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Gianluca Minchiotti

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Resmi, Brozovic tak ke Serie A: kini milik Al-Sadd, tim Romagnoli

M. Brozovic
Transfers
Al-Sadd

Mantan pemain Inter asal Kroasia itu, yang berstatus bebas transfer, pergi ke Qatar

Resmi, Marcelo Brozovic direkrut oleh Al-Sadd, klub asal Qatar. Sempat dikaitkan di bursa transfer dengan Juventus, Lazio, dan Fiorentina, gelandang Kroasia eks Inter itu pun tidak kembali ke Italia. Di Al-Sadd, tim yang dilatih pelatih Rumania Razvan Lucescu (putra dari sosok ternama), Brozovic akan bertemu dengan Alessio Romagnoli, eks Lazio yang baru saja pindah ke Qatar.


Lahir pada 1992, Brozovic berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Al-Nassr, juara Arab Saudi, secara gratis usai kontraknya habis pada 30 Juni lalu.

  • Ia juga diminati klub Arab Saudi lainnya, Al-Itithad, selain Trabzonspor di Turki. Sepanjang kariernya, Brozovic pernah membela Hrvatski Dragovoljac, Lokomotiva Zagreb, Dinamo Zagreb, Inter, dan tentu saja Al-Nassr serta tim nasional Kroasia.

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