Goal.com
Live
James Rodriguez GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Rencana Gareth Bale: Mengapa James Rodriguez Memilih Minnesota United di Tahun Piala Dunia

Gelandang tersebut telah tiba di Minnesota dalam upaya mengejar mimpi Piala Dunia, namun dia bukanlah yang pertama yang mengikuti jejak tersebut.

Tidak ada misteri yang menyelimuti penandatanganan James Rodriguez dengan Minnesota United. Ini, setidaknya untuk saat ini, adalah kesepakatan jangka pendek. Minnesota United menginginkan seorang bintang besar, dan mereka menemukannya dalam diri pemain Kolombia tersebut. Rodriguez membutuhkan klub yang dapat memberikan kesempatan yang tepat baginya, dan dia menemukannya di Minnesota. Semua pihak diuntungkan di sini, setidaknya untuk beberapa bulan ke depan.

Namun, inilah masalahnya dengan kesepakatan ini: begitu banyak hal bergantung pada beberapa bulan ke depan. Sepanjang karirnya, Rodriguez selalu memprioritaskan tim nasional Kolombia, dan, di ambang Piala Dunia, hal itu tidak berubah. Untuk mencapai turnamen tersebut, dia membutuhkan kesempatan, dan Minnesota United memberikannya kepadanya hanya beberapa bulan sebelum turnamen dimulai. 

“[Minnesota United] adalah klub yang mengambil langkah untuk saya. Itu adalah klub yang menginginkan saya,” kata James dalam konferensi pers. “Ini adalah momen penting dalam karier saya, bab baru. Piala Dunia akan datang, dan saya tidak boleh gagal.”

Semua mata tertuju pada Rodriguez, tetapi bagi pemain Kolombia ini, ada peta jalan yang sah untuk diikuti. Dia bukan bintang global pertama yang datang ke AS menjelang Piala Dunia. Dia hanya perlu melihat mantan rekan setimnya di Real Madrid, Gareth Bale, sebagai contoh bagaimana mempersiapkan diri untuk turnamen besar dan memaksimalkan waktu di MLS.

  • James Rodriguez 2025getty

    Kebanggaan tim nasional

    Semangat Rodriguez untuk negaranya tidak pernah diragukan. Meskipun ia menghadapi banyak tantangan di level klub, ia selalu tampil maksimal untuk Kolombia. Mewakili negaranya adalah hal yang sangat berarti baginya, dan bahkan sekarang, saat ia memulai fase baru dalam kariernya, hal itu tetap menjadi prioritas utama dalam pikirannya.

    “Ketika kamu bermain untuk negaramu, itu adalah perasaan yang berbeda, sesuatu yang benar-benar lain,” katanya kepada The Athletic. “Kamu pergi ke stadion dan melihat semua jersey kuning, kamu menyadari orang-orang yang ingin melihatmu bermain … Kamu melihat bahwa itu tidak hanya di sana, tapi di rumah-rumah mereka, di kota-kota kecil. Di Kolombia, orang-orang akan berlari ke televisi hanya untuk menonton Kolombia bermain.”

    “Sekolah ditutup, segalanya ditutup saat Kolombia bermain,” tambahnya. “Kamu harus bermain untuk mereka. Kamu mewakili nenek moyangmu, akarmu, tempat asalmu, tempat kamu dilahirkan. Kamu harus memberikan hidupmu untuk negaramu. Itulah ‘sesuatu yang ekstra’ yang harus kamu berikan saat berada di tim nasional. Dan itulah mengapa aku bisa bertahan begitu lama - karena di tim nasional, ini bukan hanya tentang berlari. Ini bukan hanya tentang bermain baik; kamu harus memberikan sesuatu yang lebih. Kamu harus merasakannya dari dalam yang paling dalam.”

    Dunia pertama kali mengenal interpretasi pemain berusia 34 tahun itu pada 2014, saat ia memenangkan Sepatu Emas di Piala Dunia musim panas itu. Hal itu menjadikannya salah satu bintang terbesar dalam sepak bola, membawanya pindah ke Real Madrid dari Monaco. Meskipun Rodriguez belum pernah mencapai level tersebut di level klub, ia tetap mempertahankan standar itu bersama tim nasionalnya, memenangkan Golden Ball untuk penampilan Kolombia hingga final di Copa America 2024 saat bermain untuk Sao Paulo, klub ke-10 dalam kariernya. 

    Ia kemudian bergabung dengan dua klub lagi, Rayo Vallecano dan Leon dari Liga MX, dan akan segera menjadi tiga klub saat ia bermain untuk Minnesota United. Salah satu alasan ia bergabung dengan Minnesota adalah karena klub tersebut menawarkan jalur menuju Piala Dunia, yang mirip dengan yang dilalui Bale menjelang turnamen 2022.

    • Iklan
  • Gareth Bale LAFC MLS CupGetty

    Jalur Bale

    Seperti Rodriguez, Bale mencapai puncak kariernya di Real Madrid, tetapi tidak sepenuhnya mencapai level yang diharapkan banyak orang darinya. Pada musim panas 2022, ia berada dalam situasi yang sama dengan mantan rekan setimnya sebelum bergabung dengan Minnesota: membutuhkan klub baru. Klub tersebut, pada akhirnya, adalah LAFC. Itu adalah kolaborasi yang singkat namun luar biasa.

    Akhirnya, Bale hanya bermain dalam 13 pertandingan dengan seragam LAFC, tetapi 13 pertandingan itu sungguh luar biasa. Semua pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. LAFC memenangkan MLS Cup pada tahun itu, dengan gol legendaris Bale di final yang menyelamatkan musim klub dan mengukuhkan tempatnya dalam sejarah MLS selamanya. 

