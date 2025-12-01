Real Madrid Terpecah?! Xabi Alonso Mulai Kehilangan Kendali Di Ruang Ganti Usai Imbang Lawan Girona

Kekalahan terbaru Real Madrid terjadi saat bermain imbang 1-1 dengan Girona yang terancam degradasi. Mereka telah ditahan imbang dalam tiga pertandingan La Liga terakhir mereka - setelah juga gagal menang melawan Rayo Vallecano dan Elche - dan kini tertinggal satu poin dari Barcelona dalam persaingan gelar juara.

Tim asuhan Alonso telah memainkan empat pertandingan tandang berturut-turut di semua kompetisi – berjuang meraih kemenangan 4-3 atas Olympiakos di Liga Champions – sejak kandang mereka di Santiago Bernabeu menjadi tuan rumah pertandingan NFL pada 16 November.

The Athletic baru-baru ini melaporkan adanya "perbedaan pendapat di ruang ganti" menyusul serangkaian hasil dan penampilan yang kurang mengesankan. Hal itu belum dianggap puncak masalah, karena belum terlihat adanya "dampak signifikan pada hubungan antar pemain".