Rencana Gareth Bale: Mengapa James Rodriguez Memilih Minnesota United di Tahun Piala Dunia

Seperti Rodriguez, Bale mencapai puncak kariernya di Real Madrid, tetapi tidak sepenuhnya mencapai level yang diharapkan banyak orang darinya. Pada musim panas 2022, ia berada dalam situasi yang sama dengan mantan rekan setimnya sebelum bergabung dengan Minnesota: membutuhkan klub baru. Klub tersebut, pada akhirnya, adalah LAFC. Itu adalah kolaborasi yang singkat namun luar biasa.

Akhirnya, Bale hanya bermain dalam 13 pertandingan dengan seragam LAFC, tetapi 13 pertandingan itu sungguh luar biasa. Semua pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. LAFC memenangkan MLS Cup pada tahun itu, dengan gol legendaris Bale di final yang menyelamatkan musim klub dan mengukuhkan tempatnya dalam sejarah MLS selamanya.

Bale, sementara itu, mendapatkan persiapan yang tepat menjelang Piala Dunia pertamanya di Qatar pada musim dingin itu, di mana ia mencetak gol melawan tim nasional pria AS. Gol tersebut adalah gol pertama Wales di Piala Dunia sejak 1958. Itu adalah momen yang selalu diimpikan Bale, dan juga alasan ia bergabung dengan LAFC.

“Kami berada di jalur yang baik menuju tempat yang saya inginkan,” kata Bale pada September 2022. “Saya ingin bermain 90 menit sebanyak mungkin, tapi saya mengerti bahwa saya perlu membangunnya secara bertahap karena saya belum melakukannya terlalu sering dalam beberapa tahun terakhir. Hal terpenting bagi saya adalah mengambil setiap minggu seperti apa adanya dan semoga itu cukup bagi saya untuk membantu LAFC dan, pada akhirnya, siap untuk Piala Dunia.”

Dia menambahkan, “Kami memiliki rencana di LA dengan apa yang kami lakukan... Semoga itu akan membuat saya dalam kondisi prima untuk Piala Dunia.”

Petualangan Rodriguez di MLS bisa mengikuti pola yang sama. Meskipun waktunya lebih singkat, Rodriguez memiliki beberapa keunggulan bawaan. Dengan tetap berada di Amerika Utara, Rodriguez tetap terbiasa dengan iklim, zona waktu, dan ritme hidup di wilayah ini, di mana dia dan rekan-rekannya dari Kolombia akan bertugas musim panas ini. Bersama Minnesota United, dia juga akan memiliki tanggung jawab yang sama seperti saat bersama Kolombia: untuk menciptakan peluang.

Pengaturan ini berhasil untuk Bale, yang pensiun setelah penampilannya di Piala Dunia. Hal yang sama juga berlaku untuk bintang Amerika Selatan lainnya menjelang Piala Dunia yang sama di mana Rodriguez mulai bersinar.