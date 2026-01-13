Rebel United - Ikon Bayern Munich Mario Basler: Bir, Gin Tonic & Marlboro

Pada usia yang masih 30 tahun, momen itu dalam arti tertentu menjadi perpisahan dini Mario Basler dengan sepakbola level tertinggi. Ia sudah menjalani laga internasional terakhirnya setahun sebelumnya. Seperti halnya bersama Bayern Munich, karier Basler di tim nasional juga berakhir tanpa mahkota yang benar-benar ia dambakan.

Di Piala Dunia 1994, Basler hanya tampil selama 30 menit saat laga pembuka melawan Bolivia. Setelah itu, ia lebih banyak duduk di bangku cadangan hingga Jerman tersingkir di perempat-final oleh Bulgaria. Menjelang Euro 1996, Basler sempat diproyeksikan sebagai salah satu pilar tim nasional. Namun, segalanya berubah setelah rekan setimnya, Christian Ziege, tanpa sengaja menghantam pergelangan kakinya dalam sesi latihan. Basler pun meninggalkan Inggris bahkan sebelum pertandingan pembuka, sementara rekan-rekannya justru melaju hingga menjadi juara. Kendati diliputi kekecewaan personal, Basler tetap menyimpan kenangan manis dari kedua turnamen tersebut, begitu pula dari final Liga Champions 1999.

“Kami adalah grup yang sangat solid, dan bersama Berti Vogts kami punya pelatih yang tahu bagaimana menciptakan keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi,” ujar Basler suatu ketika. “Kami bersenang-senang di restoran, bar, dan klub malam di sekitar hotel tim. Jelas kami tidak sampai merasa terkurung! Di malam-malam itu kami minum cukup banyak bir, vodka lemon, atau gin tonic, menghisap beberapa Marlboro, dan mengobrol soal hal-hal indah dalam hidup.”

Basler kemudian menegaskan, “Tentu saja, kadang-kadang kami memang agak mabuk, tapi tidak pernah separah pemain tim nasional Inggris. Mereka minum bir seolah-olah besok sudah tidak ada lagi. Gila melihat seberapa banyak yang mereka minum. Dibandingkan mereka, kami ini seperti anak paduan suara.”

Dalam perjalanan menuju gelar Euro 1996, rekan-rekan setim Basler juga menyingkirkan Inggris - setidaknya di atas lapangan. Tim yang dipimpin legenda Paul Gascoigne itu sudah lebih dulu membuat kehebohan sebelum turnamen dimulai. Dalam sebuah pesta minum di Hong Kong, sejumlah pemain timnas Inggris dilaporkan mengikat diri mereka di kursi dokter gigi di sebuah pub, lalu menuangkan minuman keras langsung ke tenggorokan mereka. Skandal publik pun meledak, disusul reaksi keras dari berbagai pihak. Terinspirasi dari insiden tersebut, Gascoigne merayakan golnya ke gawang Skotlandia di fase grup dengan selebrasi ikonik ala “kursi dokter gigi”. Zaman yang berbeda. Basler mungkin akan berkata: masa-masa indah dulu.