Rencana Argentina untuk menghentikan Lamine Yamal dalam La Finalissima terungkap menjelang pertandingan melawan tim Lionel Messi

Menjelang pertandingan pada hari Senin, Flick mengatakan kepada wartawan: "45 menit pertama tidak berjalan dengan baik. Kami tidak memiliki sikap yang cukup kompetitif dalam situasi ini, dalam setiap duel, situasi satu lawan satu, mereka jauh lebih baik, (lebih) dinamis - inilah yang saya harapkan dari tim."

Pelatih Barcelona tersebut mendukung para pemainnya untuk bangkit dan bersaing memperebutkan gelar, namun menekankan pentingnya performa tim yang solid ke depannya.

"Ketika kami bermain sebagai tim, semua orang 100 persen, kami memiliki kualitas yang luar biasa," lanjut Flick. "Kekalahan bisa terjadi, tetapi yang penting adalah bagaimana Anda bereaksi. Reaksi inilah yang ingin saya lihat besok."

Komentar ini muncul setelah Flick mengakui bahwa tim Barcelona-nya mendapat pelajaran dari Atletico. "Kami tidak bermain dengan baik sebagai tim di babak pertama," Flick memulai setelah kekalahan telak. "Ada jarak yang terlalu jauh antara satu sama lain. Kami tidak menekan seperti yang kami inginkan. Di 45 menit pertama atau lebih, kami mendapat pelajaran. Terkadang itu baik di waktu yang tepat. Mungkin hari ini adalah waktu yang tepat.

"Saya masih bangga dengan tim saya, mungkin tidak hari ini di 45 menit pertama, tapi sepanjang musim. Ketika Anda melihat berapa banyak cedera yang kami alami sepanjang musim, bagaimana kami beradaptasi... Hari ini adalah kekalahan telak, tapi saya bangga dengan tim saya. Kami akan bangkit. Kami perlu memulai dari awal [pertandingan].

"Ketika Anda melihat pemain Atlético, mereka memiliki lebih banyak tekad, lebih banyak hasrat. Dan inilah yang saya inginkan sejak menit pertama. Kami tidak menunjukkan itu di babak pertama. Kami memiliki leg kedua. Kami akan berjuang untuk itu. Jika kami mampu menang 2-0 di setiap babak, itulah tujuan kami. Kami membutuhkan pendukung kami di Camp Nou dan kita akan lihat apa yang terjadi."