Getty Images
"Real Madrid Terobsesi Dengan Barcelona" - Joan Laporta Balas Tuduhan Florentino Perez Soal Kasus Suap Wasit
Perez ungkit lagi kasus Negreira
Presiden Madrid Perez membuka kembali kontroversi Negreira, menggunakan intervensi terbarunya di Majelis untuk sekali lagi mempertanyakan integritas Barcelona dan menyiratkan korupsi wasit yang bersejarah. Komentarnya langsung memicu gelombang ketegangan baru antara kedua raksasa tersebut di saat persaingan gelar La Liga semakin memanas.
Perez merujuk pada grafik, statistik dan data disiplin historis saat ia menuduh Tim Catalan mendapatkan keuntungan dari pengaruh yang tidak pantas antara tahun 2001 dan 2018, periode 17 tahun di mana Barca diduga telah membayar €8,4 juta kepada mantan wakil presiden wasit Jose Maria Enriquez Negreira.
Ia menegaskan pendiriannya secara blak-blakan di hadapan para anggota klub: "Tidaklah normal bahwa Barcelona telah membayar wakil presiden wasit lebih dari €8 juta selama setidaknya 17 tahun, apa pun alasannya," kecam Perez di hadapan para anggota. "Saya ulangi: apa pun alasannya, itu tidak normal."
Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Enriquez Negreira memegang "posisi kunci dalam hierarki wasit," yang bertanggung jawab atas promosi dan degradasi wasit. "Periode yang kebetulan bertepatan dengan hasil olahraga terbaik Barcelona di negara kita," tambah Perez.
Presiden Los Blancos tersebut juga menyajikan data numerik untuk membenarkan argumennya: "Real Madrid memiliki saldo bersih dua kartu merah pada tahun 2021," jelasnya. "Dan Barcelona,
61 kartu merah. Selisihnya tidak kurang dari 59. Di sisi lain, selama periode yang sama, saldo di Eropa hampir identik: +12 untuk Barca dan +13 untuk Madrid."
Pernyataan ini memicu respons keras, yang dilontarkan Laporta dalam beberapa jam saat kunjungan resmi ke Andorra.
- AFP
Laporta menanggapi pernyataan Perez dan menuduh Madrid menekan wasit setiap minggu
Laporta menanggapi dengan tegas, membingkai pendekatan Madrid sebagai kampanye jangka panjang untuk melemahkan prestasi Barcelona. Ia membuka dengan serangan langsung: "Sekarang setelah saya mengingat pernyataan yang dibuat di Majelis Madrid, yang belum sempat saya komentari, dan sekarang saya berada di Andorra, saya akan menanggapinya. Saya pikir pernyataan itu tidak pada tempatnya; pernyataan itu menunjukkan obsesi Madrid terhadap Barca. Sepertinya mereka harus membicarakan Barca untuk membenarkan entah apa itu. Mereka terus-menerus terlibat dalam proses hukum 'Kasus Negreira', yang mereka tarik-ulur seperti permen karet karena mereka tahu tidak ada apa-apanya, tetapi itu adalah cara untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar: Barca tidak pernah menyuap wasit, dan wasit umumnya tidak memihak Barca; mereka selalu memihak Madrid."
Presiden Barca kemudian meningkatkan kritiknya dengan menuduh Madrid memanipulasi opini publik melalui saluran media: "Jika mereka terjebak dalam 'obsesinya' ini, saya senang, karena biasanya saat-saat seperti inilah Barca sukses dan berjaya. Saluran televisi Real Madrid berusaha memengaruhi wasit setiap pekan."
Rivalitas Madrid dan Barca kian memanas
Laporta juga merujuk pada hasil imbang 2-2 Los Blancos baru-baru ini di Elche, dengan menunjuk dua gol kontroversial yang melibatkan Jude Bellingham dan Vinicius Junior sebagai bukti perlakuan istimewa. Ia berpendapat bahwa Madrid diuntungkan oleh keputusan yang seharusnya tidak disahkan: "Baru pekan lalu, Real Madrid mencetak dua gol yang, menurut saya, jelas melibatkan Bellingham yang menyentuh bola dengan tangannya, dan di gol lainnya, Vinicius mematahkan hidung Inaki Pena. Kedua gol itu seharusnya tidak disahkan, dan Barca seharusnya memimpin liga sekarang."
Presiden Barca kemudian kembali ke perspektif historis, menegaskan bahwa tuduhan Madrid berakar pada kebencian terhadap era tersukses Barcelona: "Mereka memiliki rasa dendam terhadap periode terbaik dalam sejarah Barca. Mereka tidak suka Barca menjadi tim terbaik dunia dari tahun 2004 hingga 2015, ketika Barca dominan, dan mereka mencoba mencari-cari alasan yang sia-sia. Kami adalah tim yang memainkan sepakbola terbaik, diakui, dikagumi, dan dihormati atas apa yang kami berikan, diakui atas apa yang kami lakukan, dan dikagumi atas cara kami melakukannya. Kami memenangkan banyak gelar, dan gaya bermain Barca dikagumi di seluruh dunia, jadi jangan mencari-cari alasan."
- AFP
Bab baru dalam persaingan Madrid-Barca
Kejadian ini menambah lapisan panas pada rivalitas yang telah diregangkan oleh perselisihan Liga Super Eropa, pertempuran hukum, dan perselisihan wasit yang terus-menerus. Pimpinan Barcelona bersikeras bahwa kasus Negreira tidak akan menodai warisan mereka, sementara Madrid bersikeras bahwa pertanyaan harus diajukan.
Dengan persaingan gelar La Liga memasuki fase penentuan dan kedua klub bersiap menghadapi pertandingan krusial, baik domestik maupun Eropa, perang politik antar presiden kemungkinan akan terus berlanjut seiring dengan apa yang terjadi di lapangan. Pesan terakhir Laporta jelas: Barcelona tidak akan terintimidasi, dan mereka yakin obsesi Madrid yang semakin besar hanya membuktikan seberapa besar Tim Catalan di dunia sepakbola.
Iklan