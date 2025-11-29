"Real Madrid Terobsesi Dengan Barcelona" - Joan Laporta Balas Tuduhan Florentino Perez Soal Kasus Suap Wasit

Presiden Madrid Perez membuka kembali kontroversi Negreira, menggunakan intervensi terbarunya di Majelis untuk sekali lagi mempertanyakan integritas Barcelona dan menyiratkan korupsi wasit yang bersejarah. Komentarnya langsung memicu gelombang ketegangan baru antara kedua raksasa tersebut di saat persaingan gelar La Liga semakin memanas.

Perez merujuk pada grafik, statistik dan data disiplin historis saat ia menuduh Tim Catalan mendapatkan keuntungan dari pengaruh yang tidak pantas antara tahun 2001 dan 2018, periode 17 tahun di mana Barca diduga telah membayar €8,4 juta kepada mantan wakil presiden wasit Jose Maria Enriquez Negreira.

Ia menegaskan pendiriannya secara blak-blakan di hadapan para anggota klub: "Tidaklah normal bahwa Barcelona telah membayar wakil presiden wasit lebih dari €8 juta selama setidaknya 17 tahun, apa pun alasannya," kecam Perez di hadapan para anggota. "Saya ulangi: apa pun alasannya, itu tidak normal."

Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Enriquez Negreira memegang "posisi kunci dalam hierarki wasit," yang bertanggung jawab atas promosi dan degradasi wasit. "Periode yang kebetulan bertepatan dengan hasil olahraga terbaik Barcelona di negara kita," tambah Perez.

Presiden Los Blancos tersebut juga menyajikan data numerik untuk membenarkan argumennya: "Real Madrid memiliki saldo bersih dua kartu merah pada tahun 2021," jelasnya. "Dan Barcelona, 61 kartu merah. Selisihnya tidak kurang dari 59. Di sisi lain, selama periode yang sama, saldo di Eropa hampir identik: +12 untuk Barca dan +13 untuk Madrid."

Pernyataan ini memicu respons keras, yang dilontarkan Laporta dalam beberapa jam saat kunjungan resmi ke Andorra.