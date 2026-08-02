Resmi: Chelsea datangkan pemain internasional Argentina Valentin Barco dalam transfer besar musim panas

Chelsea memperkuat opsi lini tengah mereka dengan merekrut Barco, yang pindah ke London Barat dari klub Ligue 1, RC Strasbourg.

Pemain berusia 21 tahun itu telah mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama Chelsea, dengan menandatangani kontrak hingga Juni 2033. Transfer ini menyoroti sinergi yang terus berjalan dalam model kepemilikan BlueCo, karena Barco menjadi talenta terbaru yang berpindah di antara klub-klub saudara tersebut.

Pemain internasional Argentina itu diperkirakan akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya dan manajer Xabi Alonso pada jadwal pramusim selanjutnya saat Chelsea melanjutkan persiapan mereka untuk musim Premier League mendatang. Klub secara resmi mengumumkan kabar tersebut di media sosial, dengan hanya menggambarkan bintang serbabisa itu sebagai tambahan terbaru kami, yang disambut gembira oleh para pendukung setia Stamford Bridge.



