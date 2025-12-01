Getty
Real Madrid Terpecah?! Xabi Alonso Mulai Kehilangan Kendali Di Ruang Ganti Usai Imbang Lawan Girona
Poin berharga hilang: Real Madrid tergelincir dari puncak La Liga
Kekalahan terbaru Real Madrid terjadi saat bermain imbang 1-1 dengan Girona yang terancam degradasi. Mereka telah ditahan imbang dalam tiga pertandingan La Liga terakhir mereka - setelah juga gagal menang melawan Rayo Vallecano dan Elche - dan kini tertinggal satu poin dari Barcelona
dalam persaingan gelar juara.
Tim asuhan Alonso telah memainkan empat pertandingan tandang berturut-turut di semua kompetisi – berjuang meraih kemenangan 4-3 atas Olympiakos di Liga Champions – sejak kandang mereka di Santiago Bernabeu menjadi tuan rumah pertandingan NFL pada 16 November.
The Athletic baru-baru ini melaporkan adanya "perbedaan pendapat di ruang ganti" menyusul serangkaian hasil dan penampilan yang kurang mengesankan. Hal itu belum dianggap puncak masalah, karena belum terlihat adanya "dampak signifikan pada hubungan antar pemain".
- Getty
Siapa yang harus disalahkan?
Namun, Alonso telah lama menjadi sorotan. Terungkap pada bulan Oktober bahwa "pendekatan pribadinya dan beberapa konsep sepakbolanya tidak diterima dengan baik oleh sejumlah besar pemain utama" di Madrid.
Dikatakan bahwa sebuah pertemuan telah berlangsung di Bernabeu yang mempertemukan Alonso dan para pemainnya untuk mencari akar permasalahan yang diduga terjadi. Bintang-bintang tim seperti Kylian Mbappe, Federico Valverde dan Eduardo Camavinga telah berusaha meredam rumor tentang keretakan di kubu Real Madrid.
The Athletic mengklaim bahwa "saat ini terdapat beberapa pemain yang masih belum yakin dengan metode Alonso dan yang lainnya yang berpendapat bahwa sang manajer tidak bisa disalahkan". Seseorang yang termasuk dalam kubu kedua mengatakan: "Ini bukan masalah pelatih, ini sangat jelas."
Sumber lain di Bernabeu mengatakan: "Masalahnya bukan Xabi. Mbappe, Vinicius Junior, dan (Jude) Bellingham tidak cocok; Anda tidak bisa memiliki tim yang seimbang dengan ketiganya." Dikatakan bahwa pesan-pesan Alonso "tidak sampai ke para pemain", yang menyebabkan penampilan tim tidak konsisten.
Alonso hadapi tantang berat
Orang lain di tim pelatih telah mengakui kesulitan yang dihadapi Alonso dalam hal "mengubah dinamika" yang diwarisi dari pendahulunya, Carlo Ancelotti. Tampaknya tidak ada solusi instan untuk masalah yang dihadapinya.
Dengan demikian, mantan gelandang Los Blancos tersebut tidak berada di bawah tekanan langsung terkait pekerjaannya. Namun, dilaporkan bahwa pertandingan mendatang - dimulai dengan pertandingan melawan Athletic Bilbao - "penting bukan hanya dari segi hasil, tetapi juga dari segi citra".
- Getty
Alonso harus membuktikan kemampuannya
Hal itu bukan pertanda baik bagi Alonso, yang baru menjalani 25 pertandingan sebagai pelatih - memenangkan 18 pertandingan dan hanya mengalami kekalahan dalam tiga pertandingan. Ia dibawa kembali ke Madrid setelah tampil mengesankan sebagai pelatih di Jerman bersama Bayer Leverkusen, yang ia pimpin meraih gelar Bundesliga tak terkalahkan pada musim 2023/24.
Beberapa tokoh terkemuka di sana mempertanyakan pendekatannya setelah kembali ke Spanyol, karena kesuksesannya belum cukup untuk memuaskan semua orang. Diskusi serupa kini sedang berlangsung di Bernabeu.
Alonso masih punya banyak waktu untuk memperbaiki keadaan musim ini - setelah berhasil meraih kemenangan atas Barcelona - dan memiliki cukup talenta untuk mempersembahkan trofi bergengsi. Namun, Mbappe dkk harus memahami visinya agar kemenangan kolektif dapat dinikmati.
