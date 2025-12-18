VFF
Rebut Medali Emas SEA Games 2025, Kim Sang-Sik Beri Gelar Ketiga Buat Vietnam
- FA Thailand
Vietnam bangkit mengejar ketertinggalan dua gol
Vietnam U-22 sukses menghentikan ambisi Thailand U-22 untuk mengakhiri paceklik medali emas setelah meraih kemenangan 3-2 dalam pertandingan final SEA Games 2025 di Stadion Rajamangala, Kamis (18/12) malam WIB. Thailand mempunyai harapan menghentikan paceklik medali emas selama tiga penyelenggaraan ketika mereka berhasil unggul melalui Yotsakorn Burapha pada menit ke-20 dan Seksan Ratree (31). Tetapi Vietnam berhasil bangkit dengan diawali tendangan penalti Nguyen Dinh Bac di menit ke-49, Pham Ly Duc (60), dan Nguyen Thanh Nhan (96).
Kim Sang-sik mendapat tiga gelar di kawasan Asia Tenggara
Kesuksesan itu disambut pelatih Kim Sang-sik dengan sumringah. Pasalnya, ini menjadi gelar ketiga di kawasan Asia Tenggara bagi pria asal Korea Selatan itu sejak ditunjuk menjadi pelatih Viietnam dan U-23 pada Mei 2024. Sebelum medali emas SEA Games, pelatih berusia 49 tahun ini membawa Viietnam menjuarai Piala AFF 2024 dan kejuaraan ASEAN U-23 2025.
Sang pelatih mendapatkan kebahagian yang besar
“Dalam setahun saya telah memimpin dua tim nasional Vietnam meraih gelar juara. Karena itu, saya merasa sangat bahagia memenangkan medali emas di SEA Games ini. Para pemain tidak menyerah, bahkan ketika tertinggal 0-2. Semangat juang inilah yang membantu tim mencapai hasil yang membanggakan ini,” tutur Sang-sik.
“Di awal tahun, Vietnam memenangkan kejuaraan di tingkat tim nasional (Piala AFF), dan hari ini tim U-22 terus meraih kemenangan. Itu adalah sumber kebahagiaan yang besar.”
“Saya ingin menyampaikan terima kasih yang paling tulus kepada fans yang hadir di stadion untuk menyemangati kami, serta fanns di tanah air yang selalu mengikuti dan memotivasi tim.”
Lebih percaya diri menghadapi Piala Asia U-23 bulan depan
Keberhasilan meraih medali emas menambah kepercayaan diri Vietnam saat tampil di putaran final Piala Asia U-23 2026 pada Januari di Arab Saudi. Vietnam tergabung di Grup A bersama tuan rumah, Yordania, dan Kyrgyzstan.
“Kami akan membawa kepercayaan diri ini untuk terus mempersiapkan diri meghadapi Piala Asia U-23 pada Januari 2026. Melalui dua kejuaraan baru-baru ini, para pemain telah mengumpulkan pengalaman berharga. Seluruh tim akan berusaha untuk mempersiapkan diri dengan baik, bertujuan untuk mencapai hasil terbaik di turnamen kontinental,” imbuh Sang-sik.
