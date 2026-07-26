Masa depan penyerang asal Spanyol, Ferran Torres, menjadi salah satu berkas yang masih terbuka di atas meja Barcelona, mengingat kontraknya akan berakhir pada musim panas 2027.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa Barcelona menyadari betul bahwa perpanjangan kontrak Torres layak diapresiasi, namun tetap dalam batas realitas keuangan klub, di mana mereka tidak akan memberikan konsesi atau tawaran yang berlebihan untuk mempertahankannya.

Sang pemain diperkirakan akan duduk bersama manajemen klub dalam beberapa hari mendatang untuk memulai negosiasi.

Klub Catalan itu memuji penampilan besar yang ditunjukkan Torres di bawah kepemimpinan Hansi Flick dan bersama timnas Spanyol, dan hal itu akan dihargai dalam tawaran baru, namun sesuai dengan kriteria yang menurut manajemen bisa jadi lebih rendah dari yang ditawarkan klub-klub besar Eropa lainnya.

Ferran Torres, yang berusia 26 tahun, menjadi salah satu bintang paling menonjol timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, tidak hanya berkat golnya di laga final, tetapi juga karena penampilan istimewanya sepanjang turnamen.

Ia juga menjalani musim yang gemilang bersama Barcelona pada 2025-2026, di mana ia tampil dalam 49 pertandingan, mencetak 21 gol dan memberikan 3 assist.

Torres meraih penghargaan "Zarra" sebagai pencetak gol terbanyak Spanyol di liga dengan koleksi 16 gol, sama dengan rekannya, Lamine Yamal.