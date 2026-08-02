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Resmi: Chelsea datangkan pemain internasional Argentina Valentin Barco dalam transfer besar musim panas
Koneksi BlueCo mempermudah kesepakatan Barco
Chelsea memperkuat opsi lini tengah mereka dengan merekrut Barco, yang pindah ke London Barat dari klub Ligue 1, RC Strasbourg.
Pemain berusia 21 tahun itu telah mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama Chelsea, dengan menandatangani kontrak hingga Juni 2033. Transfer ini menyoroti sinergi yang terus berjalan dalam model kepemilikan BlueCo, karena Barco menjadi talenta terbaru yang berpindah di antara klub-klub saudara tersebut.
Pemain internasional Argentina itu diperkirakan akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya dan manajer Xabi Alonso pada jadwal pramusim selanjutnya saat Chelsea melanjutkan persiapan mereka untuk musim Premier League mendatang. Klub secara resmi mengumumkan kabar tersebut di media sosial, dengan hanya menggambarkan bintang serbabisa itu sebagai tambahan terbaru kami, yang disambut gembira oleh para pendukung setia Stamford Bridge.
- AFP
Dari Boca Juniors menuju terobosan di Eropa
Perjalanan Barco menuju puncak dimulai di akademi bergengsi Boca Juniors di negara asalnya, Argentina. Ia mulai dikenal sebagai talenta muda yang sangat menjanjikan, setelah menjalani debut profesionalnya pada usia yang baru 16 tahun usai menembus jenjang tim muda.
Setelah bergabung dengan Brighton, Barco mendapatkan pengalaman berharga melalui masa peminjaman di Sevilla dan Strasbourg sebelum berkembang pesat di Prancis. Penampilannya yang impresif di Ligue 1 meyakinkan Chelsea untuk bergerak pada musim panas ini.
Dampak statistik dan pengakuan internasional
Musim 2025-26 menjadi terobosan besar bagi pemain yang dijuluki "Colo" itu. Barco nyaris selalu hadir untuk Strasbourg, dengan mencatatkan 3 gol dan 11 assist dalam 58 penampilan di semua kompetisi.
Kemampuannya memengaruhi pertandingan di sepertiga akhir lapangan, dipadukan dengan kerja kerasnya dalam bertahan, menjadikannya salah satu penampil paling menonjol di Ligue 1. Performa di level klub ini tidak luput dari perhatian tim nasional, yang kemudian membawanya menuju tonggak penting dalam karier mudanya.
Barco masuk dalam skuad Argentina untuk Piala Dunia FIFA 2026 dan tampil dalam kemenangan 3-1 pada fase grup atas Yordania, yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang di negaranya. Setelah lebih dulu mengoleksi lima caps internasional, ia membawa tingkat pengalaman level tertinggi yang melampaui usianya.
- Getty Images
Alonso membentuk skuad Chelsea-nya
Saat Barco bersiap bergabung dengan kelompok, suasana di sekitar kamp tetap fokus meski baru-baru ini kalah 2-1 dari Tottenham dalam laga pramusim. Manajer Xabi Alonso tetap optimistis dengan arah tim, dengan mencatat bahwa "Bagian dari proses adalah mempelajari apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik" setelah derby London di Sydney.
Sang manajer juga meluangkan waktu untuk membahas status anggota skuad lainnya, khususnya Mykhailo Mudryk, yang baru-baru ini kembali ke dalam tim. Mengenai integrasi sang winger, Xabi Alonso soal kembalinya Mykhailo Mudryk: ‘Dia mendapat dukungan dari semua orang’ saat klub berupaya membangun unit yang solid untuk musim baru.
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