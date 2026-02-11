‘Rekonsiliasi dengan Lionel Messi harus menjadi prioritas!’ - Calon presiden Barcelona berjanji akan mengajukan tawaran transfer ‘tiga pilar’ untuk membawa pulang bintang Inter Miami.

Font telah meningkatkan tekanan terhadap presiden Barcelona saat ini, Laporta, dengan menuduh kepemimpinan klub telah melakukan kesalahan fatal dengan menjauhkan pemain terbaik dalam sejarah mereka. Dalam wawancara di Cadena SER, calon presiden sebelumnya itu menyerang dewan direksi saat ini karena memprioritaskan aliansi strategis dengan Real Madrid daripada memperbaiki hubungan dengan Messi.

Font, yang finis di posisi kedua di belakang Laporta dalam pemilihan 2021, menyoroti kontras yang mencolok antara hubungan ramah Laporta dengan presiden Madrid Florentino Perez - sebagian besar karena kepentingan bersama mereka dalam Liga Super - dan jarak yang dingin yang masih ada antara klub dan kapten mereka yang mantan.

"Fakta bahwa dia harus menyelinap masuk ke Camp Nou, bahwa kita memutuskan hubungan dengan Leo dan bukan dengan Real Madrid, adalah hal yang tak termaafkan," katanya, menambahkan bahwa "rekonciliasi dengan Messi harus menjadi prioritas sejak dia pergi."