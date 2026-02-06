Real Madrid Semakin Krisis! Rodrygo Disanksi Di Liga Champions Buntut Protes Keras Saat Lawan Benfica

Insiden itu terjadi di penghujung babak kedua yang menegangkan di Lisbon ketika emosi memuncak di lapangan. Rodrygo awalnya diberi dua kartu kuning di waktu tambahan karena protes keras atas gol yang dianulir karena pelanggaran terhadap kiper Anatoliy Trubin, yang kemudian mencetak gol sensasional di menit terakhir untuk tim Portugal tersebut sehingga skor menjadi 4-2. Frustrasi memuncak setelah peluang gol penyama kedudukan dianulir, yang menyebabkan pemain Brasil itu diusir keluar lapangan di menit-menit akhir pertandingan.

Setelah peluit akhir, laporan wasit merinci "bahasa yang menghina dan kasar" yang menyebabkan UEFA menambah larangan otomatis satu pertandingan menjadi dua pertandingan. Rodrygo sejak itu menyatakan penyesalannya atas insiden tersebut, mengakui bahwa ia terbawa emosi saat itu. Terlepas dari permintaan maafnya, komite disiplin UEFA tetap teguh, menegaskan bahwa ucapan yang tidak sopan tersebut layak mendapatkan hukuman yang lebih berat untuk menjaga integritas kompetisi.

“Kemarin saya terbawa emosi saat mengeluh tentang waktu yang terbuang. Itu bukan cara saya melakukan sesuatu,” tulis Rodrygo di media sosial keesokan harinya.

“Saya belum pernah diusir keluar lapangan saat bermain untuk Real Madrid dan saya menyadari konsekuensinya. Saya meminta maaf kepada para penggemar, klub, rekan-rekan setim saya, dan pelatih. Kami akan terus bersatu dan berjuang untuk lambang ini dan untuk Liga Champions ini!”