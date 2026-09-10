Getty Images Sport
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Real Madrid siap menawarkan perpanjangan kontrak kepada Thibaut Courtois setelah aksi heroiknya melawan Inter
Madrid berencana memperpanjang kontrak Courtois
Courtois telah menjadi fondasi tak tergoyahkan di lini pertahanan Madrid selama satu dekade terakhir. Setelah penampilan spektakulernya melawan Inter, jajaran olahraga klub siap mengamankan masa depannya untuk jangka panjang di Santiago Bernabeu.
Menurut laporan dari Cope, raksasa Spanyol itu ingin memulai pembicaraan kontrak dalam beberapa hari ke depan. Tujuan utamanya adalah memperpanjang kontraknya saat ini, memastikan pemain berusia 33 tahun itu tetap menjadi aset vital untuk tahun-tahun mendatang.
Mengamankan tanda tangan sang kiper akan menghapus perdebatan yang masih tersisa soal posisinya. Ini juga membuka jalan bagi Courtois untuk menuntaskan setidaknya musim kesepuluh yang bersejarah dengan menjaga gawang Real Madrid.
- Getty Images Sport
Mendorong proses perpanjangan yang cepat
Urgensi untuk memperpanjang kontrak Courtois berangkat dari performanya yang luar biasa konsisten pada awal musim ini. Aksi penyelamatan kelas atasnya saat menghadapi Inter hanya menegaskan apa yang sudah diketahui petinggi Madrid.
Laporan yang sama menyebut bahwa manajemen klub siap mengajukan pendekatan formal secepatnya. Kontak awal antara kedua pihak diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa jam ke depan untuk merumuskan kerangka kesepakatan baru.
Ada keinginan bersama untuk segera menuntaskan kesepakatan. Real Madrid menyadari bahwa mengikat salah satu kiper terbaik di dunia merupakan prioritas mutlak demi menjaga kesuksesan mereka di kompetisi domestik dan Eropa.
Komitmen total untuk perjuangan Madrid
Dedikasi Courtois untuk Madrid hanya semakin kuat dalam beberapa bulan terakhir. Setelah secara resmi mundur dari tugas internasional bersama Belgia, penjaga gawang veteran itu kini sepenuhnya fokus pada karier klubnya.
Pendekatan yang sangat fokus ini berbuah performa elite di lapangan, membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Saat ini berusia 34 tahun, Courtois tetap berada di puncak kemampuan fisik dan teknisnya.
Para kiper secara tradisional menikmati karier yang lebih panjang di level tertinggi dibandingkan pemain outfield. Karena itu, usianya yang terus bertambah tidak dipandang sebagai kekhawatiran oleh staf pelatih Madrid maupun jajaran direksi.
- Getty Images Sport
Negosiasi bisa diwarnai perdebatan kecil soal kontrak
Meski rencana awal Madrid adalah menawarkan perpanjangan kontrak satu tahun hingga musim 2027-28, negosiasi ini mungkin memerlukan sedikit kompromi. Klub secara tradisional lebih memilih mengelola pemain-pemain senior dengan dasar ketat per tahun.
Namun, mengingat performanya yang luar biasa, Courtois berada dalam posisi kuat untuk bernegosiasi. Kiper Belgia itu secara logis bisa meminta perpanjangan dua tahun yang dijamin demi memberikan stabilitas penuh untuk bab terakhir kariernya.
Tarik-ulur kecil di ruang direksi diperkirakan akan terjadi, tetapi pada dasarnya kedua pihak sejalan mengenai hasil akhirnya. Pada akhirnya, penyelesaian cepat tampak sangat mungkin, yang memungkinkan Courtois terus tampil dominan di bawah mistar di ibu kota Spanyol.
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