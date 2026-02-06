Getty Images
Rekrut Jude Bellingham! Bintang Real Madrid Diyakini Bisa Ubah Nasib Manchester United
United gagal merekrut Bellingham di masa lalu
United mencoba merekrut Bellingham ketika ia baru berusia 16 tahun dan Ole Gunnar Solskjaer masih menjadi manajer. Setan Merah memberikan perlakuan istimewa kepada remaja tersebut, termasuk kunjungan dari kapten legendaris Bryan Robson dan Eric Cantona serta Sir Alex Ferguson, namun ia malah memilih Borussia Dortmund.
Robson menjelaskan: "Sungguh mengecewakan. Kami berada di Carrington dan Sir Alex Ferguson ada di sana sedikit lebih awal dari saya, tetapi Eric dan saya bertemu dengannya, serta ibu dan ayahnya, dan kami mengobrol panjang lebar. Tampaknya sangat menjanjikan bahwa dia akan menandatangani kontrak dengan Manchester United... saya dan Eric melakukan pekerjaan yang buruk karena dia malah menandatangani kontrak dengan Borussia! Kami pikir kami sudah berhasil mendapatkannya!"
- Getty Images Sport
Bellingham mampu menangani tekanan
Mantan bek United Wes Brown percaya klub harus kembali mengejar Bellingham untuk memberi sinyal bahwa mereka ingin kembali ke puncak kejayaan mereka dan bersaing memperebutkan gelar Liga Primer dan Liga Champions setiap musim.
Brown mengatakan kepada BettingLounge: "Jude Bellingham, pemain yang hebat, dan bahkan di usia muda menurut saya dia mampu menghadapi sorotan, tanggung jawab di lapangan, dan menjadi pemain andalan di lapangan saat dibutuhkan. Ini sedikit mirip dengan cara Bruno bermain untuk United sekarang, mengambil tanggung jawab dalam pertandingan."
"Bahkan ketika kami tidak bermain bagus, dia akan mengambil tanggung jawab. Terkadang dia bahkan sedikit dikritik karena melakukan itu. Jude juga pemain fantastis yang pasti akan membuat tim lebih baik, 100 persen."
"Setiap klub besar akan mengincarnya"
Brown percaya bahwa semua klub top di benua Eropa akan berusaha merekrut Bellingham jika dia memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid, dan jika situasi itu terjadi, dia menyarankan United untuk membuat pernyataan dan menyelesaikan kesepakatan tersebut. Bellingham, yang telah mencetak empat gol di La Liga musim ini, saat ini sedang cedera setelah mengalami masalah paha di pertandingan terakhirnya melawan Rayo Vallecano.
"Dia memiliki kemampuan, motivasi, dia memiliki sisi defensif dalam permainannya, dan dia juga memiliki wibawa dalam permainan, cara dia membangun dirinya sendiri," tambah Brown. "Jika sesuatu terjadi di Real Madrid, percayalah bahwa setiap klub besar akan mengincarnya tanpa memandang harga. Dia akan menjadi rekrutan yang hebat bagi siapa pun, dan rekrutan yang luar biasa untuk Manchester United. Itu akan menjadi perekrutan di mana Anda mengatakan, 'Oke, kita kembali ke jalur yang benar dan kita akan mendapatkan pemain terbaik dan mulai membangun tim yang sesungguhnya'."
- Getty Images Sport
Brown yakin Carrick bisa membawa Man United finis empat besar
Jika United serius ingin merekrut Bellingham, mereka hampir pasti harus memenuhi keinginan gelandang Inggris itu untuk bermain di Liga Champions. Setan Merah telah melakukan upaya besar untuk kembali ke kompetisi top Eropa sejak Michael Carrick menggantikan Ruben Amorim, mengalahkan Manchester City, Arsenal dan Fulham dalam tiga pertandingan terakhir mereka. Dan Brown percaya Carrick dapat membantu mereka mengamankan posisi empat besar Liga Primer yang didambakan untuk kembali ke kancah sepakbola papan atas.
Ia menambahkan: "Saya pikir Michael hanya akan berpikir untuk membawa United setinggi mungkin. Akan sangat bagus untuk kembali ke Liga Champions, dan Anda tidak boleh terlalu terbawa suasana setelah tiga pertandingan, tetapi jika mereka terus seperti itu, mereka akan memberikan tekanan besar pada Aston Villa dan City."
"Masalah United selama bertahun-tahun adalah mengalahkan tim-tim di bawah paruh atas klasemen, tim-tim yang sebagai penggemar Anda harapkan bisa mereka kalahkan, tetapi mereka hanya bisa bermain imbang atau bahkan kalah. United telah bermain sangat baik melawan tim-tim besar dan mendapatkan hasil yang bagus. Jadi Michael harus menjaga keseimbangan ini. Akan menarik untuk melihat apakah dia mampu melakukannya."
Iklan