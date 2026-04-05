Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Rencana perang... Simeone menjebak Barcelona dengan strategi melelahkan

Jebakan provokasi... Apa yang terjadi di Metropolitano bukanlah kebetulan!

Agresivitas Atlético Madrid saat menghadapi Barcelona membuat para pemain Barcelona terkejut di ruang ganti, dalam pertandingan kemarin yang dimenangkan Blaugrana dengan skor 2-1, pada pekan ke-30 La Liga.

Setelah kontroversi besar yang menyertai pertandingan tersebut dan insiden yang menyebabkan pemain Rojiblancos, Nicolás González, diusir pada akhir babak pertama, tim asuhan pelatih Simeone akan datang dengan kekuatan penuh dan semangat tinggi ke Stadion Camp Nou.

Kemarin, itu adalah pertandingan keempat antara kedua tim musim ini, yang sebelumnya diwarnai oleh pertandingan-pertandingan yang seimbang dan praktis tanpa ketegangan, sebelum suasana memanas secara tak terduga.

  • Mempersiapkan medan pertempuran yang sengit... Barcelona khawatir akan perang melawan Rojiblancos

    Menurut surat kabar Sport: "Orang-orang Catalan percaya bahwa tim Simeone telah meningkatkan intensitas persaingan dengan menurunkan susunan pemain yang dipenuhi pemain cadangan, dalam upaya mempersiapkan diri untuk pertarungan di Liga Champions."

    Surat kabar tersebut menegaskan: "Oleh karena itu, para pemain Barcelona khawatir akan terjadi pertarungan yang lebih menguntungkan bagi Los Rojiblancos, kecuali jika wasit membatasi tim yang terbiasa bermain hingga batas maksimal."

    Atlético Madrid tidak mengambil risiko berarti dalam pertandingan liga kemarin, sehingga Simeone menerapkan strategi melelahkan lawan dengan mengandalkan pemain di luar skuad inti, bahkan pemain dari tim cadangan.

    Hal baru yang menonjol adalah agresivitas Atletico di lapangan serta banyaknya protes dan insiden kecil yang berujung pada perkelahian antar pemain yang memaksa wasit untuk turun tangan.

    Sport mengatakan: "Jelas terlihat bahwa Atletico sedang mempersiapkan suasana untuk memanas sebelum pertandingan Liga Champions. Bahkan Diego Simeone ikut serta dalam 'pertunjukan' ini dengan menekan asisten-asistennya, salah satunya bahkan diusir, serta mengganggu beberapa pemain Barcelona."

    Laporan itu menambahkan: "Ada insiden dengan Ferran Torres yang tidak berkembang lebih jauh berkat intervensi cepat rekan-rekannya. Niatnya jelas: memprovokasi dan membuat para pemain Barcelona kehilangan ketenangan." 

    • Iklan

  • Jebakan provokasi

    Dia mengungkapkan: "Di ruang ganti Barcelona, ada dua hal yang jelas: pertama, Atlético akan berjuang sekuat tenaga untuk lolos ke semifinal. Laga leg pertama akan sangat berat, karena kemungkinan besar Los Rojiblancos akan bermain bertahan dan menggunakan segala macam trik untuk mengulur waktu."

    Dia menambahkan: "Para pemain yakin bahwa ketenangan dan permainan bola adalah kunci, dan mereka tidak boleh terjebak dalam provokasi, serta harus menghabiskan waktu sebanyak mungkin dalam permainan yang sebenarnya. Hal kedua adalah ruang ganti sangat yakin bahwa kualifikasi harus diputuskan, atau setidaknya diarahkan, pada leg pertama; karena di stadion Atletico, segalanya mungkin terjadi."

    Dan Sport menambahkan: "Semua orang juga khawatir dengan kondisi Stadion Metropolitano yang kembali mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan gaya permainan Barcelona."

    Tim Catalan meyakini adanya argumen teknis yang kuat yang memungkinkan mereka memastikan lolos ke semifinal di Camp Nou, sehingga mereka akan berusaha mencetak sebanyak mungkin gol.

  • Strategi Kelelahan

    Simeone telah merancang strateginya untuk melelahkan lawan selama sepuluh hari ini. Babak pertama dalam pertandingan sengit yang mereka kalahkan kemarin dengan skor 1-2, di mana ia mengistirahatkan empat pemain inti dalam skuad Rojiblancos, dan mengandalkan semangat serta tekad untuk mempertahankan hasil positif, dan nyaris berhasil, namun kekerasan tim lawan membuatnya bermain dengan sepuluh pemain selama lebih dari lima puluh menit.

    Pelatih asal Argentina itu ingin melelahkan Barcelona di putaran pertama ini, dan hal itu benar-benar tercapai. Dua pemain terpaksa keluar (Araujo dan Bernat), dan beberapa pemain menyelesaikan pertandingan dalam kondisi kelelahan total, terutama Dani Olmo dan João Cancelo. Pertarungan fisik telah membawa mereka ke batas maksimal sehingga mereka tidak akan dalam kondisi prima pada Rabu mendatang.

  • Kekhawatiran terbesar Simeone

    "Namun, Barcelona sangat menyadari hal ini... karena Liga Champions adalah hal yang sama sekali berbeda dan tidak boleh dianggap remeh, dan persiapan mental akan menjadi kunci agar tidak ada yang kehilangan konsentrasi," kata Sport.

    Dia menyimpulkan: "Flick akan menurunkan formasi paling menyerang yang mungkin, dan kali ini dengan penyerang tengah yang jelas di posisi ujung tombak yang mendampingi Rashford dan Lamine Yamal. Kedua sayap itu menyulitkan Atletico dalam pertandingan terakhir, bahkan Simeone sampai memberi instruksi kepada Lukman dari bangku cadangan tentang apa yang harus dihindari. Pelatih asal Argentina itu mempersiapkan segalanya untuk turnamen Eropa, dan fokus utamanya adalah menghentikan sayap-sayap Barcelona."

