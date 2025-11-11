RESMI! Atletico Madrid Dimiliki Owner Baru

ASC merupakan perusahaan investasi global di bidang olahraga dan anak perusahaan dari Apollo. Fokus mereka adalah pada sektor olahraga dan event, terutama melalui investasi kredit dan gabungan. Atletico Madrid akan menjadi investasi unggulan ASC, dengan perusahaan mengungkapkan secara eksplisit bahwa mereka tidak akan menjalankan strategi multi-klub seperti grup kepemilikan lain di Eropa. Ini menegaskan bahwa ketertarikan ASC adalah spesifik pada Atletico dan potensi mereka, bukan membangun portofolio berbagai klub di bawah kepemilikan bersama.

Beberapa investasi terbaru ASC mencakup kepemilikan saham di turnamen tenis Mutua Madrid Open dan Miami Open melalui kemitraan dengan MARI, serta perusahaan baru yang dibentuk oleh Ari Emanuel dan Mark Shapiro. ASC dipimpin oleh CEO Al Tylis, bersama co-manager Robert Givone dan Lee Solomon, serta Chief Strategy Officer Sam Porter.

Atletico Madrid saat ini menempati peringkat keempat La Liga dengan 25 poin dari 12 pertandingan, empat poin di belakang pemuncak klasemen Real Madrid dan tiga poin di bawah Barcelona. Performa mereka belakangan ini cukup konsisten dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir, termasuk kemenangan terbaru 3-1 atas Levante di mana Antoine Griezmann mencetak dua gol.

Pihak klub juga memastikan bahwa investasi ini mencakup dua tim afiliasi mereka, Atletico de San Luis (Meksiko) dan Atletico Ottawa (Kanada), yang kini juga akan berada di bawah kepemilikan mayoritas Apollo Sports Capital. Pemegang saham saat ini—Angel Gil, Cerezo, Quantum Pacific Group, dan dana yang dikelola oleh Ares Management—akan tetap memegang saham minoritas di seluruh entitas ini.