Rencana Argentina untuk menghentikan Lamine Yamal dalam La Finalissima terungkap menjelang pertandingan melawan tim Lionel Messi
Rencana Scaloni untuk mengendalikan Yamal
Argentina adalah juara bertahan setelah mengalahkan Italia di Wembley pada 2022, dengan gol dari Lautaro Martinez, Angel Di Maria, dan Paulo Dybala membawa Albiceleste meraih kemenangan 3-0. Edisi 2026, yang awalnya dijadwalkan berlangsung tahun lalu, kini akan digelar pada Maret di Qatar.
Perhatian kini beralih pada bagaimana Argentina akan mengendalikan Lamine Yamal, winger muda yang sudah dianggap salah satu yang terbaik di dunia sepak bola. Yamal memenangkan Trofi Kopa 2025 di upacara Ballon d'Or pada Oktober dan finis di posisi kedua setelah Ousmane Dembele untuk penghargaan utama setelah kemenangan PSG di Liga Champions atas Inter pada Mei lalu.
Pelatih kepala Argentina, Lionel Scaloni, however, sudah memiliki rencana untuk mengendalikan winger Spanyol tersebut menurut DobleAmarilla. Publikasi tersebut menyarankan bahwa Scaloni akan menempatkan gelandang yang bekerja keras untuk terus turun dan memberikan perlindungan bagi bek kiri Argentina.
Hal ini secara teori akan menciptakan situasi "2-1", yang akan membatasi pengaruh Yamal dari sayap kanan. Pemain berusia 18 tahun ini sering menjadi target penjagaan di La Liga, namun hal itu tidak menghentikan Yamal untuk mencetak 10 gol dan memberikan delapan assist saat juara bertahan berusaha mengalahkan Real Madrid untuk merebut posisi teratas di La Liga musim ini.
Barcelona berupaya bangkit dari kekalahan melawan Atleti.
Yamal berharap dapat menambah koleksi golnya saat Barcelona bertandang ke Girona pada Senin malam. Barcelona telah tergeser dari posisi puncak klasemen La Liga setelah rival mereka, Real Madrid, dengan mudah mengalahkan Real Sociedad dengan skor 4-1 pada Sabtu malam.
Kemenangan bagi Barcelona akan membuat tim asuhan Hansi Flick kembali ke puncak klasemen, dan manajer asal Jerman itu akan menuntut respons segera dari para pemainnya setelah Barcelona dihancurkan oleh Atletico Madrid di Copa Del Rey pada pertengahan pekan.
Atleti unggul empat gol pada babak pertama saat tim Colchoneros yang dominan menghancurkan Barcelona. Eric Garcia mencetak gol bunuh diri di awal pertandingan sebelum Antoine Griezmann, Ademola Lookman, dan Julian Alvarez membuat Madrid unggul 4-0 pada babak pertama.
Bek tengah Garcia mendapat kartu merah di akhir pertandingan, meninggalkan Barcelona dengan tugas yang hampir mustahil untuk leg kedua di Spotify Camp Nou pekan depan.
Barca mendapat pelajaran dari Atleti, akui Flick
Menjelang pertandingan pada hari Senin, Flick mengatakan kepada wartawan: "45 menit pertama tidak berjalan dengan baik. Kami tidak memiliki sikap yang cukup kompetitif dalam situasi ini, dalam setiap duel, situasi satu lawan satu, mereka jauh lebih baik, (lebih) dinamis - inilah yang saya harapkan dari tim."
Pelatih Barcelona tersebut mendukung para pemainnya untuk bangkit dan bersaing memperebutkan gelar, namun menekankan pentingnya performa tim yang solid ke depannya.
"Ketika kami bermain sebagai tim, semua orang 100 persen, kami memiliki kualitas yang luar biasa," lanjut Flick. "Kekalahan bisa terjadi, tetapi yang penting adalah bagaimana Anda bereaksi. Reaksi inilah yang ingin saya lihat besok."
Komentar ini muncul setelah Flick mengakui bahwa tim Barcelona-nya mendapat pelajaran dari Atletico. "Kami tidak bermain dengan baik sebagai tim di babak pertama," Flick memulai setelah kekalahan telak. "Ada jarak yang terlalu jauh antara satu sama lain. Kami tidak menekan seperti yang kami inginkan. Di 45 menit pertama atau lebih, kami mendapat pelajaran. Terkadang itu baik di waktu yang tepat. Mungkin hari ini adalah waktu yang tepat.
"Saya masih bangga dengan tim saya, mungkin tidak hari ini di 45 menit pertama, tapi sepanjang musim. Ketika Anda melihat berapa banyak cedera yang kami alami sepanjang musim, bagaimana kami beradaptasi... Hari ini adalah kekalahan telak, tapi saya bangga dengan tim saya. Kami akan bangkit. Kami perlu memulai dari awal [pertandingan].
"Ketika Anda melihat pemain Atlético, mereka memiliki lebih banyak tekad, lebih banyak hasrat. Dan inilah yang saya inginkan sejak menit pertama. Kami tidak menunjukkan itu di babak pertama. Kami memiliki leg kedua. Kami akan berjuang untuk itu. Jika kami mampu menang 2-0 di setiap babak, itulah tujuan kami. Kami membutuhkan pendukung kami di Camp Nou dan kita akan lihat apa yang terjadi."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Barcelona?
Barcelona akan melanjutkan perjalanan mereka ke Girona pada Senin dengan dua pertandingan kandang berturut-turut melawan Levante dan Villarreal, dalam upaya mereka untuk mempertahankan gelar La Liga mereka dengan sukses.
