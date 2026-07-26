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Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

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Rencana Tegas: Barcelona Tolak Beri Konsesi demi Merayu Torres

Transfers
LaLiga
F. Torres
Barcelona
Paris Saint-Germain
Spanyol

Masa depan penyerang asal Spanyol, Ferran Torres, menjadi salah satu berkas yang masih terbuka di atas meja Barcelona, mengingat kontraknya akan berakhir pada musim panas 2027.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa Barcelona menyadari betul bahwa perpanjangan kontrak Torres layak diapresiasi, namun tetap dalam batas realitas keuangan klub, di mana mereka tidak akan memberikan konsesi atau tawaran yang berlebihan untuk mempertahankannya.

Sang pemain diperkirakan akan duduk bersama manajemen klub dalam beberapa hari mendatang untuk memulai negosiasi.

Klub Catalan itu memuji penampilan besar yang ditunjukkan Torres di bawah kepemimpinan Hansi Flick dan bersama timnas Spanyol, dan hal itu akan dihargai dalam tawaran baru, namun sesuai dengan kriteria yang menurut manajemen bisa jadi lebih rendah dari yang ditawarkan klub-klub besar Eropa lainnya.

Ferran Torres, yang berusia 26 tahun, menjadi salah satu bintang paling menonjol timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, tidak hanya berkat golnya di laga final, tetapi juga karena penampilan istimewanya sepanjang turnamen. 

Ia juga menjalani musim yang gemilang bersama Barcelona pada 2025-2026, di mana ia tampil dalam 49 pertandingan, mencetak 21 gol dan memberikan 3 assist.

Torres meraih penghargaan "Zarra" sebagai pencetak gol terbanyak Spanyol di liga dengan koleksi 16 gol, sama dengan rekannya, Lamine Yamal.

  • Ferran TorresGetty

    Peninjauan ulang gaji Torres, tetapi kenaikannya akan terbatas

    Barcelona sangat menghargai kualitas dan penampilan gemilang pemainnya saat ini, yang tengah menghabiskan liburannya di Ibiza, dan diperkirakan akan mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepadanya dalam beberapa hari mendatang.

    Barcelona juga sedang mempertimbangkan untuk meninjau kembali gaji Torres, tetapi kenaikan yang direncanakan Barcelona akan bersifat terbatas, mengingat keharusan untuk mematuhi batas gaji serta situasi keuangan umum ruang ganti tim. 

    Manajemen menyadari bahwa tawaran finansial yang dapat mereka ajukan tidak akan sebanding dengan tawaran potensial dari klub-klub lain yang telah menunjukkan minat kepada sang pemain, terutama Paris Saint-Germain.

    Klub Prancis itu tak ragu untuk berinvestasi besar demi nama-nama yang diminta oleh pelatihnya, Luis Enrique, sehingga membuat persaingan untuk merekrut Torres menjadi lebih rumit.

    Dalam konteks ini, Barcelona menyadari betul batas kemampuannya, dan tidak menutup kemungkinan kepergian pemain internasional Spanyol tersebut jika tidak tercapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontraknya, karena klub berupaya keras menghindari kehilangan dirinya secara cuma-cuma pada Juni mendatang, terlebih nilai pasarnya telah meningkat secara signifikan dan dapat memberikan pemasukan penting bagi kas klub.

    Berdasarkan hal tersebut, masa depan Ferran Torres tetap terbuka bagi segala kemungkinan. Selain itu, sejumlah pejabat di internal Barcelona tidak yakin akan keinginan sang pemain untuk bertahan, setelah mereka menerima informasi yang menyebutkan bahwa ia merasa terganggu dengan sikap klub yang terus bersikeras mendatangkan seorang penyerang murni selama bursa transfer.

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