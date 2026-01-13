Rebel United - Ikon Bayern Munich Mario Basler: Bir, Gin Tonic & Marlboro

Basler lahir pada tahun 1968 di Neustadt an der Weinstrasse. Nama kota itu sangat cocok dengan gairahnya di masa depan. Meskipun anggur selalu bersaing dengan bir dan minuman keras, dan, tentu saja rokok. Reiner Geye, manajer tim muda dan klub favoritnya, Kaiserslautern, bahkan saat itu menuduhnya memiliki "gaya hidup yang tidak sehat."
Pada usia 20 tahun, Basler pindah ke Rot-Weiss Essen, kemudian ke Hertha BSC. "Kelas dunia sejati," kata pelatih Hertha, Bernd Stange. "Lebih dari itu, Serie D." Basler akhirnya menjadi bintang di pertengahan 1990-an bersama Werder Bremen. Ia memenangkan DFB Pokal pada tahun 1994. Pencetak gol terbanyak pada tahun 1995, termasuk tiga golnya dari tendangan sudut. Pada tahun 1996, kepindahannya ke Bayern Munich pun terjadi.
Basler tinggal di Munich selama lebih dari tiga tahun. Ia memenangkan Bundesliga dua kali dan DFB Pokal sekali. Namun yang terpenting, ia menjadi salah satu wajah dari FC Hollywood yang legendaris. Kelompok pemain berbakat, tetapi pada akhirnya tidak cocok, yang egois: Lothar Matthaus, Mehmet Scholl, Stefan Effenberg, Oliver Kahn, dan sebagainya.
Sementara Basler mencetak gol-gol indah di lapangan, di luar lapangan ia terlibat dalam berbagai kenakalan. Di sini, ia pergi ke diskotik meskipun sedang sakit, di sana, ia terlibat perkelahian. Hoeness menyewa detektif untuk membuntuti Basler. Ia juga berulang kali memberinya denda yang besar. Tetapi 'Super Mario' tak terhentikan. Ia menjalani hidupnya dan tidak membiarkan siapa pun memengaruhinya.
Beberapa bulan setelah drama Liga Champions (atau kemenangan, tergantung sudut pandang Anda), Bayern Munich akhirnya sudah muak. Saat menjalani rehabilitasi cedera, Basler dan kiper cadangan Sven Scheuer terlibat perkelahian pada larut malam di sebuah restoran pizza di Regensburg. Akibatnya, Bayern menskorsnya, dan Basler kembali ke Kaiserslautern. "Dia bisa saja menjadi legenda di sini," kata Hoeness kemudian dengan nada sedih.