Real Madrid vs Atlético Madrid 3-2: Vinicius mencetak dua gol, Valverde mencetak gol dan diusir dari lapangan

Yang memecah kebuntuan dalam laga Real Madrid vs Atlético Madrid adalah seorang mantan pemain Serie A: tak lama setelah pertandingan berjalan 30 menit, Ademola Lookman berhasil mengalahkan Lunin (Courtois absen karena cedera) dan membawa tim asuhan Simeone unggul. Los Blancos membalikkan keadaan di babak kedua lewat gol penalti Vinicius Junior dan gol Valverde, yang setelah mencetak hat-trick di Liga Champions melawan Manchester City dan golnya melawan Elche, kini telah mencetak lima gol dalam empat pertandingan terakhir. Nahuel Molina - mantan pemain Serie A lainnya, yang bermain untuk Udinese dari 2020 hingga 2022 - menyamakan kedudukan dengan gol indah 30 menit menjelang akhir, namun beberapa menit kemudian Vinicius Junior mencetak dua gol untuk skor akhir 3-2. Menit-menit terakhir yang menegangkan bagi Real Madrid, yang bermain dengan sepuluh orang di 15 menit terakhir akibat kartu merah yang diterima Valverde.