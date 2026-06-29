Bintang Brasil, Endrick, belum mendapatkan kesempatan yang ia harapkan di Piala Dunia hingga saat ini, karena ia hanya bermain selama 34 menit selama babak penyisihan grup.

Carlo Ancelotti, pelatih tim Samba, lebih banyak memberikan peran kepada pemain lain, terutama kepada Ryan, yang menjadi pilihan utamanya setelah Raphinha mengalami cedera.

Indrek hanya tampil pada menit-menit akhir dalam pertandingan melawan Haiti dan Skotlandia.

"Surat Kabar AS" melaporkan bahwa Endrick menyadari adanya kemungkinan besar untuk berbagi menit bermain dengan Gonzalo García, setelah pelatih José Mourinho meminta adanya penyerang murni sebagai pengganti Kylian Mbappé.

Tentu saja ini bukanlah hal baru bagi Endrick; justru sebaliknya, ia sangat memahami situasi ini dan tahu cara menghadapinya serta memanfaatkannya untuk keuntungannya.

Pada musim pertamanya bersama tim "Los Blancos" di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Indrek bahkan belum mencapai 1.000 menit bermain, namun ia berhasil mencetak 7 gol dan memberikan satu assist.

Sedangkan musim keduanya dimulai dengan buruk akibat cedera, dan Xabi Alonso sejak awal telah menegaskan bahwa ia lebih mengandalkan Gonzalo García daripada Indrek, hingga klub bahkan mempertimbangkan untuk meminjamkannya ke Lyon selama bursa transfer musim dingin agar ia dapat membuktikan kemampuannya.

Indrik berhasil melakukannya bersama Lyon, dengan mencetak 8 gol dan memberikan 8 assist, yang memberinya tiket ke Piala Dunia serta memastikan kembalinya ke Real Madrid.