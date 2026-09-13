Resmi, Marcelo Brozovic direkrut oleh Al-Sadd, klub asal Qatar. Sempat dikaitkan di bursa transfer dengan Juventus, Lazio, dan Fiorentina, gelandang Kroasia eks Inter itu pun tidak kembali ke Italia. Di Al-Sadd, tim yang dilatih pelatih Rumania Razvan Lucescu (putra dari sosok ternama), Brozovic akan bertemu dengan Alessio Romagnoli, eks Lazio yang baru saja pindah ke Qatar.





Lahir pada 1992, Brozovic berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Al-Nassr, juara Arab Saudi, secara gratis usai kontraknya habis pada 30 Juni lalu.