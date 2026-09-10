Real Madrid siap menawarkan perpanjangan kontrak kepada Thibaut Courtois setelah aksi heroiknya melawan Inter

Courtois telah menjadi fondasi tak tergoyahkan di lini pertahanan Madrid selama satu dekade terakhir. Setelah penampilan spektakulernya melawan Inter, jajaran olahraga klub siap mengamankan masa depannya untuk jangka panjang di Santiago Bernabeu.

Menurut laporan dari Cope, raksasa Spanyol itu ingin memulai pembicaraan kontrak dalam beberapa hari ke depan. Tujuan utamanya adalah memperpanjang kontraknya saat ini, memastikan pemain berusia 33 tahun itu tetap menjadi aset vital untuk tahun-tahun mendatang.

Mengamankan tanda tangan sang kiper akan menghapus perdebatan yang masih tersisa soal posisinya. Ini juga membuka jalan bagi Courtois untuk menuntaskan setidaknya musim kesepuluh yang bersejarah dengan menjaga gawang Real Madrid.