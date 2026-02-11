Getty Images Sport
‘Rekonsiliasi dengan Lionel Messi harus menjadi prioritas!’ - Calon presiden Barcelona berjanji akan mengajukan tawaran transfer ‘tiga pilar’ untuk membawa pulang bintang Inter Miami.
Font mengecam kesalahan 'tak termaafkan' Laporta.
Font telah meningkatkan tekanan terhadap presiden Barcelona saat ini, Laporta, dengan menuduh kepemimpinan klub telah melakukan kesalahan fatal dengan menjauhkan pemain terbaik dalam sejarah mereka. Dalam wawancara di Cadena SER, calon presiden sebelumnya itu menyerang dewan direksi saat ini karena memprioritaskan aliansi strategis dengan Real Madrid daripada memperbaiki hubungan dengan Messi.
Font, yang finis di posisi kedua di belakang Laporta dalam pemilihan 2021, menyoroti kontras yang mencolok antara hubungan ramah Laporta dengan presiden Madrid Florentino Perez - sebagian besar karena kepentingan bersama mereka dalam Liga Super - dan jarak yang dingin yang masih ada antara klub dan kapten mereka yang mantan.
"Fakta bahwa dia harus menyelinap masuk ke Camp Nou, bahwa kita memutuskan hubungan dengan Leo dan bukan dengan Real Madrid, adalah hal yang tak termaafkan," katanya, menambahkan bahwa "rekonciliasi dengan Messi harus menjadi prioritas sejak dia pergi."
Rencana tiga pilar untuk kembalinya Messi
Font tidak hanya mengkritik; ia juga menawarkan visi konkret untuk rekonsiliasi. Ia mengungkapkan bahwa timnya telah bekerja pada proposal "tiga pilar" yang dirancang untuk menarik Messi kembali ke Catalonia, mencakup peran institusional, komersial, dan olahraga. Meskipun Messi saat ini terikat kontrak dengan Inter Miami di MLS, Font menegaskan bahwa pintu tidak tertutup untuk bab terakhir di Barcelona.
"Ini adalah sesuatu yang akan membuat penggemar Barca bersemangat," katanya tentang rencananya untuk "pemain terbaik dalam sejarah".
Kampanye Font didukung oleh legenda mantan gelandang dan pelatih Xavi, yang menurutnya melihat kebutuhan akan perombakan total kepemimpinan klub.
"Dia sangat kecewa dengan dewan direksi saat ini. Xavi merasa sangat dikhianati dan yang dia inginkan adalah perubahan model, modernisasi klub, dan agar kepresidenan berhenti menjadi begitu personalistik," tambahnya.
"Real Madrid selalu menjadi favorit saya sepanjang hidup saya."
Wawancara tersebut juga menampilkan Font melontarkan serangan keras terhadap rival abadinya, Real Madrid, dan wasit di La Liga, menyoroti apa yang dia anggap sebagai bias yang jelas terhadap Los Blancos.
"Jelas, wasit selalu memihak Real Madrid," katanya. "Bahkan sebelum RMTV ada, ya. Sejak saya masih kecil, saya telah menderita akibat keputusan wasit yang memihak Real Madrid. Ini adalah fakta: Madrid telah diberikan 16 penalti dalam 23 pertandingan. Saya berbicara tentang realitas sejarah, dan yang tidak masuk akal adalah retorika populis, retorika yang menipu anggota Barcelona."
Mimpi tentang Haaland dan mendukung Flick
Menatap ke masa depan, Font memaparkan visi olahraganya jika suatu saat ia memimpin di Camp Nou. Ia mendukung Hansi Flick untuk tetap menjadi pelatih kepala, namun menegaskan bahwa ia tidak akan mempertahankan Deco sebagai direktur olahraga.
Namun, bagian paling mencolok dari rencana masa depannya melibatkan striker Manchester City, Erling Haaland. Font menyebut striker Norwegia itu sebagai "striker ideal" yang akan ia targetkan sebagai presiden klub saat klub bersiap menghadapi era pasca-Robert Lewandowski. Namun, ia mengakui bahwa City tidak akan mau melepas striker produktif tersebut.
