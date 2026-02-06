Rekrut Jude Bellingham! Bintang Real Madrid Diyakini Bisa Ubah Nasib Manchester United

Jika United serius ingin merekrut Bellingham, mereka hampir pasti harus memenuhi keinginan gelandang Inggris itu untuk bermain di Liga Champions. Setan Merah telah melakukan upaya besar untuk kembali ke kompetisi top Eropa sejak Michael Carrick menggantikan Ruben Amorim, mengalahkan Manchester City, Arsenal dan Fulham dalam tiga pertandingan terakhir mereka. Dan Brown percaya Carrick dapat membantu mereka mengamankan posisi empat besar Liga Primer yang didambakan untuk kembali ke kancah sepakbola papan atas.

Ia menambahkan: "Saya pikir Michael hanya akan berpikir untuk membawa United setinggi mungkin. Akan sangat bagus untuk kembali ke Liga Champions, dan Anda tidak boleh terlalu terbawa suasana setelah tiga pertandingan, tetapi jika mereka terus seperti itu, mereka akan memberikan tekanan besar pada Aston Villa dan City."

"Masalah United selama bertahun-tahun adalah mengalahkan tim-tim di bawah paruh atas klasemen, tim-tim yang sebagai penggemar Anda harapkan bisa mereka kalahkan, tetapi mereka hanya bisa bermain imbang atau bahkan kalah. United telah bermain sangat baik melawan tim-tim besar dan mendapatkan hasil yang bagus. Jadi Michael harus menjaga keseimbangan ini. Akan menarik untuk melihat apakah dia mampu melakukannya."