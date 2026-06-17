Real Madrid, resmi: Bernardo Silva resmi bergabung

Kabar ini sudah beredar sejak lama, dan kini telah diumumkan secara resmi. Bernardo Silva resmi menjadi pemain baru Real Madrid, setelah menandatangani kontrak hingga tahun 2028. Berikut pernyataan resmi klub: "Real Madrid C.F. dan Bernardo Silva telah mencapai kesepakatan yang menyatakan bahwa sang pemain akan tetap menjadi bagian dari Real Madrid selama dua musim ke depan, hingga 30 Juni 2028".



