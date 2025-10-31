Real Madrid Terdepan! Los Blancos Favorit Dapatkan Marc Guehi Dari Crystal Palace Secara Gratis Tahun Depan

Real Madrid mungkin memimpin persaingan, tetapi Bayern Munich dan Barcelona belum menyerah. Direktur olahraga Bayern Max Eberl telah mengonfirmasi bahwa juara Jerman tersebut sedang "menjajaki pasar" untuk mendapatkan tambahan pemain bertahan, dengan Dayot Upamecano dan Kim Min-jae berpotensi hengkang. Florian Plettenberg dari Sky Germany melaporkan bahwa Eberl telah bertemu dengan agen Guehi, Gordon Stipic, untuk membahas persyaratan, mengingat pertemuan tersebut menandai langkah konkret pertama Bayern dalam upaya mengejar kapten Palace tersebut.

Berbicara kepada DAZN, Eberl mengatakan, "Sangat jelas bahwa kami sebagai Bayern Munich sedang menjajaki bursa transfer. Tujuan utama kami adalah memperpanjang kontrak Upa. Itulah tujuan utama kami. Jika itu tidak berhasil, kami harus bersiap. Akan sangat bodoh jika kami tidak melakukannya. Itulah alasannya. Saya belum mengonfirmasi apa pun, tetapi kami aktif di bursa transfer."

Sementara itu, Barcelona juga memantau situasi dengan cermat, berharap dapat menggoda Guehi dengan menit bermain reguler. Eric Garcia masih menjadi titik lemah di lini belakang mereka, dan Guehi akan menjadi peningkatan yang sangat dibutuhkan bagi Tim Catalan.