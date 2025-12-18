Rebut Medali Emas SEA Games 2025, Kim Sang-Sik Beri Gelar Ketiga Buat Vietnam

“Dalam setahun saya telah memimpin dua tim nasional Vietnam meraih gelar juara. Karena itu, saya merasa sangat bahagia memenangkan medali emas di SEA Games ini. Para pemain tidak menyerah, bahkan ketika tertinggal 0-2. Semangat juang inilah yang membantu tim mencapai hasil yang membanggakan ini,” tutur Sang-sik.

“Di awal tahun, Vietnam memenangkan kejuaraan di tingkat tim nasional (Piala AFF), dan hari ini tim U-22 terus meraih kemenangan. Itu adalah sumber kebahagiaan yang besar.”

“Saya ingin menyampaikan terima kasih yang paling tulus kepada fans yang hadir di stadion untuk menyemangati kami, serta fanns di tanah air yang selalu mengikuti dan memotivasi tim.”