Rencana perang... Simeone menjebak Barcelona dengan strategi melelahkan

Menurut surat kabar Sport: "Orang-orang Catalan percaya bahwa tim Simeone telah meningkatkan intensitas persaingan dengan menurunkan susunan pemain yang dipenuhi pemain cadangan, dalam upaya mempersiapkan diri untuk pertarungan di Liga Champions."

Surat kabar tersebut menegaskan: "Oleh karena itu, para pemain Barcelona khawatir akan terjadi pertarungan yang lebih menguntungkan bagi Los Rojiblancos, kecuali jika wasit membatasi tim yang terbiasa bermain hingga batas maksimal."

Atlético Madrid tidak mengambil risiko berarti dalam pertandingan liga kemarin, sehingga Simeone menerapkan strategi melelahkan lawan dengan mengandalkan pemain di luar skuad inti, bahkan pemain dari tim cadangan.

Hal baru yang menonjol adalah agresivitas Atletico di lapangan serta banyaknya protes dan insiden kecil yang berujung pada perkelahian antar pemain yang memaksa wasit untuk turun tangan.

Sport mengatakan: "Jelas terlihat bahwa Atletico sedang mempersiapkan suasana untuk memanas sebelum pertandingan Liga Champions. Bahkan Diego Simeone ikut serta dalam 'pertunjukan' ini dengan menekan asisten-asistennya, salah satunya bahkan diusir, serta mengganggu beberapa pemain Barcelona."

Laporan itu menambahkan: "Ada insiden dengan Ferran Torres yang tidak berkembang lebih jauh berkat intervensi cepat rekan-rekannya. Niatnya jelas: memprovokasi dan membuat para pemain Barcelona kehilangan ketenangan."