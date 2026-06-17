Kabar ini sudah beredar sejak lama, dan kini telah diumumkan secara resmi. Bernardo Silva resmi menjadi pemain baru Real Madrid, setelah menandatangani kontrak hingga tahun 2028. Berikut pernyataan resmi klub: "Real Madrid C.F. dan Bernardo Silva telah mencapai kesepakatan yang menyatakan bahwa sang pemain akan tetap menjadi bagian dari Real Madrid selama dua musim ke depan, hingga 30 Juni 2028".
Getty Images
Diterjemahkan oleh
Real Madrid, resmi: Bernardo Silva resmi bergabung
MOURINHO YANG MENENTUKAN
Pemain asal Portugal kelahiran 1994 ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Manchester City berakhir; selama berseragam klub tersebut, ia telah tampil dalam 460 pertandingan dan mencetak 76 gol. Bernardo Silva menerima beberapa tawaran lain, termasuk dari Juventus, namun ia lebih memilih Real Madrid setelah diyakinkan oleh José Mourinho, yang sangat ingin bekerja sama dengannya.