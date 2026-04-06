Rencana bursa transfer... Deco memutuskan untuk menjual dua pemain Barcelona

Kepergian kedua pemain ini sejalan dengan rencana Deco untuk merombak skuad Catalan.
Prioritasnya adalah merekrut penyerang kelas atas, dengan menargetkan Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid, sebagai target utama, serta memperpanjang kontrak Robert Lewandowski untuk satu tahun lagi, meskipun dengan syarat finansial yang lebih rendah setelah empat musim ia menjadi penyerang utama tim.
Penyerang asal Polandia itu datang dari Bayern Munich dengan kontrak yang termasuk salah satu yang paling mahal di Blaugrana, dan klub menyadari bahwa perpanjangan kontraknya harus disesuaikan dengan situasi baru.
Rencana olahraga Barcelona tidak berhenti di situ, karena mereka juga berencana merekrut seorang bek tengah, dan Alessandro Bastoni menjadi salah satu nama yang diprioritaskan, serta merekrut sayap kiri yang menjanjikan.
Daftar calon pemain mencakup nama-nama seperti Scheldrop, Jan Verrigi, dan Victor Muñoz. Namun, ada syarat utama yang tidak bisa ditawar: gaji yang ditawarkan harus terjangkau bagi klub, mengingat kesulitan keuangan yang masih dialami klub.
Oleh karena itu, proses perekrutan pemain sayap ini bukanlah hal yang mudah; bahkan, peluang Marcus Rashford untuk tetap di klub telah menurun secara signifikan.
Opsi pembelian sebesar 30 juta euro, yang tercantum dalam kontrak peminjamannya, tetap merupakan jumlah yang besar bagi Barcelona, meskipun dapat dibayar secara cicilan. Ditambah lagi dengan gajinya yang tinggi, yang semakin memperumit kepatuhan klub terhadap peraturan Financial Fair Play.
Dalam konteks ini, kemungkinan kepergian Ferran Torres dan Marc Casado semakin menguat dalam rencana Deco. Hal ini tidak hanya karena pentingnya mereka secara olahraga, tetapi juga karena keduanya mungkin menjadi kunci untuk memulai sebagian besar proses rekonstruksi Barcelona yang ingin dilakukan klub pada musim panas ini.