    Bale, sementara itu, mendapatkan persiapan yang tepat menjelang Piala Dunia pertamanya di Qatar pada musim dingin itu, di mana ia mencetak gol melawan tim nasional pria AS. Gol tersebut adalah gol pertama Wales di Piala Dunia sejak 1958. Itu adalah momen yang selalu diimpikan Bale, dan juga alasan ia bergabung dengan LAFC.

    “Kami berada di jalur yang baik menuju tempat yang saya inginkan,” kata Bale pada September 2022. “Saya ingin bermain 90 menit sebanyak mungkin, tapi saya mengerti bahwa saya perlu membangunnya secara bertahap karena saya belum melakukannya terlalu sering dalam beberapa tahun terakhir. Hal terpenting bagi saya adalah mengambil setiap minggu seperti apa adanya dan semoga itu cukup bagi saya untuk membantu LAFC dan, pada akhirnya, siap untuk Piala Dunia.”

    Dia menambahkan, “Kami memiliki rencana di LA dengan apa yang kami lakukan... Semoga itu akan membuat saya dalam kondisi prima untuk Piala Dunia.”

    Petualangan Rodriguez di MLS bisa mengikuti pola yang sama. Meskipun waktunya lebih singkat, Rodriguez memiliki beberapa keunggulan bawaan. Dengan tetap berada di Amerika Utara, Rodriguez tetap terbiasa dengan iklim, zona waktu, dan ritme hidup di wilayah ini, di mana dia dan rekan-rekannya dari Kolombia akan bertugas musim panas ini. Bersama Minnesota United, dia juga akan memiliki tanggung jawab yang sama seperti saat bersama Kolombia: untuk menciptakan peluang.

    Pengaturan ini berhasil untuk Bale, yang pensiun setelah penampilannya di Piala Dunia. Hal yang sama juga berlaku untuk bintang Amerika Selatan lainnya menjelang Piala Dunia yang sama di mana Rodriguez mulai bersinar.

  • Brazil v Netherlands: 3rd Place Playoff - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    Mengikuti jejak pesaing

    Banyak yang mengingat Julio Cesar sebagai barisan pertahanan terakhir tim Inter Milan yang legendaris pemenang Liga Champions. Pada 2014, however, ia sempat menjadi bagian dari Toronto FC saat ia bersiap untuk satu kali lagi berlaga bersama Brasil.

    Pada musim panas itu, Piala Dunia akan digelar di negaranya, dan kiper tersebut tidak ingin melewatkannya. Setelah digantikan oleh kiper internasional Inggris Rob Green di Queens Park Rangers, Cesar dipinjamkan ke Toronto FC untuk mendapatkan waktu bermain. Ia bermain dalam tujuh pertandingan, termasuk satu di mana ia meraih MLS Save of the Week, sebelum menjadi starter untuk Brasil pada musim panas itu. Ia kemudian meraih gelar Man of the Match dalam kemenangan Brasil 2-1 atas Kolombia di babak perempat final. Secara kebetulan, gol Kolombia pada hari itu dicetak oleh Rodriguez. 

    Meskipun Bale dan Cesar mengakhiri petualangan MLS mereka setelah beberapa bulan, masa depan Rodriguez sedikit lebih tidak pasti. Perjanjian jangka pendek saat ini bisa saja menjadi lebih lama jika semuanya berjalan lancar.

  • JAMES RODRIGUEZ

    Masa depan

    Saat ini, kontrak Rodriguez hanya berlaku hingga Piala Dunia. Jika melihat kariernya sejauh ini, masa depannya setidaknya tidak pasti. Rodriguez telah berpindah-pindah klub selama beberapa tahun terakhir, jadi tidak akan terlalu mengejutkan jika kesepakatan jangka pendek ini ternyata memang sangat singkat.

    Namun, ada kemungkinan keduanya tetap bersama. Ada opsi dalam kesepakatan yang memungkinkan Rodriguez tetap di klub hingga akhir tahun, dan Loons tampaknya terbuka untuk mengaktifkan opsi tersebut jika segala sesuatunya berjalan lancar dalam beberapa bulan pertama kemitraan ini.

    “Lagi, ini adalah opsi klub,” kata CEO dan Direktur Olahraga Minnesota, Khaled El-Ahmad, kepada The Guardian. “Dia berbicara tentang, 'Baiklah, bagaimana kita akan membuat ini menjadi kesepakatan yang lebih lama?' Semua akan bergantung pada bagaimana kita menyelaraskan kepentingan dan kinerja kita, dampak apa yang dia buat, dan apakah dia menyukainya. Ada banyak asumsi dan ketidakpastian, tetapi kita benar-benar memulai dari posisi yang sangat positif.”

    Bagian ini untuk masa depan yang lebih jauh. Ada banyak hal yang harus dicapai sebelum itu. Rodriguez harus terintegrasi dan mulai bekerja dengan tim barunya. Kemudian, dia berharap menemukan kebugaran dan performa sebelum turnamen Piala Dunia berikutnya. Kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan saat salah satu kemitraan paling unik dan mengejutkan di MLS dimulai.

    “Dari apa yang saya lihat, ini adalah klub yang telah melakukan segala sesuatunya dengan benar,” kata Rodríguez. “Saya datang ke klub yang sudah mapan, dan sekarang saya hanyalah salah satu anggota klub dan tim. Saya bersemangat, penuh gairah, dan siap menjadi bagian dari klub ini, dan saya berharap dapat melakukan segala sesuatunya dengan benar.”

Major League Soccer
Minnesota United crest
Minnesota United
MIN
FC Cincinnati crest
FC Cincinnati
CIN
0