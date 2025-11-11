Getty Images Sport
RESMI! Atletico Madrid Dimiliki Owner Baru
Atletico umumkan penjualan saham mayoritas
Atletico Madrid resmi mengumumkan perubahan besar dalam struktur kepemilikan mereka, dengan ASC resmi mengakuisisi mayoritas saham di klub. Langkah penting ini, yang dikonfirmasi melalui pernyataan di situs resmi klub, membuat para pemegang saham lama mengurangi porsi kepemilikan mereka demi membuka ruang bagi investasi baru. Meski kepemilikan saham bergeser, Miguel Angel Gil tetap menjabat sebagai CEO dan Enrique Cerezo sebagai presiden klub, dengan keduanya tetap mempertahankan saham mereka.
Kerja sama ini bertujuan memperkuat posisi Atletico Madrid di jajaran elite sepakbola dunia serta memastikan kesuksesan jangka panjang bagi jutaan pendukungnya di seluruh dunia. Proses penyelesaian transaksi masih menunggu persetujuan regulasi dan diperkirakan rampung pada kuartal pertama 2026. Nilai kesepakatan tidak diungkapkan kepada publik.
- AFP
Suntikan modal untuk proyek olahraga dan infrastruktur
Investasi dari ASC akan membawa aliran modal segar bagi rencana jangka panjang Atletico. Fokus utama akan diarahkan pada pengembangan tim pria, wanita, dan akademi guna meningkatkan daya saing di semua level.
Salah satu elemen paling signifikan dari investasi ini adalah pendanaan untuk megaproyek City of Sport, sebuah kompleks olahraga dan hiburan baru yang akan dibangun di sekitar Stadion Riyadh Air Metropolitano. Pihak klub menyebut proyek ini bertujuan menjadi “destinasi kelas dunia bagi olahraga, rekreasi, budaya, dan aktivitas komunitas.” Dengan pengalaman di sektor olahraga, media, dan hiburan, ASC bercita-cita menciptakan “pusat perkotaan yang dinamis, transformatif, dan multidisiplin bagi masyarakat Madrid.”
CEO Atletico, Angel Gil, menyambut baik kerja sama ini: “Kami sangat bangga menyambut mitra baru yang memiliki komitmen kuat terhadap klub. Apollo Sports Capital menghormati sejarah, tradisi, dan identitas Atletico de Madrid serta para suporternya, sembari membawa sumber daya tambahan dan antusiasme yang besar untuk menjaga pertumbuhan dan daya saing kami.”
Kepemimpinan tetap berlanjut, fondasi finansial makin kuat
Robert Givone, mitra di Apollo sekaligus salah satu pengelola ASC, menegaskan pentingnya keberlanjutan kepemimpinan ini: “Atletico de Madrid adalah salah satu institusi olahraga terbesar di Eropa, dan menjadi kehormatan bagi Apollo Sports Capital untuk berinvestasi dalam klub bersejarah dengan warisan lebih dari 120 tahun ini. Miguel Angel telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam mentransformasi Atletico, dan penting bagi kami untuk mendukung keberlanjutan kepemimpinannya serta berinvestasi pada tim dan komunitas lokal.”
Gil juga berterima kasih kepada para mitra sebelumnya yakni Wanda Group, Quantum Pacific, dan Ares, yang telah berperan penting di masa-masa sulit klub. Kolaborasi baru dengan ASC disebut sebagai fondasi bagi “pertumbuhan yang solid dan berkelanjutan.”
Strategi investasi Apollo Sports Capital
ASC merupakan perusahaan investasi global di bidang olahraga dan anak perusahaan dari Apollo. Fokus mereka adalah pada sektor olahraga dan event, terutama melalui investasi kredit dan gabungan. Atletico Madrid akan menjadi investasi unggulan ASC, dengan perusahaan mengungkapkan secara eksplisit bahwa mereka tidak akan menjalankan strategi multi-klub seperti grup kepemilikan lain di Eropa. Ini menegaskan bahwa ketertarikan ASC adalah spesifik pada Atletico dan potensi mereka, bukan membangun portofolio berbagai klub di bawah kepemilikan bersama.
Beberapa investasi terbaru ASC mencakup kepemilikan saham di turnamen tenis Mutua Madrid Open dan Miami Open melalui kemitraan dengan MARI, serta perusahaan baru yang dibentuk oleh Ari Emanuel dan Mark Shapiro. ASC dipimpin oleh CEO Al Tylis, bersama co-manager Robert Givone dan Lee Solomon, serta Chief Strategy Officer Sam Porter.
Atletico Madrid saat ini menempati peringkat keempat La Liga dengan 25 poin dari 12 pertandingan, empat poin di belakang pemuncak klasemen Real Madrid dan tiga poin di bawah Barcelona. Performa mereka belakangan ini cukup konsisten dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir, termasuk kemenangan terbaru 3-1 atas Levante di mana Antoine Griezmann mencetak dua gol.
Pihak klub juga memastikan bahwa investasi ini mencakup dua tim afiliasi mereka, Atletico de San Luis (Meksiko) dan Atletico Ottawa (Kanada), yang kini juga akan berada di bawah kepemilikan mayoritas Apollo Sports Capital. Pemegang saham saat ini—Angel Gil, Cerezo, Quantum Pacific Group, dan dana yang dikelola oleh Ares Management—akan tetap memegang saham minoritas di seluruh entitas ini.
- AFP
Selanjutnya untuk Atletico Madrid
Penyelesaian transaksi pada kuartal pertama 2026 akan menandai dimulainya era baru di Atletico Madrid. Dampak langsungnya akan terasa lewat suntikan modal untuk memperkuat skuad serta percepatan proyek City of Sport yang diharapkan menjadi ikon baru kawasan sekitar Estadio Metropolitano.
Di atas lapangan, Atletico akan kembali beraksi usai jeda internasional dengan menghadapi Getafe pada 24 November mendatang. Dengan kombinasi kepemimpinan berpengalaman Gil dan Cerezo serta dukungan finansial dari ASC, Los Rojiblancos berambisi memperkokoh posisi mereka di antara klub-klub elite Eropa untuk jangka panjang.
