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Rencana Mourinho menempatkan Endrick di ambang bahaya

World Cup
LaLiga
Real Madrid
J. Mourinho
Endrick
G. Garcia

Bintang Brasil, Endrick, belum mendapatkan kesempatan yang ia harapkan di Piala Dunia hingga saat ini, karena ia hanya bermain selama 34 menit selama babak penyisihan grup.

Carlo Ancelotti, pelatih tim Samba, lebih banyak memberikan peran kepada pemain lain, terutama kepada Ryan, yang menjadi pilihan utamanya setelah Raphinha mengalami cedera.

Indrek hanya tampil pada menit-menit akhir dalam pertandingan melawan Haiti dan Skotlandia.

"Surat Kabar AS" melaporkan bahwa Endrick menyadari adanya kemungkinan besar untuk berbagi menit bermain dengan Gonzalo García, setelah pelatih José Mourinho meminta adanya penyerang murni sebagai pengganti Kylian Mbappé.

Tentu saja ini bukanlah hal baru bagi Endrick; justru sebaliknya, ia sangat memahami situasi ini dan tahu cara menghadapinya serta memanfaatkannya untuk keuntungannya. 

Pada musim pertamanya bersama tim "Los Blancos" di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Indrek bahkan belum mencapai 1.000 menit bermain, namun ia berhasil mencetak 7 gol dan memberikan satu assist.

Sedangkan musim keduanya dimulai dengan buruk akibat cedera, dan Xabi Alonso sejak awal telah menegaskan bahwa ia lebih mengandalkan Gonzalo García daripada Indrek, hingga klub bahkan mempertimbangkan untuk meminjamkannya ke Lyon selama bursa transfer musim dingin agar ia dapat membuktikan kemampuannya. 

Indrik berhasil melakukannya bersama Lyon, dengan mencetak 8 gol dan memberikan 8 assist, yang memberinya tiket ke Piala Dunia serta memastikan kembalinya ke Real Madrid.

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    Meyakinkan Mourinho dan persaingan dengan Gonzalo

    Endrik perlu meyakinkan pelatih baru José Mourinho, yang sejak awal telah menyampaikan pesan yang jelas kepada manajemen klub. 

    Sebagaimana diungkap oleh surat kabar AS, Mourinho ingin merekrut seorang penyerang yang memiliki karakteristik sebagai pencetak gol ulung, seperti Joselu. 

    Namun, hal ini bukanlah prioritas bagi klub, sehingga kemungkinan besar Real Madrid tidak akan terjun ke bursa transfer untuk tujuan tersebut, dan pilihan akan jatuh pada Gonzalo untuk mengisi peran tersebut. 

    Tidak ada perubahan dalam rencana Real Madrid terkait Endrick; ia masih dianggap sebagai salah satu proyek penting di klub, dan ada keyakinan penuh bahwa ia akan masuk dalam skuad tim pada musim depan. 

    Namun, kehadiran Gonzalo akan mengurangi peluang Indrek untuk bermain sebagai penyerang, meskipun ia mungkin mendapat menit bermain di sayap kanan, selama cedera Rodrygo masih berlanjut, dan dengan kemungkinan dipinjamkannya Mastantono, yang juga dianggap sebagai salah satu taruhan Real Madrid, namun hingga saat ini belum mencapai hasil yang diharapkan klub.

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