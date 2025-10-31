(C)Getty Images
Real Madrid Terdepan! Los Blancos Favorit Dapatkan Marc Guehi Dari Crystal Palace Secara Gratis Tahun Depan
Real Madrid incar pemain bebas transfer berkualitas lainnya
Los Blancos dikenal mengincar agen bebas yang dapat dengan mudah masuk ke dalam starting XI. Mereka merekrut Kylian Mbappe secara gratis dari Paris Saint-Germain, setelah sebelumnya sukses merekrut David Alaba dari Bayern Munich dan Antonio Rudiger dari Chelsea. Sementara itu, setelah menolak perpanjangan kontrak di musim panas, Guehi telah menegaskan keputusannya bahwa langkah selanjutnya adalah meninggalkan Selhurst Park. Real Madrid, yang telah merasakan peluang untuk mendapatkan salah satu bek terbaik Inggris secara cuma-cuma, langsung bergerak untuk bisa mengamankan tanda tangannya, seperti yang diungkapkan oleh The Sun. Dengan Alaba dan Rudiger yang mendekati senja karier mereka, Madrid telah menjadikan posisi bek tengah sebagai prioritas utama. Kedatangan Guehi dipandang sebagai tambahan penting, dan ia seharusnya tidak kesulitan beradaptasi di ibu kota Spanyol dengan Jude Bellingham dan sahabat lamanya, Trent Alexander-Arnold, yang siap menemaninya.
Bayern dan Barca masih panaskan persaingan
Real Madrid mungkin memimpin persaingan, tetapi Bayern Munich dan Barcelona belum menyerah. Direktur olahraga Bayern Max Eberl telah mengonfirmasi bahwa juara Jerman tersebut sedang "menjajaki pasar" untuk mendapatkan tambahan pemain bertahan, dengan Dayot Upamecano dan Kim Min-jae berpotensi hengkang. Florian Plettenberg dari Sky Germany melaporkan bahwa Eberl telah bertemu dengan agen Guehi, Gordon Stipic, untuk membahas persyaratan, mengingat pertemuan tersebut menandai langkah konkret pertama Bayern dalam upaya mengejar kapten Palace tersebut.
Berbicara kepada DAZN, Eberl mengatakan, "Sangat jelas bahwa kami sebagai Bayern Munich sedang menjajaki bursa transfer. Tujuan utama kami adalah memperpanjang kontrak Upa. Itulah tujuan utama kami. Jika itu tidak berhasil, kami harus bersiap. Akan sangat bodoh jika kami tidak melakukannya. Itulah alasannya. Saya belum mengonfirmasi apa pun, tetapi kami aktif di bursa transfer."
Sementara itu, Barcelona juga memantau situasi dengan cermat, berharap dapat menggoda Guehi dengan menit bermain reguler. Eric Garcia masih menjadi titik lemah di lini belakang mereka, dan Guehi akan menjadi peningkatan yang sangat dibutuhkan bagi Tim Catalan.
Palace sudah menerima kenyataan kehilangan Guehi
Manajer Palace Oliver Glasner telah menerima bahwa masa bakti kaptennya di London selatan hampir berakhir. Berbicara tentang situasi tersebut, pelatih asal Austria itu mengakui bahwa Guehi telah memberi tahu klub bahwa ia tidak akan menandatangani kontrak baru.
"Saya rasa Marc sudah memberi tahu kami bahwa ia tidak akan menandatangani kontrak baru, jadi ia akan pergi tahun depan," ujarnya kepada para wartawan. "Klub ingin [ia bertahan]. Mereka menawarkan kontrak baru kepada Marc. Namun ia berkata, 'tidak, saya ingin sesuatu yang berbeda'. Dan itu wajar. Dan bagi kami, bagaimana kami bisa menghadapi situasi ini? [Apa] cara terbaik untuk menyelesaikan langkah selanjutnya? Dan itu semua tergantung bagaimana kami berdiskusi."
Sebagai tambahan, media Italia Tuttosport melaporkan bahwa Inter Milan kini telah bergabung dalam perburuan Guehi. Nerazzurri diyakini sedang menjajaki proposal pertukaran pemain pada bulan Januari yang melibatkan Yann Bisseck, yang sebelumnya ditawar Palace sebesar €35 juta (£30 juta/$41 juta) musim panas lalu. Namun, dipahami bahwa Guehi tidak ingin pindah ke klub lain di pertengahan musim dan ingin memenuhi komitmen kontraknya dengan Palace.
Di mana Guehi akan bermain selanjutnya?
Guehi saat ini sedang berada di puncak performa. Setelah membantu Palace mengangkat Piala FA musim lalu dan mendapatkan pujian atas kepemimpinannya di bawah Glasner, sang bek siap untuk mencapai level berikutnya. Di Madrid, ia akan menghadapi persaingan dari Eder Militao dan Dean Huijsen, tetapi ia akan bersemangat untuk menembus tim utama dan mengamankan tempat di starting XI dengan membuat Xabi Alonso terkesan di Valdebebas. Saat ini, Guehi akan bebas berbicara dengan klub asing mulai 1 Januari, dan Los Blancos akan siap untuk bergerak begitu bursa transfer dibuka. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia akan membuat lompatan spektakuler musim panas mendatang.
