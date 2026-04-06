Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

Rencana bursa transfer... Deco memutuskan untuk menjual dua pemain Barcelona

Barcelona menata ulang skuadnya untuk persiapan transfer baru

Manajemen olahraga FC Barcelona yang dipimpin oleh Deco telah mulai merencanakan bursa transfer musim panas mendatang, guna memperkuat skuad tim Catalan tersebut melalui sejumlah transfer agar tetap kompetitif di level domestik dan Eropa.

Barcelona, di bawah asuhan pelatih asal Jerman Hans-Dieter Flick, berhasil meraih treble domestik musim lalu, dan saat ini memimpin klasemen La Liga serta hampir memastikan gelar juara, serta telah mencapai perempat final Liga Champions.

Sebelum menyelesaikan transfer musim panas, Barcelona harus menjual beberapa pemainnya guna mengumpulkan dana yang diperlukan untuk merealisasikan kontrak-kontrak baru.

    Rencana Musim Baru

    Pihak manajemen olahraga FC Barcelona telah mulai menyusun rencana untuk musim depan, menurut surat kabar "Sport" dari Catalunya.

    Dua nama menonjol dalam daftar pemain yang akan hengkang dari Barça, yaitu: Ferran Torres dan Marc Casado.

    Kepergian mereka yang kemungkinan terjadi akan memudahkan penyelesaian sejumlah transfer yang dianggap prioritas oleh klub untuk memperkuat tim pada musim baru.

    Ferran Torres... Situasinya jelas

    Situasi Ferran Torres, yang kontraknya berlaku hingga tahun 2027, kini sudah sangat jelas, namun klub belum menawarinya perpanjangan kontrak hingga saat ini, yang menjadi indikasi penting mengenai posisinya saat ini di tim Catalan tersebut.

    Musim ini, Ferran menghadapi ujian sesungguhnya sebagai penyerang murni; ia mendapat posisi menonjol, waktu bermain yang cukup, dan performa yang konsisten, bahkan terkadang pengaruhnya lebih besar daripada Lewandowski sendiri. Namun, klub percaya bahwa ia belum memenuhi ekspektasi yang diharapkan darinya, menurut surat kabar "Sport".

    Angka-angka tidak membantu mengubah persepsi ini. Ferran belum mencetak gol sejak 31 Januari, saat ia mencetak gol ke gawang Elche, dan sejak saat itu, perannya dalam serangan menurun, di saat Barcelona sangat membutuhkan kekuatan serangan tambahan.

    Dengan sisa satu tahun kontraknya hingga akhir musim depan, kemungkinan penjualannya dipandang sebagai kesepakatan yang sangat menguntungkan secara finansial, baik dari segi pendapatan yang dapat dihasilkan maupun ruang yang akan tersedia dalam batas gaji.

    Mark Casado... Kasus Khusus

    Nama Marc Casado kembali mencuat, sebuah nama yang sering disebut-sebut dalam rencana Barcelona.

    Kontrak gelandang tersebut berlaku hingga tahun 2028, yaitu satu tahun lebih lama dari kontrak Ferran Torres, dan sekitar sebulan yang lalu, upaya awal untuk membahas kemungkinan perpanjangan kontrak tersebut telah dimulai.

    Ini bukan kali pertama klub ingin mengevaluasi situasinya.

    Pada musim panas lalu, Barcelona bergerak untuk mengetahui niatnya, dan pada kenyataannya, terjadi pembicaraan langsung antara Casado dan Hans Flick. Pelatih ingin mengetahui rencananya, dan jawaban sang pemain tegas: "Saya akan tetap di sini." Sejak saat itu, pembicaraan dianggap selesai.

    Namun, nama Casado tetap berada di radar bursa transfer. Banyak klub menunjukkan minat besar padanya, dan Atlético Madrid adalah salah satu yang paling gigih, dengan mengajukan tawaran pada Januari lalu. Mereka bukan satu-satunya.

    Kini, kita harus melihat apakah minimnya waktu bermainnya dan kurangnya peran menonjol akan mendorongnya untuk mempertimbangkan kembali masa depannya, meskipun ia tetap berkomitmen penuh kepada Barcelona. Bagaimanapun, hal ini tetap menjadi pertimbangan dari sudut pandang klub.


  • Rencana Dekorasi

    Kepergian kedua pemain ini sejalan dengan rencana Deco untuk merombak skuad Catalan.

    Prioritasnya adalah merekrut penyerang kelas atas, dengan menargetkan Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid, sebagai target utama, serta memperpanjang kontrak Robert Lewandowski untuk satu tahun lagi, meskipun dengan syarat finansial yang lebih rendah setelah empat musim ia menjadi penyerang utama tim.

    Penyerang asal Polandia itu datang dari Bayern Munich dengan kontrak yang termasuk salah satu yang paling mahal di Blaugrana, dan klub menyadari bahwa perpanjangan kontraknya harus disesuaikan dengan situasi baru.

    Rencana olahraga Barcelona tidak berhenti di situ, karena mereka juga berencana merekrut seorang bek tengah, dan Alessandro Bastoni menjadi salah satu nama yang diprioritaskan, serta merekrut sayap kiri yang menjanjikan.

    Daftar calon pemain mencakup nama-nama seperti Scheldrop, Jan Verrigi, dan Victor Muñoz. Namun, ada syarat utama yang tidak bisa ditawar: gaji yang ditawarkan harus terjangkau bagi klub, mengingat kesulitan keuangan yang masih dialami klub.

    Oleh karena itu, proses perekrutan pemain sayap ini bukanlah hal yang mudah; bahkan, peluang Marcus Rashford untuk tetap di klub telah menurun secara signifikan.

    Opsi pembelian sebesar 30 juta euro, yang tercantum dalam kontrak peminjamannya, tetap merupakan jumlah yang besar bagi Barcelona, meskipun dapat dibayar secara cicilan. Ditambah lagi dengan gajinya yang tinggi, yang semakin memperumit kepatuhan klub terhadap peraturan Financial Fair Play.

    Dalam konteks ini, kemungkinan kepergian Ferran Torres dan Marc Casado semakin menguat dalam rencana Deco. Hal ini tidak hanya karena pentingnya mereka secara olahraga, tetapi juga karena keduanya mungkin menjadi kunci untuk memulai sebagian besar proses rekonstruksi Barcelona yang ingin dilakukan klub pada musim panas ini.

