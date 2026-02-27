Rencana Gareth Bale: Mengapa James Rodriguez Memilih Minnesota United di Tahun Piala Dunia

Tidak ada misteri yang menyelimuti penandatanganan James Rodriguez dengan Minnesota United. Ini, setidaknya untuk saat ini, adalah kesepakatan jangka pendek. Minnesota United menginginkan seorang bintang besar, dan mereka menemukannya dalam diri pemain Kolombia tersebut. Rodriguez membutuhkan klub yang dapat memberikan kesempatan yang tepat baginya, dan dia menemukannya di Minnesota. Semua pihak diuntungkan di sini, setidaknya untuk beberapa bulan ke depan.
Namun, inilah masalahnya dengan kesepakatan ini: begitu banyak hal bergantung pada beberapa bulan ke depan. Sepanjang karirnya, Rodriguez selalu memprioritaskan tim nasional Kolombia, dan, di ambang Piala Dunia, hal itu tidak berubah. Untuk mencapai turnamen tersebut, dia membutuhkan kesempatan, dan Minnesota United memberikannya kepadanya hanya beberapa bulan sebelum turnamen dimulai.
“[Minnesota United] adalah klub yang mengambil langkah untuk saya. Itu adalah klub yang menginginkan saya,” kata James dalam konferensi pers. “Ini adalah momen penting dalam karier saya, bab baru. Piala Dunia akan datang, dan saya tidak boleh gagal.”
Semua mata tertuju pada Rodriguez, tetapi bagi pemain Kolombia ini, ada peta jalan yang sah untuk diikuti. Dia bukan bintang global pertama yang datang ke AS menjelang Piala Dunia. Dia hanya perlu melihat mantan rekan setimnya di Real Madrid, Gareth Bale, sebagai contoh bagaimana mempersiapkan diri untuk turnamen besar dan memaksimalkan waktu di MLS.