier saya"
Masa jabatan Rosenior di Strasbourg akan tercatat sebagai kesuksesan yang gemilang. Ditugaskan untuk mengembangkan bakat muda - seringkali pemain pinjaman dari Chelsea - sambil mempertahankan daya saing di liga yang sulit, ia melampaui ekspektasi. Ia meninggalkan Prancis setelah membimbing Strasbourg ke posisi yang tangguh di Ligue 1, memainkan gaya sepakbola progresif yang jelas menarik perhatian kelompok pemilik yang dipimpin oleh Todd Boehly dan Behdad Eghbali.
Mengenang masa baktinya di seberang Selat Inggris, Rosenior sangat memuji klub Prancis tersebut, menegaskan bahwa kesuksesannya adalah hasil kerja sama tim, bukan usahanya sendiri.
"Ini adalah 18 bulan terbaik dalam karier profesional saya di Strasbourg," katanya. "Saya telah bertemu dengan orang-orang yang luar biasa dan semua itu tidak akan terjadi tanpa kerja keras semua orang yang terkait dengan klub ini."
Yang terpenting, Rosenior ingin menekankan bahwa kepindahannya ke Chelsea bukanlah hal yang pasti hanya karena kepemilikan bersama. Penampilannya di Ligue 1 telah menarik perhatian dari klub-klub elite Eropa, membuktikan kredibilitasnya sebagai manajer papan atas.
"Bukan hanya Chelsea, saya juga diminati oleh klub-klub Liga Champions lainnya," ungkapnya, membungkam para kritikus yang mungkin berpendapat bahwa ini hanyalah promosi internal. "Tetapi kesempatan ini, saya tidak bisa menolaknya."
- AFP
Tantangan di Chelsea
Rosenior kini memasuki ruang ganti yang dipenuhi talenta bernilai miliaran dan ekspektasi besar yang menyertai lencana 'Juara Dunia' di seragam mereka. Ia akan ditugaskan untuk menerjemahkan filosofi taktiknya ke panggung Liga Primer segera, dengan para pendukung mengharapkan tantangan gelar yang sesuai dengan status global mereka.
Pengangkatan ini merupakan pernyataan berani dari pemilik BlueCo. Ini menunjukkan bahwa model multi-klub mereka bukan hanya jalur untuk mengembangkan pemain seperti Andrey Santos atau Angelo Gabriel, tetapi juga tempat pembibitan bakat kepelatihan. Dengan mempromosikan Rosenior, mereka mengandalkan kontinuitas dan DNA sepakbola yang sama.
"Waktu yang buruk untuk Strasbourg: Kita akan lihat di masa depan," tambahnya. "Dalam hidup, Anda tidak dapat menjamin apa pun yang baik atau buruk. Hal-hal baik atau buruk dapat terjadi. Yang ingin saya katakan adalah bahwa saya melakukan perjalanan kemarin dengan Marc dan David bukan hanya untuk mengambil kesempatan tetapi juga untuk memastikan klub ini bergerak maju. Siapa pun yang datang akan memiliki kaliber yang sangat tinggi dan membantu klub ini sukses selama bertahun-tahun yang akan datang."
Iklan