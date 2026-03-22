Segala hal terjadi dalam derby Madrid; Real Madrid asuhan Arbeloa memenangkan pertandingan dengan lima gol dan satu kartu merah. Pertandingan berakhir dengan skor 3-2 untuk Los Merengues, yang membalas kemenangan Barcelona pada sore hari (1-0 atas Rayo Vallecano) dan kembali tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen. Tim asuhan Cholo Simeone tetap berada di posisi keempat. Colchoneros meninggalkan Bernabeu dengan kepala tertunduk dan tergelincir ke posisi keempat, gagal menyalip Villarreal yang telah menang atas Real Sociedad dalam pertandingan lebih awal pada hari Jumat.
Diterjemahkan oleh
Real Madrid vs Atlético Madrid 3-2: Vinicius mencetak dua gol, Valverde mencetak gol dan diusir dari lapangan
REAL MADRID VS ATLETICO MADRID, LAPORAN PERTANDINGAN
Yang memecah kebuntuan dalam laga Real Madrid vs Atlético Madrid adalah seorang mantan pemain Serie A: tak lama setelah pertandingan berjalan 30 menit, Ademola Lookman berhasil mengalahkan Lunin (Courtois absen karena cedera) dan membawa tim asuhan Simeone unggul. Los Blancos membalikkan keadaan di babak kedua lewat gol penalti Vinicius Junior dan gol Valverde, yang setelah mencetak hat-trick di Liga Champions melawan Manchester City dan golnya melawan Elche, kini telah mencetak lima gol dalam empat pertandingan terakhir. Nahuel Molina - mantan pemain Serie A lainnya, yang bermain untuk Udinese dari 2020 hingga 2022 - menyamakan kedudukan dengan gol indah 30 menit menjelang akhir, namun beberapa menit kemudian Vinicius Junior mencetak dua gol untuk skor akhir 3-2. Menit-menit terakhir yang menegangkan bagi Real Madrid, yang bermain dengan sepuluh orang di 15 menit terakhir akibat kartu merah yang diterima Valverde.